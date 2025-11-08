Матч-триллер в АПЛ. Арсенал прервал серию из десяти побед подряд
Лондонцы потеряли очки в поединке против «Сандерленда»
В субботу, 8 ноября, прошел матч 11-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Сандерленд» и «Арсенал».
Игра прошла в Сандерленде на стадионе «Стедиум оф Лайт». Встреча завершилась вничью 2:2.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
«Сандерленд» первым открыл счет в матче – на 36-й минуте забил Даниэль Баллард. Отыгрались гости на 54-й минуте, автором гола стал Букайо Сака. Вывел подопечных Артеты вперед Леандро Троссард на 74-й минуте.
Отыгрались хозяева на 90+4-й минуте, автором гола стал Брайан Бробби.
Арсенал» прервал свою серию побед во всех турнирах, которая составляла 10 матчей. Команда возглавляет АПЛ с 26 очками в активе.
АПЛ. 11-й тур, 8 ноября.
Сандерленд – Арсенал – 2:2
Голы: Баллард, 36, Бробби, 90+4 – Сака, 54, Троссард, 74.
Сандерленд: Руфс, Мандава, Хьюм, Гертрейда (Маэнда 87), Беллард, Мукиеле, Ле Фе (Аденгра 64), Траоре (Тальби 64), Садики, Джака, Изидор (Бробби 63).
Арсенал: Райя, Калафиори, Тимбер, Магальяес, Салиба, Райс, Субименди, Троссард, Сака, Эзе (Москера 88), Мерино.
The points are shared in the North East. pic.twitter.com/2E8NY8BZmZ— Arsenal (@Arsenal) November 8, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Львовяне впервые в сезоне выиграли два матча подряд
Отрыв «горняков» от «бело-синих» не столь значителен, как могло бы показаться