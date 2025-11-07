Таблица Лига конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
07 ноября 2025, 00:05 | Обновлено 07 ноября 2025, 00:10
1877
5

Горняки забили 2 гола Брейдаблику, а Динамо отгрузило 6 мячей Зринськи

Вечером 6 ноября состоялись матчи 3-го тура Лиги конференций УЕФА 2025/26.

Во втором блоке прошли заключительные 9 поединков. Турнир прошел свой экватор.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Донецкий Шахтер в польском Кракове обыграло Брейдаблик из Исландии (2:0). Голы забили Артем Бондаренко и Кауан Элиас.

Киевское Динамо в польском Люблине разгромило команду Зриньски из Боснии и Герцеговины (6:0).

Украинец Александр Романчук забил гол, который принес победу команде Университатя Крайова над Рапидом из Вены (1:0).

После 3 туров Шахтер имеет 6 очков и занимает 10-е место, а Динамо с 3 баллами поднялось на 24-ю позицию, которая завершают зону плей-офф.

Лидируют: Самсунспор, Целе и Майнц (по 9 очков из 9), далее идут: АЕК Ларнака, Лозанна, Райо Вальекано, Страсбург (по 7).

По итогам 6 туров топ-8 команд выйдут напрямую в 1/8 финала. Команды, занявшие места 9–24, сыграют в 1/16 финала. Клубы на 25–36 местах покинут турнир.

Лига конференций УЕФА 2025/26

3-й тур, 6 ноября 2025

  • 22:00. Динамо Киев (Украина) – Зриньски (Босния и Герцеговина) – 6:0
  • 22:00. Хеккен (Швеция) – Страсбург (Франция) – 1:2
  • 22:00. Кристал Пэлас (Англия) – АЗ Алкмар (Нидерланды) – 3:1
  • 22:00. Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Риека (Хорватия) – 1:1
  • 22:00. Лозанна (Швейцария) – Омония (Кипр) – 1:1
  • 22:00. Райо Вальекано (Испания) – Лех Познань (Польша) – 3:2
  • 22:00. Рапид Вена (Австрия) – Университатя Крайова (Румыния) – 0:1
  • 22:00. Шелбурн (Ирландия) – Дрита (Косово) – 0:1
  • 22:00. Шкендия (Северная Македония) – Ягеллония (Польша) – 1:1

Турнирная таблица

Экс-игрок Шахтера: «Горняки устроили себе тренировку»
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
ВИДЕО. Бленуце забил первый гол за Динамо, сделав 6:0 против Зриньски в ЛК
Комментарии 5
avk2307
За сьогодні клубам подяка.
Цікавий момент. Гляньте де суперники Динамо і Шахтаря.з якими вони зіграли....
New Zealander
Норм, але я сподіваюсь що Туран не буде продовжувати свої експерименти в ЛК бо так можна догратися. 
Alex
Давно такого не було две Украинские команды очки для Украины заработали в один день
Viktor Shuper
не розумію як Шахта всрала Легії, щас би мали 3 з 3 перемоги
