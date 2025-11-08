Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Металлист 1925 – Заря. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Металлист 1925
08.11.2025 13:00 - : -
Заря
Украина. Премьер лига
08 ноября 2025, 01:02
11
0

Металлист 1925 – Заря. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 12-го тура Украинской Премьер-лиги

08 ноября 2025, 01:02 |
11
0
Металлист 1925 – Заря. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В субботу, 8-го ноября, состоится поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся харьковский «Металлист 1925» и луганская «Заря». Матч пройдет в Житомире, на поле стадиона «Центральный», начало в 13:00.

Команда Младена Бартуловича так и не показала зубы в игре против «Полесья» (0:0), не сумев громко заявить о своих амбициях. А теперь уже самому «Металлисту 1925» придется защищать собственные позиции от атаки одного из преследователей. Коллектив Виктора Скрипника вроде бы и не проигрывал в последних пяти встречах, но и выиграл в итоге лишь две из них у команд из зоны вылета. Слишком аккуратная поступь у обеих команд.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Заря», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Металлист 1925
8 ноября 2025 -
13:00
Заря
чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Металлист 1925
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
