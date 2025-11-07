Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ДИРЯВКА: «Михавко подтвердил, что его можно использовать на этой позиции»
07 ноября 2025, 22:39 | Обновлено 07 ноября 2025, 22:47
ДИРЯВКА: «Михавко подтвердил, что его можно использовать на этой позиции»

Экс-игрок сборной Украины прокомментировал матчи Динамо и Шахтера в ЛЧ

ДИРЯВКА: «Михавко подтвердил, что его можно использовать на этой позиции»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Михавко

Бывший защитник сборной Украины Сергей Дирявка в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, что ему запомнилось в матчах «Динамо» и «Шахтера» в 3-м туре Лиги конференций против боснийского «Зриньски» (6:0) и исландского «Брейдаблика» (2:0) соответственно:

– Уровень соперников позволил руководителям Александру Шовковскому и Арде Турану экспериментировать. Горняки после двух Классических решили провести массовую ротацию в составе. Шанс проявить себя получили футболисты, у которых не было достаточной игровой практики в УПЛ. Динамовцы дали возможность сыграть исполнителям не на своих «родных» позициях. В частности, стоппер Тарас Михавко действовал на левом фланге обороны.

– И какое впечатление он произвел?

– Приятное. Динамовец подтвердил, что его можно использовать и на этой позиции. Такой универсализм молодого футболиста не может не радовать. Согласен, «Зриньски» – посредственная команда, но все равно Михавко действовал уверенно при подстраховке, когда выполнял первую передачу и при подключениях к атаке. Сейчас сложно сказать, станет ли эта передислокация Тараса постоянной, однако это один из вариантов снять напряжение на флангах динамовской обороны.

– Эта легкость, с которой украинские клубы доминировали в очередном туре Лиги конференций, может пригодиться им в УПЛ?

– То, что добавит уверенности – однозначно. Но это ведь разные турниры, и, на мой взгляд, очередные соперники горняков («Полтава») и динамовцев (ЛНЗ) – сильнее, чем в этих матчах ЛК. Здесь без максимальной мотивации не обойтись: горожане ведут борьбу за выживание, а ЛНЗ – за пьедестал почета. Делайте выводы.

– В следующем туре Лиги конференций соперники наших представителей – «Шемрок Роверс» и «Омония» – также уступают в таблице. Если снова будет наш день в третьем по силе европейском турнире, то насколько возрастут шансы «Шахтера» и «Динамо» на выход в следующий раунд?

– Во-первых, я не люблю делать прогнозы. Во-вторых, рейтинги в футбол не играют, это очень непредсказуемый вид спорта. Очень многое будет зависеть от психологического состояния игроков, кадровых потерь, настроя. Хотя не буду оригинален, если скажу, что шансы резко возрастут. Особенно у динамовцев, которым многие специалисты прочили роль неудачников.

По теме:
ИЗАКИ: «Я хотел остаться во Флуминенсе подольше»
БОНДАРЕНКО: «Провели неплохой матч. В последние 10–15 минут расслабились»
Опередил темпы. Легионер Шахтера вернулся после тяжелой травмы
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
