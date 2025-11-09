Шовковский назвал причины неожиданного поражения Динамо от ЛНЗ

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал сенсационное поражение от черкасского ЛНЗ (0:1) в матче чемпионата Украины.

«Не хватало эмоций и свежести. Думаю, это главная причина поражения. Очень непросто играть через два дня на третий, а мы в таком графике... Последние матчи были очень изнурительными, даже тренировочный процесс невозможно было нормально построить. Желание сегодня было, а свежести – нет.

Что касается Ярмоленко, то все будет понятно в ближайшие дни. Сейчас что-либо сказать невозможно. На нас оказал большое влияние гол в раздевалку.

ЛНЗ – команда, которая меньше всего пропустила голов, они хорошо обороняются, очень плотно и действуют на контратаках. Мы предупреждали об этом игроков. Все быстрые атаки они совершают благодаря передачам за спину сопернику. Мы не должны были этого допускать.

Команды Пономарева всегда готовы физически, тем более, они готовились целую неделю к этой игре. В физическом плане у нас не было преимущества.

(О Торресе) На поле могут выйти только 11 игроков.

(О будущих соперниках) Вы спрашиваете меня, что дальше? Объясните свой вопрос? Вы хотите унизить команды, которые будут дальше нашими соперниками? То, что они внизу турнирной таблицы – вы хотите их унизить?

На сегодняшний момент мы очень рады, что есть международный перерыв. Однако я не завидую тем игрокам, которые завтра едут в сборные. Они только с дороги и теперь снова нужно ехать. А для нас это время перезагрузиться», – подытожил Шовковский.