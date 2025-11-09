Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Динамо – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Динамо Киев
09.11.2025 15:30 - : -
ЛНЗ
Украина. Премьер лига
09 ноября 2025, 11:55 | Обновлено 09 ноября 2025, 12:36
Динамо – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 ноября в 15:30 матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги

Динамо – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua. Александр Шовковский и Виталий Пономарев

9 ноября в 15:30 проходит поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги.

Динамо в Киеве принимает черкасский ЛНЗ на домашней арене Динамо им. В.Лобановского.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Положение: Шахтер (24 очка), Динамо, ЛНЗ, Полесье, Кривбасс (по 20 очков), Колос, Заря (по 19), Карпаты (18), Металлист 1925 (17).

Обслуживает игру главный судья Николай Балакин из Киевской обл.

Динамо – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал 2+2 и YouTube-канал FC Dynamo

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
