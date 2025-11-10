Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стала известна оценка Довбика за матч, в котором он получил травму
Италия
10 ноября 2025, 01:58 | Обновлено 10 ноября 2025, 01:59
217
0

Стала известна оценка Довбика за матч, в котором он получил травму

Артем провел всего 42 минуты на поле против «Удинезе»

10 ноября 2025, 01:58 | Обновлено 10 ноября 2025, 01:59
217
0
Стала известна оценка Довбика за матч, в котором он получил травму
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

9 ноября римская «Рома» встретилась с «Удинезе» в 11-м туре итальянской Серии А.

На известной арене «Стадио Олимпико» в Риме была зафиксирована победа «волков» со счетом 2:0.

Украинский форвард Артем Довбик вышел в стартовом составе хозяев, однако покинул поле на 42-й минуте из-за травмы.

После финального свистка статистический портал SofaScore представил оценки футболистов за матч. Игроком встречи признан голкипер «Ромы» Миле Свилар, который сохранил ворота в неприкосновенности и получил за это 8.3 балла.

Довбик, хоть и провел на поле меньше тайма, получил среднюю оценку – 6.5.

Оценки матча «Рома» – «Удинезе» по версии SofaScore

По теме:
У кого 9.1? Обнародована оценка Ярмолюка за победный матч АПЛ
ГАСПЕРИНИ: «В конце устали, пошли на риски и допустили пару ошибок»
Интер – Лацио – 2:0. Как забил Лаутаро Мартинес. Видео голов и обзор матча
Рома Рим Удинезе Серия A травма чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Рома - Удинезе оценки SofaScore Миле Свилар
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Месси рассказал Барселоне, кого купить зимой. Флик согласился
Футбол | 10 ноября 2025, 03:02 0
Месси рассказал Барселоне, кого купить зимой. Флик согласился
Месси рассказал Барселоне, кого купить зимой. Флик согласился

Сон Хын Мин может сменить клуб

Хаби Алонсо принял окончательное решение по Лунину
Футбол | 09 ноября 2025, 07:10 2
Хаби Алонсо принял окончательное решение по Лунину
Хаби Алонсо принял окончательное решение по Лунину

Алонсо не видит украинца преемником Куртуа

КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл, как Пеле»
Футбол | 09.11.2025, 09:14
КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл, как Пеле»
КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл, как Пеле»
Пиро не преступление, или Призрак генерала Кравченко над Александрией
Футбол | 09.11.2025, 20:08
Пиро не преступление, или Призрак генерала Кравченко над Александрией
Пиро не преступление, или Призрак генерала Кравченко над Александрией
Шовковский назвал причины неожиданного поражения Динамо от ЛНЗ
Футбол | 09.11.2025, 18:23
Шовковский назвал причины неожиданного поражения Динамо от ЛНЗ
Шовковский назвал причины неожиданного поражения Динамо от ЛНЗ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
САБО: «А что вообще делал на поле этот игрок Динамо? Ну просто никакой»
САБО: «А что вообще делал на поле этот игрок Динамо? Ну просто никакой»
08.11.2025, 07:40 27
Футбол
Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб
Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб
09.11.2025, 07:20 8
Футбол
Фьюри предупредил Усика, что есть боксер, который может его нокаутировать
Фьюри предупредил Усика, что есть боксер, который может его нокаутировать
08.11.2025, 02:44 1
Бокс
ФОТО. Итальянскую модель обвинили в травмах двух спортсменов из-за секса
ФОТО. Итальянскую модель обвинили в травмах двух спортсменов из-за секса
09.11.2025, 02:12 1
Футбол
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
08.11.2025, 12:27 2
Футбол
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
08.11.2025, 08:03 11
Футбол
В Португалии сыгран яркий матч с 7 голами. Развязка наступила на 86-й мин
В Португалии сыгран яркий матч с 7 голами. Развязка наступила на 86-й мин
08.11.2025, 02:29
Футбол
ВИДЕО. За что голкипер Кривбасса получил красную в матче УПЛ против Карпат
ВИДЕО. За что голкипер Кривбасса получил красную в матче УПЛ против Карпат
08.11.2025, 18:42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем