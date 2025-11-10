Португалия10 ноября 2025, 00:03 | Обновлено 10 ноября 2025, 00:08
257
1
ВИДЕО. Автогол года. Трубин отбил пенальти и получил в девятку от своего же
Анатолий парировал удар Кассиано в матче с Каза Пией, но у Араужу были другие планы
10 ноября 2025, 00:03 | Обновлено 10 ноября 2025, 00:08
257
Украинский голкипер Анатолий Трубин отбил пенальти в матче 11-го тура чемпионата Португалии между командами Бенфика и Каза Пия, но все равно пропустил гол.
Анатолий парировал удар Кассиано с 11-метровой точки на 65-й минуте. И сразу же пропустил автогол от защитника Томаша Араужу, который вколотил мяч в девятку ворот.
❗️ ВИДЕО. Автогол года. Трубин отбил пенальти и получил в девятку от своего же
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 ноября 2025, 09:38 1
Артем Махонин – о своей истории в столичном клубе
Футбол | 09 ноября 2025, 19:52 13
Артем Довбик получил повреждение в матче «Ромы»
Футбол | 09.11.2025, 07:10
Футбол | 09.11.2025, 18:23
Футбол | 09.11.2025, 23:11
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
В квн этот эпизод. Сразу на финальную игру.
Популярные новости
09.11.2025, 07:20 8
Футбол
08.11.2025, 08:34 1
08.11.2025, 08:03 11
09.11.2025, 09:14
08.11.2025, 00:17
08.11.2025, 06:22 1
08.11.2025, 21:21 14