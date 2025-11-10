Анатолий Трубин отразил 5 пенальти в составе Бенфики

Украинский вратарь Бенфики Анатолий Трубин отразил 5-й пенальти в составе «орлов».

Произошло это в матче 11 тура чемпионата Португалии, в котором Бенфика сыграла вничью с Каза Пия со счетом 2:2.

Интересным фактом является то, что украинец сделал это уже второй раз в своей карьере против данного соперника.

Отбитые Анатолием Трубиным пенальти в составе Бенфики

2 – Каза Пия

1 – Портимоненсе

1 – Визела

1 – Эштурил