Премьер-лига
Металлист 1925
08.11.2025 13:00 – FT 1 : 3
Заря
Украина. Премьер лига
08 ноября 2025, 15:08 | Обновлено 08 ноября 2025, 15:49
Нехватка ресурсов. Металлист 1925 не справился с интенсивностью Зари

Скрипник напомнил о себе бывшей команде

Нехватка ресурсов. Металлист 1925 не справился с интенсивностью Зари
УПЛ

В противостоянии в рамках двенадцатого тура украинской Премьер-лиги между харьковским «Металлистом 1925» и луганской «Зарей» мы фактически на ровном месте получили весьма интересный контекст. Дело в главных тренерах обеих команд, ведь еще в прошлом сезоне Младен Бартулович возглавлял «мужиков», после чего получил больше возможностей для развития в новом проекте, который только что вернулся в «элитный» дивизион. И именно во главе с Виктором Скрипником в свое время и вылетел в Первую лигу «желто-синий» коллектив, после чего стороны разошлись на фоне кратковременного сотрудничества.

На этот раз во время очной встречи у Бартуловича наблюдались определенные кадровые проблемы. И на самом деле они были достаточно серьезными – дисквалификации Калюжного и Калитвинцева сковали ограниченный кадровый резерв «желто-синего» коллектива, что в итоге непосредственно сказалось на результате поединка. Да и на качестве игры «Металлиста 1925» тоже.

«Заря» дала возможность выиграть центр поля, а это уже весомый вклад в потенциальный успех команды Скрипника. А когда соперники еще и сами при этом приносят голы в свои ворота, то вообще для луганчан получается не матч, а какой-то праздник досуга. Уже на девятой минуте неудачная передача Литвиненко назад на левый фланг штрафной ушла в ноги Будковскому, который с острого угла умудрился направить мяч под Варакутой.

И никто тогда уже не обращал внимания на то, что на самом деле именно харьковчане активно атаковали в начале встречи и имели два голевых момента у Чурка и Когута. После пропущенного мяча хозяева также пытались не отказываться от острого футбола, и в конце концов на ровном месте судьба их за это вознаградила. Подача с правого фланга от Антюха на 26 минуте завершилась на дальней штанге ударом головой от Рашицы в руку Жуниньо, а после длительного просмотра VAR арбитры все же пришли к мнению, что нужно назначать пенальти.

Рашица ударом в левый угол спокойно обыграл вратаря. Но на этом хорошие новости для «Металлиста 1925» в этой игре закончились. Потому что уже через несколько минут просто роскошный удар в правый верхний угол из зоны перед штрафной удался Вантуху, так что «Заря» снова оказалась впереди по счету на табло. А уже в начале второго тайма, когда хозяева стремились провести быструю атаку, они вместо этого получили выпад на свои ворота, который завершился подачей Андушича с левого фланга на дальнюю штангу, где Слесарю оставалось просто подставить ногу и избежать офсайда.

И именно с этого момента можно было на самом деле убедиться в том, что короткая скамейка запасных в УПЛ все-таки может решать судьбу матчей заранее. Как бы ни пытался атаковать коллектив Бартуловича, но в конце концов у него просто не осталось сил продвигать мяч в направлении чужого штрафного, и «Заря» единолично захватила контроль над игрой, которую в итоге спокойно довела до логического завершения.

После международного перерыва харьковский «Металлист 1925» будет гостить у львовских «Карпат», а луганская «Заря» сыграет дома против «Александрии».

Украинская Премьер-лига. 12-й тур.

«Металлист 1925» – «Заря» - 1:3

Голы: Рашица, 31 (пен.) – Будковский, 9, Вантух, 34, Слесарь, 48

Предупреждения: Салюк, 73, Литвиненко, 90+1 — Кушниренко, 69, Андушич, 82

«Металлист 1925»: Варакута – Шабанов, Салюк, Е. Павлюк, Крупский – Когут (Мба, 62), Литвиненко, Чурко – Рашица, Забергджа, Антюх.

«Заря»: Сапутин – Жуниньо, Джордан, Яныч, Вантух – Андушич (Эскинья, 90+6), Кушниренко, Башич – Слесарь (Малыш, 88), Будковский (Горбач, 90+2), Попара.

Арбитр: Евгений Цыбулько (Черкасская обл.)

Стадион: «Центральный» (Житомир).

МЕТАЛЛИСТ 1925 - ЗАРЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 7°C

чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Металлист 1925 - Заря отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
etorfine
Харьки харкали весь матч і отримали повну торбу... Фейковий 1925, хто ви такі? Вам весь матч, в Житомирі, кричали "фуу"...
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
Dynamo1927
Металлист циферка, неудачники. Даже по ударам видно ! 
Ответить
+3
Показать Скрыть 3 ответа
Falko
Та просто біткоїн падає. Але він ще виросте, тому є чуйка, що 25-і не вилетять.
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
Andy202
Молодці опустили хорьків на їх законне місце
Ответить
+1
Remark
Арєря, ти де? Вилазь, підлий трус!
Ответить
0
Falko
Матч не дивився (мабуть, гляну огляд). Скільки сьогодні М-25 не зарахували стопроцентних голів, тому що м'яч вийшов за лінію (насправді, ні - всі справжні вболівальники бачили), і не поставили стопроцентних пенальті (ой, таки поставили?).
Бартулич не казав? Нічого, Дімка прокинеться - напише.
Ответить
0
Руслан Панченко
Зоря ещё и поборется за медали с такой игрой 
Ответить
0
Перець
Дімасік мабуть задоволений
Ответить
0
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Дякую нашій сестричці зі Сходу🌅
Що подарувала таку насолоду!🥳
👏👏👏
В шоці Arera "американський" -
Бо у Зорі характер Луганський!
І наперекір рогатому квантуму -
Вона цифрових розібрала на атоми!😜😊
Ответить
0
Оберст
Завтра донецкий характер будет куканить во все щели полтавский пумочки характер☝️
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Павло
Ось це я називаю справжній харькОвський характер - безвольно обісрались, без шансів.
Що поробиш - мкг за цифєрками не сховаєш 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Ivan Dimov
Этот матч показывает роль Калюжного для 1925.. Без него другая команда 
Ответить
0
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
І кияни, і донецькі:
Скандують браво, браво!
Луганці молодецькі:
Нас тішить ця розправа!
👏👏👏
Горе в 😈квантума, 🇺🇸аrerи!
Із воріт своїх виймайте:
⚽⚽⚽Ви гумові три сфери -
На строчці восьмій спочивайте!
👉"Першу столицю"
(часів комуняк)
Опустили в таблиці:
"метал" середняк! 😊
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
Парень Пумы
Дыркочи, вы не сильно там радуйтесь ☝️ Именно Харьков будет бороться с Шахтёром за 1 место, а не ваши днари ☝️😉
Ответить
-4
Показать Скрыть 2 ответа
Kharkiv
Забыли показать харьковский характер... Бывает... М-1925 вернёцца сильнее! У нас хотя бы есть будущее с амбициозным президентом в отличие от динамы с суркисом!
Ответить
-4
Показать Скрыть 2 ответа
Парень Пумы
Пумочка полтавчаночка Миша Брыжак ты рада? ☝️
Ответить
-7
Показать Скрыть 4 ответа
