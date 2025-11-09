Динамо – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

9 ноября в 15:30 проходит поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги.

Динамо в Киеве принимает черкасский ЛНЗ на домашней арене Динамо им. В.Лобановского.

Положение: Шахтер (24 очка), Динамо, ЛНЗ, Полесье, Кривбасс (по 20 очков), Колос, Заря (по 19), Карпаты (18), Металлист 1925 (17).

Обслуживает игру главный судья Николай Балакин из Киевской обл.

Видеотрансляцию матча проводит телеканал 2+2 и YouTube-канал FC Dynamo