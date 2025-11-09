Шахтер – Полтава. Видео голов и обзор матча (обновляется)

9 ноября проходит матч 12-го тура УПЛ 2025/26 между командами Шахтер и Полтава.

Коллективы играют на стадионе Арена Львов. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

УПЛ 2025/26. 12-й тур, 9 ноября

Шахтер – Полтава – 2:0

Голы: Марлон Гомес, 3, Педриньо, 17 (пен.)

ГОЛ! 1:0 Марлон Гомес, 3 мин.

😍 Який початок матчу! 🧡



⚽️ Марлон відкриває рахунок у грі 🆚 «Полтава» вже на 3-й хвилині 👏#Shakhtar #ШахтарПолтава pic.twitter.com/YJMlHKbNBN — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 9, 2025

ГОЛ! 2:0 Педриньо, 17 мин.