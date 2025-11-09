Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Виктор СКРИПНИК: «Плохо, что сейчас пауза в чемпионате»

Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

ФК Заря. Виктор Скрипник

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник поделился эмоциями после победы своей команды над харьковским Металлистом 1925 года (3:1) в 12 туре Украинской Премьер-лиги.

– Нравилось сегодня то, что мы всегда играли вперед. Были матчи, где когда мы выигрывали, то действовали по счету. В этом же поединке могли забивать еще и не садились в оборону.

Цельная игра была с нашей стороны. Плохо, что сейчас пауза в чемпионате. Хотелось бы на этой волне играть дальше. Команда отдохнет три дня, а затем снова к работе.

– Уже шесть матчей «Заря» не проиграет. Это придает уверенность?

– Конечно. Это говорит о том, что мы двигаемся в нужном направлении.

Все зависит от ребят, выходящих на поле. Уже в раздевалке все заряжены, настроены. Те, кто выходит на замену, тоже прибавляет. Сейчас у нас коллектив, в котором приятно работать, – сказал Скрипник.

Виктор Скрипник Заря Луганск Металлист 1925 Металлист 1925 - Заря Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу пресс-конференция
Олег Вахоцкий Источник: ФК Заря Луганск
