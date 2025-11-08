Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Металлист 1925 – Заря – 1:3. Как Скрипник удивил Бартуловича. Видео голов
Премьер-лига
Металлист 1925
08.11.2025 13:00 – FT 1 : 3
Заря
Украина. Премьер лига
08 ноября 2025, 15:13 | Обновлено 08 ноября 2025, 15:54
1035
0

Металлист 1925 – Заря – 1:3. Как Скрипник удивил Бартуловича. Видео голов

Голы Будковского, Вантуха и Слесара принесли победу луганской команде в матче 12-го тура

ФК Металлист Харьков

В субботу, 8 ноября, состоялся матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились харьковский «Металлист 1925» и луганская «Заря».

Подопечные Виктора Скрипника одолели соперника со счетом 3:1 и обогнали команду Бартуловича в турнирной таблице.

В первом тайме гости отправили в ворота харьковской команды два гола – результативными ударами отметились Будковский и Вантух. В составе «Металлиста 1925» отметился Рашица, который реализовал пенальти.

Точку в этом противостоянии поставил Слесар во втором тайме, который сделал счет 3:1.

После 12-ти сыгранных туров «Заря» поднялась на седьмое место, в активе команды 19 пунктов. «Металлист 1925» набрал 17 баллов и разместился на восьмой позиции в турнирной таблице.

Украинская Премьер-лига, 12-й тур. 8 ноября

Металлист 1925 Заря – 1:3

Голы: Рашица, 31 (пен) – Будковский, 8, Вантух, 35, Слесарь, 48

Видеообзор матча:

Видео голов:

ГОЛ, 0:1! Будковский, 8 мин

ГОЛ, 1:1! Рашица, 31 мин (пен)

ГОЛ, 1:2! Вантух, 55 мин

ГОЛ, 1:3! Слесар, 48 мин

События матча

48’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Слесар (Заря), асcист Неманя Анджушич.
34’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Вантух (Заря), асcист Яков Башич.
31’
ГОЛ ! С пенальти забил Эрмир Рашица (Металлист 1925).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Филипп Будковский (Заря).
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
