Матч-триллер в АПЛ. Арсенал прервал серию из десяти побед подряд

В субботу, 8 ноября, прошел матч 11-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Сандерленд» и «Арсенал».

Игра прошла в Сандерленде на стадионе «Стедиум оф Лайт». Встреча завершилась вничью 2:2.

«Сандерленд» первым открыл счет в матче – на 36-й минуте забил Даниэль Баллард. Отыгрались гости на 54-й минуте, автором гола стал Букайо Сака. Вывел подопечных Артеты вперед Леандро Троссард на 74-й минуте.

Отыгрались хозяева на 90+4-й минуте, автором гола стал Брайан Бробби.

Арсенал» прервал свою серию побед во всех турнирах, которая составляла 10 матчей. Команда возглавляет АПЛ с 26 очками в активе.

АПЛ. 11-й тур, 8 ноября.

Сандерленд – Арсенал – 2:2

Голы: Баллард, 36, Бробби, 90+4 – Сака, 54, Троссард, 74.

Сандерленд: Руфс, Мандава, Хьюм, Гертрейда (Маэнда 87), Беллард, Мукиеле, Ле Фе (Аденгра 64), Траоре (Тальби 64), Садики, Джака, Изидор (Бробби 63).

Арсенал: Райя, Калафиори, Тимбер, Магальяес, Салиба, Райс, Субименди, Троссард, Сака, Эзе (Москера 88), Мерино.