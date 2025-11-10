Виктор ЛЕОНЕНКО: «У Динамо шансов нет вообще. Попались слабые соперники»

Бывший футболист сборной Украины Виктор Леоненко оценил шансы «Динамо» и «Шахтера» на победу в Лиге конференций.

«Шансов нет вообще! Динамо без шансов проиграло Кристал Пелесу и Самсунспору, а впереди еще Фиорентина. Я уверен, что Кристал Пелес и Шахтер бы обыграл. Нам просто достались слабые соперники.

Но в 24 команды Шахтер и Динамо должны попасть и выйти в плей-офф. У Шахтера соперники слабее, можно и девять очков брать. У Динамо график сложнее. Омонию обыграть можно, но киприоты не самая приятная команда, Пафос не даст соврать», – сказал Леоненко.