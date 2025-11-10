Португалия10 ноября 2025, 09:46 |
Анатолий Трубин отразил 5 пенальти в составе Бенфики
Против каких команд это удавалось сделать украинскому голкиперу?
10 ноября 2025, 09:46 |
Украинский вратарь Бенфики Анатолий Трубин отразил 5-й пенальти в составе «орлов».
Произошло это в матче 11 тура чемпионата Португалии, в котором Бенфика сыграла вничью с Каза Пия со счетом 2:2.
Интересным фактом является то, что украинец сделал это уже второй раз в своей карьере против данного соперника.
Отбитые Анатолием Трубиным пенальти в составе Бенфики
- 2 – Каза Пия
- 1 – Портимоненсе
- 1 – Визела
- 1 – Эштурил
🇺🇦Anatoliy Trubin defende a 5.ª grande penalidade pelo Benfica:— Playmaker (@playmaker_PT) November 9, 2025
Casa Pia x2
Portimonense
FC Vizela
Estoril pic.twitter.com/glRh6sjrli
