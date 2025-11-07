В субботу, 8 ноября состоится поединок 11-го тура чемпионата Англии между «Челси» и «Вулверхэмптоном». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Челси

Лондонцы в текущем сезоне демонстрируют достойную, но не слишком стабильную игру. Коллектив может отлично противостоять схожим по уровню командам, но часто теряет очки с более слабыми клубами. Но, несмотря на это, после 10 туров Премьер-лиги «синие» имеют на балансе 17 очков и занимают 7-е место турнирной таблицы. Расстояние от топ-2 совсем небольшое – 2 балла, однако вот лидер «Арсенал» вырвался вперед уже на 8 зачетных пунктов. В Кубке английской лиги «Челси» уже дошел до 1/4 финала, где сыграет с «Кардиффом».

В Лиге чемпионов англичане получили 7 зачетных пунктов благодаря победам над «Бенфикой» (1:0) и «Аяксом» (5:1) и ничьей с «Карабахом» (2:2). В 1-м туре турнира команда уступила «Баварии» со счетом 3:1.

Вулверхэмптон

Волки, откровенно говоря, переживают не лучшие времена. После 10-х туров АПЛ клуб до сих пор не одержал ни одной победы, поэтому с 2 очками на счету занимает последнее, 20 место турнирной таблицы. От безопасной 18-й строчки «Вулверхэмптон» отстает на 8 зачетных пунктов. Поражение 3:0 против «Фулхэма» в предыдущем раунде Премьер-лиги стало последней каплей терпения руководства команды, поэтому главный тренер Витор Перейра был уволен всего через месяц после подписания нового трехлетнего контракта.

Из Кубка английской лиги «Вулверхэмптон» вылетел на стадии 1/8 финала от того же «Челси» со счетом 4:3.

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами небольшое преимущество имеет «Челси». На счету лондонцев есть 3 победы, а еще в 2 поединках выигрыш праздновал «Вулверхэмптон».

Интересные факты

«Вулверхэмптон» не выигрывал ни в одном из 6 последних поединков.

«Вулвз» пропустили 22 мяча в текущем сезоне Премьер-лиги – самый плохой результат среди всех команд.

«Челси» в свою очередь забил 18 голов в Премьер-лиге текущего сезона – 2-й лучший результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.65.