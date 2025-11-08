Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Матч-триллер в АПЛ. Арсенал прервал серию из десяти побед подряд
Чемпионат Англии
Сандерленд
08.11.2025 19:30 – FT 2 : 2
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
08 ноября 2025, 21:45 | Обновлено 08 ноября 2025, 22:07
375
1

Матч-триллер в АПЛ. Арсенал прервал серию из десяти побед подряд

Лондонцы потеряли очки в поединке против «Сандерленда»

08 ноября 2025, 21:45 | Обновлено 08 ноября 2025, 22:07
375
1 Comments
Матч-триллер в АПЛ. Арсенал прервал серию из десяти побед подряд
Getty Images/Global Images Ukraine. Сандерленд – Арсенал

В субботу, 8 ноября, прошел матч 11-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Сандерленд» и «Арсенал».

Игра прошла в Сандерленде на стадионе «Стедиум оф Лайт». Встреча завершилась вничью 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Сандерленд» первым открыл счет в матче – на 36-й минуте забил Даниэль Баллард. Отыгрались гости на 54-й минуте, автором гола стал Букайо Сака. Вывел подопечных Артеты вперед Леандро Троссард на 74-й минуте.

Отыгрались хозяева на 90+4-й минуте, автором гола стал Брайан Бробби.

Арсенал» прервал свою серию побед во всех турнирах, которая составляла 10 матчей. Команда возглавляет АПЛ с 26 очками в активе.

АПЛ. 11-й тур, 8 ноября.

Сандерленд – Арсенал – 2:2
Голы: Баллард, 36, Бробби, 90+4 – Сака, 54, Троссард, 74.

Сандерленд: Руфс, Мандава, Хьюм, Гертрейда (Маэнда 87), Беллард, Мукиеле, Ле Фе (Аденгра 64), Траоре (Тальби 64), Садики, Джака, Изидор (Бробби 63).

Арсенал: Райя, Калафиори, Тимбер, Магальяес, Салиба, Райс, Субименди, Троссард, Сака, Эзе (Москера 88), Мерино.

По теме:
Известна оценка Миколенко за долгожданную победу Эвертона в АПЛ
Арсенал не смог превзойти достижение Ливерпуля 2005 года
Манчестер Сити – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Сандерленд Ливерпуль Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Долгожданная домашняя победа. Карпаты в большинстве обыграли Кривбасс
Футбол | 08 ноября 2025, 20:02 20
Долгожданная домашняя победа. Карпаты в большинстве обыграли Кривбасс
Долгожданная домашняя победа. Карпаты в большинстве обыграли Кривбасс

Львовяне впервые в сезоне выиграли два матча подряд

Стало известно, сколько уже заработали в еврокубках-2025/26 Динамо и Шахтер
Футбол | 08 ноября 2025, 17:40 4
Стало известно, сколько уже заработали в еврокубках-2025/26 Динамо и Шахтер
Стало известно, сколько уже заработали в еврокубках-2025/26 Динамо и Шахтер

Отрыв «горняков» от «бело-синих» не столь значителен, как могло бы показаться

Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Теннис | 08.11.2025, 06:01
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Леннокс ЛЬЮИС: «В лучшей форме он победит Усика и Кличко»
Бокс | 08.11.2025, 00:17
Леннокс ЛЬЮИС: «В лучшей форме он победит Усика и Кличко»
Леннокс ЛЬЮИС: «В лучшей форме он победит Усика и Кличко»
Ювентус в дерби потерял очки против Торнио. Безголевой день в Серии А
Футбол | 08.11.2025, 21:02
Ювентус в дерби потерял очки против Торнио. Безголевой день в Серии А
Ювентус в дерби потерял очки против Торнио. Безголевой день в Серии А
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
sres2016
Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет
Ответить
+1
Популярные новости
Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»
Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»
07.11.2025, 01:32 1
Футбол
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
07.11.2025, 06:23 18
Футбол
Динамо – Зриньски – 6:0. Разгром в Люблине. Видео голов и обзор матча
Динамо – Зриньски – 6:0. Разгром в Люблине. Видео голов и обзор матча
07.11.2025, 00:40
Футбол
Александр Усик отказался выходить на ринг против звездного боксера
Александр Усик отказался выходить на ринг против звездного боксера
07.11.2025, 06:02 1
Бокс
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
06.11.2025, 23:56 149
Футбол
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
07.11.2025, 06:47 11
Футбол
Военнослужащий ВСУ выразил соболезнования Анатолию Тимощуку
Военнослужащий ВСУ выразил соболезнования Анатолию Тимощуку
07.11.2025, 07:02 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем