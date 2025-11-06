08.11.2025 22:00 - : -
Англия06 ноября 2025, 20:51 | Обновлено 06 ноября 2025, 20:52
21
0
Челси – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 ноября в 22:00 матч чемпионата Англии
В субботу, 8 ноября, состоится матч 11-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Вулверхэмптон».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Челси – ВулверхэмптонСмотреть трансляцию
|
