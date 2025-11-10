Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «У Динамо шансов нет вообще. Попались слабые соперники»
Украина. Премьер лига
10 ноября 2025, 04:22 |
135
0

Виктор ЛЕОНЕНКО: «У Динамо шансов нет вообще. Попались слабые соперники»

Бывший футболист киевлян – о шансах «Динамо» и «Шахтера» на титул Лиги конференций

10 ноября 2025, 04:22 |
135
0
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У Динамо шансов нет вообще. Попались слабые соперники»
УАФ. Виктор Леоненко

Бывший футболист сборной Украины Виктор Леоненко оценил шансы «Динамо» и «Шахтера» на победу в Лиге конференций.

«Шансов нет вообще! Динамо без шансов проиграло Кристал Пелесу и Самсунспору, а впереди еще Фиорентина. Я уверен, что Кристал Пелес и Шахтер бы обыграл. Нам просто достались слабые соперники.

Но в 24 команды Шахтер и Динамо должны попасть и выйти в плей-офф. У Шахтера соперники слабее, можно и девять очков брать. У Динамо график сложнее. Омонию обыграть можно, но киприоты не самая приятная команда, Пафос не даст соврать», – сказал Леоненко.

По теме:
ВИДЕО. Милевский показал, как переживает отключения света. Как и все
ТУРАН: «Это была своеобразная пощечина. И Шахтер вернулся в игру сильнее»
Экс-судья ФИФА раскритиковал работу арбитра в матче Динамо – ЛНЗ
Динамо Киев Шахтер Донецк Лига конференций Виктор Леоненко
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский назвал причины неожиданного поражения Динамо от ЛНЗ
Футбол | 09 ноября 2025, 18:23 32
Шовковский назвал причины неожиданного поражения Динамо от ЛНЗ
Шовковский назвал причины неожиданного поражения Динамо от ЛНЗ

Наставник киевского клуба признался, что его подопечным не хватило свежести и эмоций

Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб
Футбол | 09 ноября 2025, 07:20 8
Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб
Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб

Флоридцы не против отдать аргентинца в аренду в «Галатасарай»

ФОТО. Месси ответил на «честный» комментарий Роналду о чемпионате мира
Футбол | 10.11.2025, 04:13
ФОТО. Месси ответил на «честный» комментарий Роналду о чемпионате мира
ФОТО. Месси ответил на «честный» комментарий Роналду о чемпионате мира
Ребров назвал единственный минус трансфера Забарного в ПСЖ
Футбол | 09.11.2025, 07:44
Ребров назвал единственный минус трансфера Забарного в ПСЖ
Ребров назвал единственный минус трансфера Забарного в ПСЖ
ВИДЕО. Судаков забил гол за Бенфику в матче чемпионата с командой Каза Пия
Футбол | 09.11.2025, 22:54
ВИДЕО. Судаков забил гол за Бенфику в матче чемпионата с командой Каза Пия
ВИДЕО. Судаков забил гол за Бенфику в матче чемпионата с командой Каза Пия
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
08.11.2025, 21:21 14
Теннис
КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл, как Пеле»
КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл, как Пеле»
09.11.2025, 09:14
Футбол
Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
08.11.2025, 07:02 7
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «В лучшей форме он победит Усика и Кличко»
Леннокс ЛЬЮИС: «В лучшей форме он победит Усика и Кличко»
08.11.2025, 00:17
Бокс
В Португалии сыгран яркий матч с 7 голами. Развязка наступила на 86-й мин
В Португалии сыгран яркий матч с 7 голами. Развязка наступила на 86-й мин
08.11.2025, 02:29
Футбол
Хаби Алонсо принял окончательное решение по Лунину
Хаби Алонсо принял окончательное решение по Лунину
09.11.2025, 07:10 2
Футбол
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
08.11.2025, 08:03 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем