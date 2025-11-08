ФОТО. Турецкие болельщики пришли к Лионелю Месси – футболист в шоке

После сообщений о том, что «Галатасарай» рассматривает возможность краткосрочной аренды Лионеля Месси из «Интер Майами», чтобы аргентинец поддерживал форму перед ЧМ-2026, фанаты турецкого клуба взорвали соцсети от восторга.

По данным СМИ, стамбульский клуб готов полностью покрыть зарплату Месси и хочет оформить переход во время перерыва в сезоне MLS.

Новость мгновенно разлетелась по Instagram и X (бывший Twitter): под публикациями самого Месси и его жены Антонелли Роккуццо появились тысячи комментариев от турецких болельщиков с призывами «Переходи в Галатасарай!» и смайликами-сердечками.

Фанаты мечтают, что эта сделка станет одним из самых громких переходов в истории клуба.