Чемпионат Англии
Челси
08.11.2025 22:00 - : -
Вулверхэмптон
Англия
06 ноября 2025, 20:51 | Обновлено 06 ноября 2025, 20:52
Челси – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 ноября в 22:00 матч чемпионата Англии

Челси – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Челси

В субботу, 8 ноября, состоится матч 11-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Вулверхэмптон».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

