Где Судаков и Трубин? Известен состав Бенфики на матч с командой Каза Пия

Украинские футболисты Георгий Судаков (хавбек) и Анатолий Трубин (голкипер) выйдут в стартовом составе команды на матч 11-го тура чемпионата Португалии против ФК Каза Пия.

Встреча между Бенфикой и Каза Пией начнется 9 ноября в 22:30 по Киеву на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне.

За 11 туров Бенфика набрала 24 очка и идет на третьем месте в LIVE-таблице национального первенства. У Каза Пии 8 пунктов и 16-я позиция.

Стартовые составы на матч Бенфика – Каза Пия