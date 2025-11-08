Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Челси
08.11.2025 22:00 – FT 3 : 0
Вулверхэмптон
Англия
08 ноября 2025, 23:57 | Обновлено 09 ноября 2025, 00:16
Кто забил первый гол в карьере? Челси разгромил Вулвз и идет вторым в АПЛ

Пенсионеры обыграли волков в 11-м туре чемпионата Англии со счетом 3:0

Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский Челси одержал убедительную победу над Вулверхэмптоном в матче 11-го тура АПЛ 2025/26.

8 ноября лондонцы разгромили соперников со счетом 3:0 на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голам за пенсионеров отличились Мало Гюсто, Жоао Педро и Педру Нету.

Для 22-летнего Гюсто этот забитый мяч стал первым в профессиональной карьере.

Челси набрал 20 очков за 11 туров и в LIVE-таблице чемпионата Англии располагается на втором месте, отставая от лидера Арсенала на шесть пунктов. 9 числа лондонцев могут обойти Манчестер Сити / Ливерпуль и Борнмут, которые проведут свои поединки 11-го тура.

Вулверхэмптон с двумя набранными баллами идет на последней, 20-й позиции.

АПЛ 2025/26. 11-й тур, 8 ноября

Челси – Вулверхэмптон – 3:0

Голы: Густо, 51, Жоао Педро, 65, Педру Нету, 73

Челси: Роберт Санчес, Трево Чалоба, Марк Кукурелья, Уэсли Фофана, Мало Гюсто (Рис Джеймс, 77), Алехандро Гарначо, Энцо Фернандес (Андрей Сантос, 83), Мойсес Кайседо, Педру Нету (Марк Гию, 77), Лиам Делап (Эстевао Виллиан, 64), Жуан Педро (Джейми Байно-Гиттенс, 83)

Вулверхэмптон: Сэм Джонстоун, Ладислав Крейчи, Джексон Тчатчуа, Тоте Гомеш, Сантьяго Буэно, Уго Буэно, Жанрикне Беллегард (Маршал Манетси, 70), Андре Нето, Жуан Гомес, Йорген Странд-Ларсен, Хван Хи Чан (Матеус Мане, 70)

Предупреждения: Мойсес Кайседо (60) – Андре Нето (49), Маршал Манетси (79)

Фотогалерея матча

Таблица АПЛ 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Арсенал 11 8 2 1 20 - 5 23.11.25 18:30 Арсенал - Тоттенхэм08.11.25 Сандерленд 2:2 Арсенал01.11.25 Бёрнли 0:2 Арсенал26.10.25 Арсенал 1:0 Кристал Пэлас18.10.25 Фулхэм 0:1 Арсенал04.10.25 Арсенал 2:0 Вест Хэм 26
2 Челси 11 6 2 3 21 - 11 22.11.25 14:30 Бёрнли - Челси08.11.25 Челси 3:0 Вулверхэмптон01.11.25 Тоттенхэм 0:1 Челси25.10.25 Челси 1:2 Сандерленд18.10.25 Ноттингем Форест 0:3 Челси04.10.25 Челси 2:1 Ливерпуль 20
3 Манчестер Сити 10 6 1 3 20 - 8 09.11.25 18:30 Манчестер Сити - Ливерпуль02.11.25 Манчестер Сити 3:1 Борнмут26.10.25 Астон Вилла 1:0 Манчестер Сити18.10.25 Манчестер Сити 2:0 Эвертон05.10.25 Брентфорд 0:1 Манчестер Сити27.09.25 Манчестер Сити 5:1 Бёрнли 19
4 Сандерленд 11 5 4 2 14 - 10 22.11.25 17:00 Фулхэм - Сандерленд08.11.25 Сандерленд 2:2 Арсенал03.11.25 Сандерленд 1:1 Эвертон25.10.25 Челси 1:2 Сандерленд18.10.25 Сандерленд 2:0 Вулверхэмптон04.10.25 Манчестер Юнайтед 2:0 Сандерленд 19
5 Тоттенхэм 11 5 3 3 19 - 10 23.11.25 18:30 Арсенал - Тоттенхэм08.11.25 Тоттенхэм 2:2 Манчестер Юнайтед01.11.25 Тоттенхэм 0:1 Челси26.10.25 Эвертон 0:3 Тоттенхэм19.10.25 Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла04.10.25 Лидс 1:2 Тоттенхэм 18
6 Ливерпуль 10 6 0 4 18 - 14 09.11.25 18:30 Манчестер Сити - Ливерпуль01.11.25 Ливерпуль 2:0 Астон Вилла25.10.25 Брентфорд 3:2 Ливерпуль19.10.25 Ливерпуль 1:2 Манчестер Юнайтед04.10.25 Челси 2:1 Ливерпуль27.09.25 Кристал Пэлас 2:1 Ливерпуль 18
7 Борнмут 10 5 3 2 17 - 14 09.11.25 16:00 Астон Вилла - Борнмут02.11.25 Манчестер Сити 3:1 Борнмут26.10.25 Борнмут 2:0 Ноттингем Форест18.10.25 Кристал Пэлас 3:3 Борнмут03.10.25 Борнмут 3:1 Фулхэм27.09.25 Лидс 2:2 Борнмут 18
8 Манчестер Юнайтед 11 5 3 3 19 - 18 24.11.25 22:00 Манчестер Юнайтед - Эвертон08.11.25 Тоттенхэм 2:2 Манчестер Юнайтед01.11.25 Ноттингем Форест 2:2 Манчестер Юнайтед25.10.25 Манчестер Юнайтед 4:2 Брайтон19.10.25 Ливерпуль 1:2 Манчестер Юнайтед04.10.25 Манчестер Юнайтед 2:0 Сандерленд 18
9 Кристал Пэлас 10 4 4 2 14 - 9 09.11.25 16:00 Кристал Пэлас - Брайтон01.11.25 Кристал Пэлас 2:0 Брентфорд26.10.25 Арсенал 1:0 Кристал Пэлас18.10.25 Кристал Пэлас 3:3 Борнмут05.10.25 Эвертон 2:1 Кристал Пэлас27.09.25 Кристал Пэлас 2:1 Ливерпуль 16
10 Брайтон 10 4 3 3 17 - 15 09.11.25 16:00 Кристал Пэлас - Брайтон01.11.25 Брайтон 3:0 Лидс25.10.25 Манчестер Юнайтед 4:2 Брайтон18.10.25 Брайтон 2:1 Ньюкасл05.10.25 Вулверхэмптон 1:1 Брайтон27.09.25 Челси 1:3 Брайтон 15
11 Эвертон 11 4 3 4 12 - 13 24.11.25 22:00 Манчестер Юнайтед - Эвертон08.11.25 Эвертон 2:0 Фулхэм03.11.25 Сандерленд 1:1 Эвертон26.10.25 Эвертон 0:3 Тоттенхэм18.10.25 Манчестер Сити 2:0 Эвертон05.10.25 Эвертон 2:1 Кристал Пэлас 15
12 Астон Вилла 10 4 3 3 9 - 10 09.11.25 16:00 Астон Вилла - Борнмут01.11.25 Ливерпуль 2:0 Астон Вилла26.10.25 Астон Вилла 1:0 Манчестер Сити19.10.25 Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла05.10.25 Астон Вилла 2:1 Бёрнли28.09.25 Астон Вилла 3:1 Фулхэм 15
13 Брентфорд 10 4 1 5 14 - 16 09.11.25 16:00 Брентфорд - Ньюкасл01.11.25 Кристал Пэлас 2:0 Брентфорд25.10.25 Брентфорд 3:2 Ливерпуль20.10.25 Вест Хэм 0:2 Брентфорд05.10.25 Брентфорд 0:1 Манчестер Сити27.09.25 Брентфорд 3:1 Манчестер Юнайтед 13
14 Ньюкасл 10 3 3 4 10 - 11 09.11.25 16:00 Брентфорд - Ньюкасл02.11.25 Вест Хэм 3:1 Ньюкасл25.10.25 Ньюкасл 2:1 Фулхэм18.10.25 Брайтон 2:1 Ньюкасл05.10.25 Ньюкасл 2:0 Ноттингем Форест28.09.25 Ньюкасл 1:2 Арсенал 12
15 Фулхэм 11 3 2 6 12 - 16 22.11.25 17:00 Фулхэм - Сандерленд08.11.25 Эвертон 2:0 Фулхэм01.11.25 Фулхэм 3:0 Вулверхэмптон25.10.25 Ньюкасл 2:1 Фулхэм18.10.25 Фулхэм 0:1 Арсенал03.10.25 Борнмут 3:1 Фулхэм 11
16 Лидс 10 3 2 5 9 - 17 09.11.25 16:00 Ноттингем Форест - Лидс01.11.25 Брайтон 3:0 Лидс24.10.25 Лидс 2:1 Вест Хэм18.10.25 Бёрнли 2:0 Лидс04.10.25 Лидс 1:2 Тоттенхэм27.09.25 Лидс 2:2 Борнмут 11
17 Бёрнли 11 3 1 7 14 - 22 22.11.25 14:30 Бёрнли - Челси08.11.25 Вест Хэм 3:2 Бёрнли01.11.25 Бёрнли 0:2 Арсенал26.10.25 Вулверхэмптон 2:3 Бёрнли18.10.25 Бёрнли 2:0 Лидс05.10.25 Астон Вилла 2:1 Бёрнли 10
18 Вест Хэм 11 3 1 7 13 - 23 22.11.25 17:00 Борнмут - Вест Хэм08.11.25 Вест Хэм 3:2 Бёрнли02.11.25 Вест Хэм 3:1 Ньюкасл24.10.25 Лидс 2:1 Вест Хэм20.10.25 Вест Хэм 0:2 Брентфорд04.10.25 Арсенал 2:0 Вест Хэм 10
19 Ноттингем Форест 10 1 3 6 7 - 19 09.11.25 16:00 Ноттингем Форест - Лидс01.11.25 Ноттингем Форест 2:2 Манчестер Юнайтед26.10.25 Борнмут 2:0 Ноттингем Форест18.10.25 Ноттингем Форест 0:3 Челси05.10.25 Ньюкасл 2:0 Ноттингем Форест27.09.25 Ноттингем Форест 0:1 Сандерленд 6
20 Вулверхэмптон 11 0 2 9 7 - 25 22.11.25 17:00 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас08.11.25 Челси 3:0 Вулверхэмптон01.11.25 Фулхэм 3:0 Вулверхэмптон26.10.25 Вулверхэмптон 2:3 Бёрнли18.10.25 Сандерленд 2:0 Вулверхэмптон05.10.25 Вулверхэмптон 1:1 Брайтон 2
Полная таблица

Мало Гюсто Педру Нету Жоао Педро Жункейра Челси Вулверхэмптон Челси - Вулверхэмптон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
