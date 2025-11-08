Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стало известно, сколько уже заработали в еврокубках-2025/26 Динамо и Шахтер
Лига конференций
08 ноября 2025, 17:40 |
3436
3

Отрыв «горняков» от «бело-синих» не столь значителен, как могло бы показаться

facebook.com/fcdynamoua

Основной этап еврокубковой кампании в текущем сезоне украинские гранды «Динамо» и «Шахтер» синхронно проводят в третьем по значимости турнире континента – Лиге конференций.

После трех сыгранных матчей в активе «горняков» 6 очков и 10-е место в общей таблице ЛК, в активе «Динамо» 3 очка и 24-я позиция.

По информации Football Meets Data, в этом сезоне еврокубков «Шахтер» уже заработал более 7 миллионов евро, в то время как «Динамо» сможет положить в карман точно больше 6 миллионов евро.

По общей сумме заработанных средств «Шахтер» является вторым среди всех участников текущего розыграша основного этапа Лиги конференций, а «Динамо» находится на 12-й позиции.

x.com/fmeetsdata

По теме:
Трабзонспор может подписать игрока Динамо вместо футболиста сборной Украины
Форвард Динамо готов покинуть команду, чтобы иметь игровую практику
Йожеф Сабо рассказал о проблемах Динамо после разгромной победы в ЛК
Динамо Киев выбор редакции призовые Шахтер Донецк Лига конференций
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Andromed
скромні призові, але з іншого боку більше і не слід було очікувати
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Gargantua
так в еврокубках или только в ЛК?
Ответить
0
