Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Португалии
Бенфика
09.11.2025 22:30 – FT 2 : 2
Каза Пия
Португалия
10 ноября 2025, 01:34 | Обновлено 10 ноября 2025, 01:35
Бенфика – Каза Пия – 2:2. Судаков забил, Трубин отбил пенальти. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 11-го тура чемпионата Португалии 2025/26

Бенфика – Каза Пия – 2:2. Судаков забил, Трубин отбил пенальти. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

9 ноября лиссабонская Бенфика сыграла вничью с Каза Пией в матче 11-го тура чемпионата Португалии 2025/26.

Поединок прошел на стадионе Эштадиу да Луж и завершился со счетом 2:2.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украинский хавбек Георгий Судаков забил гол на 17-й минуте встречи.

А украинский голкипер Анатолий Трубин пропустил два мяча, но успел отбить пенальти на 65-й. Правда сразу же получил автогол от Томаша Араужу.

Чемпионат Португалии 2025/26. 11-й тур, 10 ноября

Бенфика – Каза Пия – 2:2

Голы: Судаков, 17, Павлидис, 60 (пен.) – Араужу, 65 (автогол), Ньяга, 90+1

Видеообзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Renato Nhaga (Каза Пия).
65’
ГОЛ ! Автогол забил Томаш Араужу (Бенфика).
60’
ГОЛ ! С пенальти забил Вангелис Павлидис (Бенфика).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Судаков (Бенфика), асcист Вангелис Павлидис.
Бенфика чемпионат Португалии по футболу пенальти автогол Анатолий Трубин Георгий Судаков Каза Пия Вангелис Павлидис видео голов и обзор Томаш Араужу
