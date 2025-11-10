9 ноября лиссабонская Бенфика сыграла вничью с Каза Пией в матче 11-го тура чемпионата Португалии 2025/26.

Поединок прошел на стадионе Эштадиу да Луж и завершился со счетом 2:2.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украинский хавбек Георгий Судаков забил гол на 17-й минуте встречи.

А украинский голкипер Анатолий Трубин пропустил два мяча, но успел отбить пенальти на 65-й. Правда сразу же получил автогол от Томаша Араужу.

Чемпионат Португалии 2025/26. 11-й тур, 10 ноября

Бенфика – Каза Пия – 2:2

Голы: Судаков, 17, Павлидис, 60 (пен.) – Араужу, 65 (автогол), Ньяга, 90+1

Видеообзор матча