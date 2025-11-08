Металлист 1925 – Заря. Текстовая трансляция матча

В субботу, 8-го ноября, состоится поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся харьковский «Металлист 1925» и луганская «Заря». Матч пройдет в Житомире, на поле стадиона «Центральный», начало в 13:00.

Команда Младена Бартуловича так и не показала зубы в игре против «Полесья» (0:0), не сумев громко заявить о своих амбициях. А теперь уже самому «Металлисту 1925» придется защищать собственные позиции от атаки одного из преследователей. Коллектив Виктора Скрипника вроде бы и не проигрывал в последних пяти встречах, но и выиграл в итоге лишь две из них у команд из зоны вылета. Слишком аккуратная поступь у обеих команд.

