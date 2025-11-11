Скандал в Бенфике. Партнер Трубина и Судакова может попасть за решетку

Нападающий «Бенфики» и сборной Норвегии Андреас Шельдеруп, 21 год, предстанет перед судом в Копенгагене в ноябре по обвинению в незаконном распространении сексуального видео с участием несовершеннолетних.

Инцидент произошел два года назад, когда он выступал за «Норшеланд». По данным датского законодательства, ему грозит штраф или до одного года тюремного заключения.

Читайте также: Анатолий Трубин отразил 5 пенальти в составе Бенфики

Шельдеруп в соцсетях признал ошибку, объяснив, что переслал видео другу, не осознавая его содержания, и сразу удалил его после предупреждения. Он сотрудничает с полицией и берет на себя ответственность за свои действия, отметив, что ожидает осуждения и условного срока и искренне сожалеет о содеянном.