09 ноября 2025, 21:52
Рома – Удинезе – 2:0. Травма Довбика. Видео голов и обзор матча

9 ноября прошел матч 11-го тура Серии А

Рома – Удинезе – 2:0. Травма Довбика. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

9 ноября в 19:00 начался поединок 11-го тура Серии А между клубами «Рома» и «Удинезе».

Команды встретились в Риме на известной арене «Стадио Олимпико».

В стартовом составе хозяев вышел украинский нападающий Артем Довбик, для которого этот матч стал 14-м в сезоне.

Однако провести все 90 минут на поле Артема не удалось – из-за травмы его заменили на 42-й минуте.

Без украинца римский клуб положил два мяча в ворота соперника и одержал комфортную победу – 2:0.

Серия А. 11-й тур, 9 ноября

«Рома» – «Удинезе» – 2:0

Голы: Пеллегрини, 42 (пен.), Челик, 61

По теме:
Гасперини рассказал о состоянии Довбика, который покинул поле из-за травмы
Интер – Лацио. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Сельта – Барселона. Видео голов и обзор (обновляется)
Рома Рим Удинезе Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик
