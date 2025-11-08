Кто забил первый гол в карьере? Челси разгромил Вулвз и идет вторым в АПЛ

Лондонский Челси одержал убедительную победу над Вулверхэмптоном в матче 11-го тура АПЛ 2025/26.

8 ноября лондонцы разгромили соперников со счетом 3:0 на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне.

Голам за пенсионеров отличились Мало Гюсто, Жоао Педро и Педру Нету.

Для 22-летнего Гюсто этот забитый мяч стал первым в профессиональной карьере.

Челси набрал 20 очков за 11 туров и в LIVE-таблице чемпионата Англии располагается на втором месте, отставая от лидера Арсенала на шесть пунктов. 9 числа лондонцев могут обойти Манчестер Сити / Ливерпуль и Борнмут, которые проведут свои поединки 11-го тура.

Вулверхэмптон с двумя набранными баллами идет на последней, 20-й позиции.

АПЛ 2025/26. 11-й тур, 8 ноября

Челси – Вулверхэмптон – 3:0

Голы: Густо, 51, Жоао Педро, 65, Педру Нету, 73

Челси: Роберт Санчес, Трево Чалоба, Марк Кукурелья, Уэсли Фофана, Мало Гюсто (Рис Джеймс, 77), Алехандро Гарначо, Энцо Фернандес (Андрей Сантос, 83), Мойсес Кайседо, Педру Нету (Марк Гию, 77), Лиам Делап (Эстевао Виллиан, 64), Жуан Педро (Джейми Байно-Гиттенс, 83)

Вулверхэмптон: Сэм Джонстоун, Ладислав Крейчи, Джексон Тчатчуа, Тоте Гомеш, Сантьяго Буэно, Уго Буэно, Жанрикне Беллегард (Маршал Манетси, 70), Андре Нето, Жуан Гомес, Йорген Странд-Ларсен, Хван Хи Чан (Матеус Мане, 70)

Предупреждения: Мойсес Кайседо (60) – Андре Нето (49), Маршал Манетси (79)

