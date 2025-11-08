Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Турецкие болельщики пришли к Лионелю Месси – футболист в шоке
Другие новости
08 ноября 2025, 04:54 |
122
1

ФОТО. Турецкие болельщики пришли к Лионелю Месси – футболист в шоке

Тысячи болельщиков засыпали соцсети Месси и Антонеллы просьбами о переходе

08 ноября 2025, 04:54 |
122
1 Comments
ФОТО. Турецкие болельщики пришли к Лионелю Месси – футболист в шоке
Instagram. Лионель Месси

После сообщений о том, что «Галатасарай» рассматривает возможность краткосрочной аренды Лионеля Месси из «Интер Майами», чтобы аргентинец поддерживал форму перед ЧМ-2026, фанаты турецкого клуба взорвали соцсети от восторга.

По данным СМИ, стамбульский клуб готов полностью покрыть зарплату Месси и хочет оформить переход во время перерыва в сезоне MLS.

Новость мгновенно разлетелась по Instagram и X (бывший Twitter): под публикациями самого Месси и его жены Антонелли Роккуццо появились тысячи комментариев от турецких болельщиков с призывами «Переходи в Галатасарай!» и смайликами-сердечками.

Фанаты мечтают, что эта сделка станет одним из самых громких переходов в истории клуба.

По теме:
ФОТО. 10 самых богатых боксеров всех времен. Усик в топе
ФОТО. Девушка футболиста УПЛ поразила фанатов горячим образом
ФОТО. ТОП-10 самых сексуальных спортсменов планеты. №2 вас удивит
фото lifestyle Лионель Месси Интер Майами Галатасарай Major League Soccer (MLS) чемпионат Турции по футболу чемпионат мира по футболу Антонела Роккуццо
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, я был вынужден его заменить»
Футбол | 07 ноября 2025, 07:23 8
Александр ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, я был вынужден его заменить»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, я был вынужден его заменить»

Главный тренер киевского «Динамо» отреагировал на неудачную игру Огунданы Шолы

Военнослужащий ВСУ выразил соболезнования Анатолию Тимощуку
Футбол | 07 ноября 2025, 07:02 5
Военнослужащий ВСУ выразил соболезнования Анатолию Тимощуку
Военнослужащий ВСУ выразил соболезнования Анатолию Тимощуку

Сергей Василюк – о предателе

Тренер назвал футболистов, которые могут забыть об основном составе Шахтера
Футбол | 08.11.2025, 04:22
Тренер назвал футболистов, которые могут забыть об основном составе Шахтера
Тренер назвал футболистов, которые могут забыть об основном составе Шахтера
Бывший футболист сборной после проблем с ТЦК покинул Украину
Футбол | 07.11.2025, 07:33
Бывший футболист сборной после проблем с ТЦК покинул Украину
Бывший футболист сборной после проблем с ТЦК покинул Украину
Анисимова в трех сетах проиграла Соболенко в полуфинале Итогового турнира
Теннис | 07.11.2025, 22:14
Анисимова в трех сетах проиграла Соболенко в полуфинале Итогового турнира
Анисимова в трех сетах проиграла Соболенко в полуфинале Итогового турнира
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Мессі нічого не потрібно робити , бабло за ним само йде
Ответить
+1
Популярные новости
«Без колебаний». Красюк может стать промоутером легенды бокса из Украины
«Без колебаний». Красюк может стать промоутером легенды бокса из Украины
07.11.2025, 04:02
Бокс
ВИДЕО. Риццоли объяснил, почему Динамо должно было бить пенальти Шахтеру
ВИДЕО. Риццоли объяснил, почему Динамо должно было бить пенальти Шахтеру
06.11.2025, 01:55 102
Футбол
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
06.11.2025, 23:56 149
Футбол
Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»
Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»
07.11.2025, 01:32 1
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Он популярнее, чем весь состав Динамо, поэтому Суркис неправ»
ЛЕОНЕНКО: «Он популярнее, чем весь состав Динамо, поэтому Суркис неправ»
06.11.2025, 07:44 22
Футбол
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
06.11.2025, 20:31 13
Теннис
МАРКЕВИЧ: «Из этого игрока Динамо может быть серьезный футболист»
МАРКЕВИЧ: «Из этого игрока Динамо может быть серьезный футболист»
07.11.2025, 08:33
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем