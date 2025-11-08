Стало известно, сколько уже заработали в еврокубках-2025/26 Динамо и Шахтер
Отрыв «горняков» от «бело-синих» не столь значителен, как могло бы показаться
Основной этап еврокубковой кампании в текущем сезоне украинские гранды «Динамо» и «Шахтер» синхронно проводят в третьем по значимости турнире континента – Лиге конференций.
После трех сыгранных матчей в активе «горняков» 6 очков и 10-е место в общей таблице ЛК, в активе «Динамо» 3 очка и 24-я позиция.
По информации Football Meets Data, в этом сезоне еврокубков «Шахтер» уже заработал более 7 миллионов евро, в то время как «Динамо» сможет положить в карман точно больше 6 миллионов евро.
По общей сумме заработанных средств «Шахтер» является вторым среди всех участников текущего розыграша основного этапа Лиги конференций, а «Динамо» находится на 12-й позиции.
