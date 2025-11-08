В субботу, 8 ноября, состоялся матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились харьковский «Металлист 1925» и луганская «Заря».

Подопечные Виктора Скрипника одолели соперника со счетом 3:1 и обогнали команду Бартуловича в турнирной таблице.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом тайме гости отправили в ворота харьковской команды два гола – результативными ударами отметились Будковский и Вантух. В составе «Металлиста 1925» отметился Рашица, который реализовал пенальти.

Точку в этом противостоянии поставил Слесар во втором тайме, который сделал счет 3:1.

После 12-ти сыгранных туров «Заря» поднялась на седьмое место, в активе команды 19 пунктов. «Металлист 1925» набрал 17 баллов и разместился на восьмой позиции в турнирной таблице.

Украинская Премьер-лига, 12-й тур. 8 ноября

Металлист 1925 – Заря – 1:3

Голы: Рашица, 31 (пен) – Будковский, 8, Вантух, 35, Слесарь, 48

Видеообзор матча:

Видео голов:

ГОЛ, 0:1! Будковский, 8 мин

ГОЛ, 1:1! Рашица, 31 мин (пен)

ГОЛ, 1:2! Вантух, 55 мин

ГОЛ, 1:3! Слесар, 48 мин