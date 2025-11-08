Нехватка ресурсов. Металлист 1925 не справился с интенсивностью Зари

В противостоянии в рамках двенадцатого тура украинской Премьер-лиги между харьковским «Металлистом 1925» и луганской «Зарей» мы фактически на ровном месте получили весьма интересный контекст. Дело в главных тренерах обеих команд, ведь еще в прошлом сезоне Младен Бартулович возглавлял «мужиков», после чего получил больше возможностей для развития в новом проекте, который только что вернулся в «элитный» дивизион. И именно во главе с Виктором Скрипником в свое время и вылетел в Первую лигу «желто-синий» коллектив, после чего стороны разошлись на фоне кратковременного сотрудничества.

На этот раз во время очной встречи у Бартуловича наблюдались определенные кадровые проблемы. И на самом деле они были достаточно серьезными – дисквалификации Калюжного и Калитвинцева сковали ограниченный кадровый резерв «желто-синего» коллектива, что в итоге непосредственно сказалось на результате поединка. Да и на качестве игры «Металлиста 1925» тоже.

«Заря» дала возможность выиграть центр поля, а это уже весомый вклад в потенциальный успех команды Скрипника. А когда соперники еще и сами при этом приносят голы в свои ворота, то вообще для луганчан получается не матч, а какой-то праздник досуга. Уже на девятой минуте неудачная передача Литвиненко назад на левый фланг штрафной ушла в ноги Будковскому, который с острого угла умудрился направить мяч под Варакутой.

И никто тогда уже не обращал внимания на то, что на самом деле именно харьковчане активно атаковали в начале встречи и имели два голевых момента у Чурка и Когута. После пропущенного мяча хозяева также пытались не отказываться от острого футбола, и в конце концов на ровном месте судьба их за это вознаградила. Подача с правого фланга от Антюха на 26 минуте завершилась на дальней штанге ударом головой от Рашицы в руку Жуниньо, а после длительного просмотра VAR арбитры все же пришли к мнению, что нужно назначать пенальти.

Рашица ударом в левый угол спокойно обыграл вратаря. Но на этом хорошие новости для «Металлиста 1925» в этой игре закончились. Потому что уже через несколько минут просто роскошный удар в правый верхний угол из зоны перед штрафной удался Вантуху, так что «Заря» снова оказалась впереди по счету на табло. А уже в начале второго тайма, когда хозяева стремились провести быструю атаку, они вместо этого получили выпад на свои ворота, который завершился подачей Андушича с левого фланга на дальнюю штангу, где Слесарю оставалось просто подставить ногу и избежать офсайда.

И именно с этого момента можно было на самом деле убедиться в том, что короткая скамейка запасных в УПЛ все-таки может решать судьбу матчей заранее. Как бы ни пытался атаковать коллектив Бартуловича, но в конце концов у него просто не осталось сил продвигать мяч в направлении чужого штрафного, и «Заря» единолично захватила контроль над игрой, которую в итоге спокойно довела до логического завершения.

После международного перерыва харьковский «Металлист 1925» будет гостить у львовских «Карпат», а луганская «Заря» сыграет дома против «Александрии».

Украинская Премьер-лига. 12-й тур.

«Металлист 1925» – «Заря» - 1:3

Голы: Рашица, 31 (пен.) – Будковский, 9, Вантух, 34, Слесарь, 48

Предупреждения: Салюк, 73, Литвиненко, 90+1 — Кушниренко, 69, Андушич, 82

«Металлист 1925»: Варакута – Шабанов, Салюк, Е. Павлюк, Крупский – Когут (Мба, 62), Литвиненко, Чурко – Рашица, Забергджа, Антюх.

«Заря»: Сапутин – Жуниньо, Джордан, Яныч, Вантух – Андушич (Эскинья, 90+6), Кушниренко, Башич – Слесарь (Малыш, 88), Будковский (Горбач, 90+2), Попара.

Арбитр: Евгений Цыбулько (Черкасская обл.)

Стадион: «Центральный» (Житомир).

Удары (в створ) – 9 (2) : 15 (6)

Угловые – 5:8

Оффсайды – 0:4

Температура: 7°C