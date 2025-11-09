Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
09 ноября 2025, 18:23 | Обновлено 09 ноября 2025, 18:31
Шовковский назвал причины неожиданного поражения Динамо от ЛНЗ

Наставник киевского клуба признался, что его подопечным не хватило свежести и эмоций

Шовковский назвал причины неожиданного поражения Динамо от ЛНЗ
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал сенсационное поражение от черкасского ЛНЗ (0:1) в матче чемпионата Украины.

«Не хватало эмоций и свежести. Думаю, это главная причина поражения. Очень непросто играть через два дня на третий, а мы в таком графике... Последние матчи были очень изнурительными, даже тренировочный процесс невозможно было нормально построить. Желание сегодня было, а свежести – нет.

Что касается Ярмоленко, то все будет понятно в ближайшие дни. Сейчас что-либо сказать невозможно. На нас оказал большое влияние гол в раздевалку.

ЛНЗ – команда, которая меньше всего пропустила голов, они хорошо обороняются, очень плотно и действуют на контратаках. Мы предупреждали об этом игроков. Все быстрые атаки они совершают благодаря передачам за спину сопернику. Мы не должны были этого допускать.

Команды Пономарева всегда готовы физически, тем более, они готовились целую неделю к этой игре. В физическом плане у нас не было преимущества.

(О Торресе) На поле могут выйти только 11 игроков.

(О будущих соперниках) Вы спрашиваете меня, что дальше? Объясните свой вопрос? Вы хотите унизить команды, которые будут дальше нашими соперниками? То, что они внизу турнирной таблицы – вы хотите их унизить?

На сегодняшний момент мы очень рады, что есть международный перерыв. Однако я не завидую тем игрокам, которые завтра едут в сборные. Они только с дороги и теперь снова нужно ехать. А для нас это время перезагрузиться», – подытожил Шовковский.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев ЛНЗ Черкассы Динамо - ЛНЗ Александр Шовковский
Николай Тытюк Источник: FootballHub
Владислав Ткаченко
Та подай у відставку,ну не тренер ти,Пономарев очолив ЛНЗ меньше чим пів року назад і гра є і результат,а це мудень і дир дир грає,ганьба!
Ответить
+6
Показать Скрыть 4 ответа
fifa2020
Причина назвала причини "несподіваної" поразки)
Ответить
+5
Слава Дмитров
Эмоций вам долбоебам не хватает?Так возьмите в руки оружие и защищайте Родину.
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
Gargantua
я еще перед матчем сегодня писал, что команда будет как выжатый лимон.
Очень интенсивный матч со Зриньски, а ЛНЗ в свою очередь не умеет ничего кроме прессинга. В результате ЛНЗ их банально перебегал. Особенно во втором тайме было очевидно.
Ответить
+2
Bohdan Holikov
Де ротація, якщо свіжості бракувало?
Ответить
+2
vbrjkf
І знову фізична неспроможність... Тести Купера ніхто не відміняв. Не можеш с*ати -не муч дупу!  На матч треба виходити зарядженим на важку боротьбу. Якщо цього немає в головах гравців,  ви не виграєте жоден матч. У Чемпіонів немає іншого шляху! Або ви ЧЕМПІОНИ, або ви лузери ! Вибір за вами...
Ответить
+2
Dfkbvj
клоун з динамівським серцем(((
Ответить
+1
seregka1991
Пішов нaxyй сашо з Динамо. Ця гра ще гірше ніж у хацкевича чи блохіна.
Дуже буремні часи настали
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Gargantua
я по этому матчу не имею нкаких претензий ни к игрокам, ни к тренеру. Хотели но не могли, ноги не бежали. И попали как раз на самую бегущую команду в УПЛ, которая не играет а бегает. Даже в пропущенном голе никто особо не ошибся.
Ротация была, но игроки вышли после травм и в плохой форме, особой свежести не добавили. В таких условиях надо выбирать: еврокубки или чемпионат. Поскольку ситуация в еврокубках была уже позорной, то выложились в еврокубковом матче, на емпионат уже ничего не осталось.
Ну а украинские болельщики в основном люди тупые и необоснованно амбициозные. после 6 - 0 все так и надо. Через два дня поражение и уже давай отставку. В футболе как и в жизни в целом, разруха в головах прежде всего. 
Ответить
0
mb_cdi
Вони просто сильно перегрілися в Лізі конференцій. 
Ответить
0
didora
Це повний пи....ь. Догралися. ЛНЗ в Києві забрав 3 очки. Це якби в Черкасах, то можна зрозуміти. А так грати в Києві і .... Значить тактику треба міняти. Навіть нічия була б провалом, а тут ПОРАЗКА! Не вмієте забить, то грайте два тайми на відбій. То хоч нічия була б у кармані. Тепер не те що за чемпіонство бороться треба, а 2 або 3 місце!!!!!!!!
Ответить
0
fin
Навіщо ж тоді в команді зібрано стільки гравців (вони ж і зарплату отримують), якщо вони зовсім не грають. А хто вирвався в оренду, то і грає, і забиває. Беріть приклад із Шахтаря - і емоції є, і сили розподіляються між гравцями. А може все таки справа в керманичах?
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
Умник
А я все таки встану на защиту Сашо.
Потому что как раз тут он прав, эмоционально как раз таки проиграли.
Не было эмоций и реально сил.
Тут у меня вопрос а хватило бы сил Лнз сыграв бы они игру в еврокубках?
Ответить
-3
Garik1974
Капець,фізична не спроможність грати через два дні.А як же вся Європа так грає?П**дабол ти просто,іди вже у відставку. 
Ответить
-3
Показать Скрыть 8 ответов
