Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где Судаков и Трубин? Известен состав Бенфики на матч с командой Каза Пия
Португалия
09 ноября 2025, 22:01 |
627
0

Где Судаков и Трубин? Известен состав Бенфики на матч с командой Каза Пия

Георгий и Анатолий выйдут в старте орлов на поединок 11-го тура чемпионата Португалии

09 ноября 2025, 22:01 |
627
0
Где Судаков и Трубин? Известен состав Бенфики на матч с командой Каза Пия
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинские футболисты Георгий Судаков (хавбек) и Анатолий Трубин (голкипер) выйдут в стартовом составе команды на матч 11-го тура чемпионата Португалии против ФК Каза Пия.

Встреча между Бенфикой и Каза Пией начнется 9 ноября в 22:30 по Киеву на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За 11 туров Бенфика набрала 24 очка и идет на третьем месте в LIVE-таблице национального первенства. У Каза Пии 8 пунктов и 16-я позиция.

Стартовые составы на матч Бенфика – Каза Пия

По теме:
«Моуриньо тоже это видел». Португальский эксперт разочаровался в Судакове
ФОТО. Судаковы показали свою жизнь в Португалии. Это роскошь
Судаков избежал дисквалификации после матча чемпионата Португалии
Каза Пия Бенфика стартовые составы чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин Георгий Судаков
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский назвал причины неожиданного поражения Динамо от ЛНЗ
Футбол | 09 ноября 2025, 18:23 32
Шовковский назвал причины неожиданного поражения Динамо от ЛНЗ
Шовковский назвал причины неожиданного поражения Динамо от ЛНЗ

Наставник киевского клуба признался, что его подопечным не хватило свежести и эмоций

Яремчук перед матчами за сборную Украины сыграл в чемпионате Греции
Футбол | 09 ноября 2025, 22:14 0
Яремчук перед матчами за сборную Украины сыграл в чемпионате Греции
Яремчук перед матчами за сборную Украины сыграл в чемпионате Греции

9 ноября Олимпиакос одолел команду Кифисиа 3:1, Роман появился на поле на 75-й минуте

Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
Футбол | 09.11.2025, 20:47
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
Кого Месси считает лучшим игроком мира после себя? Ответ – класс
Футбол | 09.11.2025, 02:44
Кого Месси считает лучшим игроком мира после себя? Ответ – класс
Кого Месси считает лучшим игроком мира после себя? Ответ – класс
Украинец покинул Динамо, потому что ему не нашлось места в составе
Футбол | 09.11.2025, 09:38
Украинец покинул Динамо, потому что ему не нашлось места в составе
Украинец покинул Динамо, потому что ему не нашлось места в составе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хаби Алонсо принял окончательное решение по Лунину
Хаби Алонсо принял окончательное решение по Лунину
09.11.2025, 07:10 2
Футбол
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
08.11.2025, 21:21 14
Теннис
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
08.11.2025, 12:27 2
Футбол
Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб
Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб
09.11.2025, 07:20 8
Футбол
Сборная Украины оформила камбэк и обыграла Румынию
Сборная Украины оформила камбэк и обыграла Румынию
08.11.2025, 00:05 5
Хоккей
Стала известна первая финалистка Итогового турнира WTA 2025
Стала известна первая финалистка Итогового турнира WTA 2025
07.11.2025, 19:35 4
Теннис
КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл, как Пеле»
КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл, как Пеле»
09.11.2025, 09:14
Футбол
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
08.11.2025, 08:34 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем