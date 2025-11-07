Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию

Завершилась очередная неделя еврокубков, и таблица коэффициентов УЕФА получила изменения.

В Лиге чемпионов и Лиге Европы прошел 4-й тур, а в Лиге конференций с двумя украинскими клубами состоялся 3-й тур.

Впервые за последние два года (с осени 2023 года) две украинские команды одержали победы в одном туре основного раунда еврокубков.

Донецкий Шахтер в условно домашнем матче в Кракове переиграл исландский Брейдаблик (2:0). Киевское Динамо в Люблине разгромило Брейдаблик (6:0).

Давно такого не было: в еврокубковую копилку Украины поступило +1.000 за один день (две победы по 2 очка с делением на 4 стартовавших клуба).

В 5-летнем рейтинге Украина опередила Словакию и поднялась на 27-е место (21.850).

Словакия (21.375) осталась позади (Слован проиграл 3-й матч подряд в ЛК), а главным конкурентом сверху теперь является Словения (22.218).

Сезонный набор очков Украины составляет 4.250 баллов (21-е место в сезоне).

За текущую неделю Венгрия, Румыния, Сербия, Словения взяли по +0.500, Хорватия и Азербайджан пополнили копилку на 0.250. А вот Словакия и Болгария остались на этой неделе ни с чем.

Если Украине в этом сезоне не удастся подняться на 22-е место в 5-летнем рейтинге, то чемпион УПЛ будет в евросезоне 2027/28 начинать отбор с первого раунда квалификации ЛЧ (как и в 2026/27), а не со второго (как сейчас в 2025/26).

В клубном рейтинге УЕФА Шахтер находится на 54-й позиции, а Динамо занимает 108-е место.

​Лига чемпионов 2025/26. Результаты 4-го тура

Лига Европы 2025/26. Результаты 4-го тура

Лига конференций 2025/26. Результаты 3-го тура

Таблица коэффициентов УЕФА 2026

(влияет на распределение путевок в сезоне 2027/28)

Клубный рейтинг УЕФА 2026

