Рома – Удинезе – 2:0. Травма Довбика. Видео голов и обзор матча
9 ноября прошел матч 11-го тура Серии А
9 ноября в 19:00 начался поединок 11-го тура Серии А между клубами «Рома» и «Удинезе».
Команды встретились в Риме на известной арене «Стадио Олимпико».
В стартовом составе хозяев вышел украинский нападающий Артем Довбик, для которого этот матч стал 14-м в сезоне.
Однако провести все 90 минут на поле Артема не удалось – из-за травмы его заменили на 42-й минуте.
Без украинца римский клуб положил два мяча в ворота соперника и одержал комфортную победу – 2:0.
Серия А. 11-й тур, 9 ноября
«Рома» – «Удинезе» – 2:0
Голы: Пеллегрини, 42 (пен.), Челик, 61
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 9 ноября и начнется в 18:00 по Киеву
Смотрите видеообзор поединка 11-го тура АПЛ