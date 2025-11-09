Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Шахтер – Полтава. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 12-го тура УПЛ 2025/26

ФК Шахтер

9 ноября проходит матч 12-го тура УПЛ 2025/26 между командами Шахтер и Полтава.

Коллективы играют на стадионе Арена Львов. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

УПЛ 2025/26. 12-й тур, 9 ноября

Шахтер – Полтава – 2:0

Голы: Марлон Гомес, 3, Педриньо, 17 (пен.)

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Марлон Гомес, 3 мин.

ГОЛ! 2:0 Педриньо, 17 мин.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
