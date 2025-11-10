Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Автогол года. Трубин отбил пенальти и получил в девятку от своего же
Португалия
10 ноября 2025, 00:03 | Обновлено 10 ноября 2025, 00:08
ВИДЕО. Автогол года. Трубин отбил пенальти и получил в девятку от своего же

Анатолий парировал удар Кассиано в матче с Каза Пией, но у Араужу были другие планы

Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский голкипер Анатолий Трубин отбил пенальти в матче 11-го тура чемпионата Португалии между командами Бенфика и Каза Пия, но все равно пропустил гол.

Анатолий парировал удар Кассиано с 11-метровой точки на 65-й минуте. И сразу же пропустил автогол от защитника Томаша Араужу, который вколотил мяч в девятку ворот.

Комментарии 1
Arera
В квн этот эпизод. Сразу на финальную игру.
