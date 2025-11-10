Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Португалии
Бенфика
09.11.2025 22:30 – FT 2 : 2
Каза Пия
Португалия
10 ноября 2025, 00:30 | Обновлено 10 ноября 2025, 01:42
Мяч Судакова, автогол Трубину. Бенфика упустила победу в чемпионате на 90+1

Орлы не сумели переиграть команду Каза Пия (2:2) в 11-м туре чемпионата Португалии

Мяч Судакова, автогол Трубину. Бенфика упустила победу в чемпионате на 90+1
Getty Images/Global Images Ukraine

Лиссабонская Бенфика упустила победу в матче 11-го тура чемпионата Португалии 2025/26.

10 ноября орлы потеряли очки в игре против команды Каза Пия – встреча завершилась со счетом 2:2.

Украинский хавбек Бенфики Георгий Судаков забил первый гол в этом поединке на 17-й минуте. 2:0 для хозяев на 60-й с пенальти сделал Вангелис Павлидис.

Еще один представитель Украины в составе Бенфики Анатолий Трубин (голкипер) сохранял ворота сухими до 65-й. Тогда он отбил 11-метровый удар от Кассиано, однако защитник лиссабонского гранда Томаш Араужу оформил автогол.

Каза Пия вырвала ничью в конце матче – на 90+1-й ворота Трубина поразил Ренату Ньяга.

В таблице национального первенства подопечные Жозе Моуриньо идут на третьем месте с 25 очками. Лидером является Порту (31 пункт), второй – Спортинг (28). Каза Пия с 9 баллами располагается на 15-й позиции.

Чемпионат Португалии 2025/26. 11-й тур, 10 ноября

Бенфика – Каза Пия – 2:2

Голы: Судаков, 17, Павлидис, 60 (пен.) – Араужу, 65 (автогол), Ньяга, 90+1

Бенфика: Анатолий Трубин, Томаш Араужу, Антониу Силва, Самуэль Даль, Георгий Судаков (Леандро Баррейро Мартинс, 79), Доди Лукебакио (Жоау Регу, 89), Фредрик Эурснес, Энцо Барренечеа (Джанлука Престианни, 46), Амар Дедич, Ричард Риос (Энрике Араужу, 90), Вангелис Павлидис (Франьо Иванович, 89)

Каза Пия: Патрик Секейра, Жозе Фонте, Кайке Роша (Кевин Прието, 84), Гаиска Ларрасабаль, Давид Соуза, Рафаэль Брито (Ренато Нхага, 76), Андре Геральдес, Себастьян Перес (Тиагу Мораиш, 84), Келиан Ва Сака (Дайлон Ливраменто, 66), Джереми Ливолант, Кассиано (Мигель Соуза, 66)

Предупреждения: Георгий Судаков (53), Жозе Моуринью (63), Антониу Силва (63), Ричард Риос (87) – Давид Соуза (13), Патрик Секейра (90)

Таблица чемпионата Португалии 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Порту 11 10 1 0 24 - 3 30.11.25 22:30 Порту - Эшторил09.11.25 Фамаликау 0:1 Порту02.11.25 Порту 2:1 Брага27.10.25 Морейренсе 1:2 Порту05.10.25 Порту 0:0 Бенфика29.09.25 Арока 0:4 Порту 31
2 Спортинг Лиссабон 11 9 1 1 27 - 6 30.11.25 20:00 Спортинг Лиссабон - Эштрела Амадора08.11.25 Санта Клара 1:2 Спортинг Лиссабон31.10.25 Спортинг Лиссабон 2:0 Алверка26.10.25 Тондела 0:3 Спортинг Лиссабон05.10.25 Спортинг Лиссабон 1:1 Брага27.09.25 Эшторил 0:1 Спортинг Лиссабон 28
3 Бенфика 11 7 4 0 23 - 6 29.11.25 20:00 Насьонал - Бенфика09.11.25 Бенфика 2:2 Каза Пия01.11.25 Витория Гимараеш 0:3 Бенфика25.10.25 Бенфика 5:0 Арока05.10.25 Порту 0:0 Бенфика26.09.25 Бенфика 2:1 Жил Висенте 25
4 Жил Висенте 11 7 2 2 16 - 5 29.11.25 22:30 Жил Висенте - Тондела09.11.25 АВС 1:1 Жил Висенте03.11.25 Жил Висенте 1:0 Санта Клара24.10.25 Алверка 0:4 Жил Висенте04.10.25 Жил Висенте 2:0 Эштрела Амадора26.09.25 Бенфика 2:1 Жил Висенте 23
5 Фамаликау 11 5 4 2 11 - 5 29.11.25 17:30 Морейренсе - Фамаликау09.11.25 Фамаликау 0:1 Порту01.11.25 Насьонал 0:1 Фамаликау26.10.25 Фамаликау 2:0 Витория Гимараеш05.10.25 Арока 1:1 Фамаликау28.09.25 Фамаликау 0:0 Риу Аве 19
6 Морейренсе 11 6 0 5 16 - 15 29.11.25 17:30 Морейренсе - Фамаликау09.11.25 Брага 2:1 Морейренсе02.11.25 Арока 0:2 Морейренсе27.10.25 Морейренсе 1:2 Порту04.10.25 Насьонал 3:2 Морейренсе27.09.25 Морейренсе 2:1 Каза Пия 18
7 Брага 11 4 4 3 19 - 11 01.12.25 22:15 Арока - Брага09.11.25 Брага 2:1 Морейренсе02.11.25 Порту 2:1 Брага26.10.25 Брага 4:0 Каза Пия05.10.25 Спортинг Лиссабон 1:1 Брага28.09.25 Брага 0:1 Насьонал 16
8 Витория Гимараеш 11 4 2 5 10 - 17 28.11.25 22:15 Витория Гимараеш - АВС08.11.25 Тондела 0:1 Витория Гимараеш01.11.25 Витория Гимараеш 0:3 Бенфика26.10.25 Фамаликау 2:0 Витория Гимараеш04.10.25 Витория Гимараеш 2:1 Санта Клара28.09.25 Алверка 2:0 Витория Гимараеш 14
9 Эшторил 11 3 4 4 19 - 17 30.11.25 22:30 Порту - Эшторил07.11.25 Эшторил 4:3 Арока01.11.25 Риу Аве 0:4 Эшторил26.10.25 Эшторил 1:1 Насьонал03.10.25 Каза Пия 2:2 Эшторил27.09.25 Эшторил 0:1 Спортинг Лиссабон 13
10 Насьонал 11 3 3 5 11 - 15 29.11.25 20:00 Насьонал - Бенфика09.11.25 Эштрела Амадора 1:1 Насьонал01.11.25 Насьонал 0:1 Фамаликау26.10.25 Эшторил 1:1 Насьонал04.10.25 Насьонал 3:2 Морейренсе28.09.25 Брага 0:1 Насьонал 12
11 Риу Аве 11 2 6 3 14 - 19 30.11.25 17:30 Риу Аве - Санта Клара08.11.25 Алверка 1:1 Риу Аве01.11.25 Риу Аве 0:4 Эшторил25.10.25 Эштрела Амадора 1:2 Риу Аве05.10.25 Риу Аве 3:0 Тондела28.09.25 Фамаликау 0:0 Риу Аве 12
12 Эштрела Амадора 11 2 5 4 13 - 14 30.11.25 20:00 Спортинг Лиссабон - Эштрела Амадора09.11.25 Эштрела Амадора 1:1 Насьонал01.11.25 Каза Пия 3:5 Эштрела Амадора25.10.25 Эштрела Амадора 1:2 Риу Аве04.10.25 Жил Висенте 2:0 Эштрела Амадора27.09.25 Эштрела Амадора 3:0 АВС 11
13 Санта Клара 11 3 2 6 9 - 13 30.11.25 17:30 Риу Аве - Санта Клара08.11.25 Санта Клара 1:2 Спортинг Лиссабон03.11.25 Жил Висенте 1:0 Санта Клара25.10.25 Санта Клара 2:0 АВС04.10.25 Витория Гимараеш 2:1 Санта Клара27.09.25 Санта Клара 1:2 Тондела 11
14 Алверка 11 3 2 6 12 - 19 29.11.25 17:30 Каза Пия - Алверка08.11.25 Алверка 1:1 Риу Аве31.10.25 Спортинг Лиссабон 2:0 Алверка24.10.25 Алверка 0:4 Жил Висенте04.10.25 АВС 1:3 Алверка28.09.25 Алверка 2:0 Витория Гимараеш 11
15 Каза Пия 11 2 3 6 13 - 24 29.11.25 17:30 Каза Пия - Алверка09.11.25 Бенфика 2:2 Каза Пия01.11.25 Каза Пия 3:5 Эштрела Амадора26.10.25 Брага 4:0 Каза Пия03.10.25 Каза Пия 2:2 Эшторил27.09.25 Морейренсе 2:1 Каза Пия 9
16 Арока 11 2 3 6 13 - 30 01.12.25 22:15 Арока - Брага07.11.25 Эшторил 4:3 Арока02.11.25 Арока 0:2 Морейренсе25.10.25 Бенфика 5:0 Арока05.10.25 Арока 1:1 Фамаликау29.09.25 Арока 0:4 Порту 9
17 Тондела 11 1 3 7 6 - 20 29.11.25 22:30 Жил Висенте - Тондела08.11.25 Тондела 0:1 Витория Гимараеш02.11.25 АВС 2:2 Тондела26.10.25 Тондела 0:3 Спортинг Лиссабон05.10.25 Риу Аве 3:0 Тондела27.09.25 Санта Клара 1:2 Тондела 6
18 АВС 11 0 3 8 8 - 25 28.11.25 22:15 Витория Гимараеш - АВС09.11.25 АВС 1:1 Жил Висенте02.11.25 АВС 2:2 Тондела25.10.25 Санта Клара 2:0 АВС04.10.25 АВС 1:3 Алверка27.09.25 Эштрела Амадора 3:0 АВС 3
Полная таблица

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Renato Nhaga (Каза Пия).
65’
ГОЛ ! Автогол забил Томаш Араужу (Бенфика).
60’
ГОЛ ! С пенальти забил Вангелис Павлидис (Бенфика).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Судаков (Бенфика), асcист Вангелис Павлидис.
Бенфика – Каза Пия – 2:2. Судаков забил, Трубин отбил пенальти. Видео голов
Ноттингем Форест – Лидс – 3:1. Павлины в лесу. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Орлы и чайки. Кристал Пэлас и Брайтон пролетели мимо победы в АПЛ
Георгий Судаков Анатолий Трубин пенальти автогол Вангелис Павлидис чемпионат Португалии по футболу Бенфика Каза Пия видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 3
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
