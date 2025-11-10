Стала известна оценка Довбика за матч, в котором он получил травму

9 ноября римская «Рома» встретилась с «Удинезе» в 11-м туре итальянской Серии А.

На известной арене «Стадио Олимпико» в Риме была зафиксирована победа «волков» со счетом 2:0.

Украинский форвард Артем Довбик вышел в стартовом составе хозяев, однако покинул поле на 42-й минуте из-за травмы.

После финального свистка статистический портал SofaScore представил оценки футболистов за матч. Игроком встречи признан голкипер «Ромы» Миле Свилар, который сохранил ворота в неприкосновенности и получил за это 8.3 балла.

Довбик, хоть и провел на поле меньше тайма, получил среднюю оценку – 6.5.

Оценки матча «Рома» – «Удинезе» по версии SofaScore