Анатолий Трубин отразил 5 пенальти в составе Бенфики

Против каких команд это удавалось сделать украинскому голкиперу?

Анатолий Трубин отразил 5 пенальти в составе Бенфики
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский вратарь Бенфики Анатолий Трубин отразил 5-й пенальти в составе «орлов».

Произошло это в матче 11 тура чемпионата Португалии, в котором Бенфика сыграла вничью с Каза Пия со счетом 2:2.

Интересным фактом является то, что украинец сделал это уже второй раз в своей карьере против данного соперника.

Отбитые Анатолием Трубиным пенальти в составе Бенфики

  • 2 – Каза Пия
  • 1 – Портимоненсе
  • 1 – Визела
  • 1 – Эштурил
