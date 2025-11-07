Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
07 ноября 2025, 05:23 | Обновлено 07 ноября 2025, 05:27
1

Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию

Шахтер дважды забил Брейдаблику, Динамо отгрузило 6 мячей клубу Зриньски

07 ноября 2025, 05:23 | Обновлено 07 ноября 2025, 05:27
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
Getty Images/Global Images Ukraine. Шахтер

Завершилась очередная неделя еврокубков, и таблица коэффициентов УЕФА получила изменения.

В Лиге чемпионов и Лиге Европы прошел 4-й тур, а в Лиге конференций с двумя украинскими клубами состоялся 3-й тур.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Впервые за последние два года (с осени 2023 года) две украинские команды одержали победы в одном туре основного раунда еврокубков.

Донецкий Шахтер в условно домашнем матче в Кракове переиграл исландский Брейдаблик (2:0). Киевское Динамо в Люблине разгромило Брейдаблик (6:0).

Давно такого не было: в еврокубковую копилку Украины поступило +1.000 за один день (две победы по 2 очка с делением на 4 стартовавших клуба).

В 5-летнем рейтинге Украина опередила Словакию и поднялась на 27-е место (21.850).

Словакия (21.375) осталась позади (Слован проиграл 3-й матч подряд в ЛК), а главным конкурентом сверху теперь является Словения (22.218).

Сезонный набор очков Украины составляет 4.250 баллов (21-е место в сезоне).

За текущую неделю Венгрия, Румыния, Сербия, Словения взяли по +0.500, Хорватия и Азербайджан пополнили копилку на 0.250. А вот Словакия и Болгария остались на этой неделе ни с чем.

Если Украине в этом сезоне не удастся подняться на 22-е место в 5-летнем рейтинге, то чемпион УПЛ будет в евросезоне 2027/28 начинать отбор с первого раунда квалификации ЛЧ (как и в 2026/27), а не со второго (как сейчас в 2025/26).

В клубном рейтинге УЕФА Шахтер находится на 54-й позиции, а Динамо занимает 108-е место.

​Лига чемпионов 2025/26. Результаты 4-го тура

Лига Европы 2025/26. Результаты 4-го тура

Лига конференций 2025/26. Результаты 3-го тура

Таблица коэффициентов УЕФА 2026

(влияет на распределение путевок в сезоне 2027/28)

Клубный рейтинг УЕФА 2026

По теме:
ТУРАН: «Наша цель – выйти в 1/8 финала. Мы будем выкладываться на максимум»
КАБАЕВ: «Понимали, что играем против людей, не против каких-то там роботов»
БОНДАРЬ: «Туран говорит, что должны быть на том уровне, что и с Динамо»
таблица коэффициентов УЕФА Динамо Киев Лига Европы Шахтер Донецк Лига чемпионов Лига конференций Шахтер - Брейдаблик Брейдаблик Динамо - Зриньски Зриньски Мостар
Николай Степанов
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ігор Ковальський
Молодці..ну цей турнір і є для того щоб хоч трохи покращити наш рейтинг .
Ответить
0
