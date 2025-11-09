Шахтер – Полтава. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 12-го тура УПЛ 2025/26
9 ноября проходит матч 12-го тура УПЛ 2025/26 между командами Шахтер и Полтава.
Коллективы играют на стадионе Арена Львов. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
УПЛ 2025/26. 12-й тур, 9 ноября
Шахтер – Полтава – 2:0
Голы: Марлон Гомес, 3, Педриньо, 17 (пен.)
(новость обновляется)
ГОЛ! 1:0 Марлон Гомес, 3 мин.
😍 Який початок матчу! 🧡— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 9, 2025
⚽️ Марлон відкриває рахунок у грі 🆚 «Полтава» вже на 3-й хвилині 👏#Shakhtar #ШахтарПолтава pic.twitter.com/YJMlHKbNBN
ГОЛ! 2:0 Педриньо, 17 мин.
Точно в ціль! 🎯— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 9, 2025
⚽️ Педріньйо збільшує перевагу «Шахтаря» з пенальті 👏#Shakhtar #ШахтарПолтава pic.twitter.com/NL8bmw3vB5
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Алонсо не видит украинца преемником Куртуа
Артем Махонин – о своей истории в столичном клубе