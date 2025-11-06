Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сандерленд – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Сандерленд
08.11.2025 19:30 - : -
Арсенал
Англия
06 ноября 2025, 20:42 | Обновлено 06 ноября 2025, 20:44
Сандерленд – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE трансляция

Смотрите 8 ноября в 17:00 матч чемпионата Англии

ФК Арсенал

В субботу, 8 ноября, состоится матч 11-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Сандерленд» и «Арсенал».

Игра пройдет в Сандерленде на стадионе «Стедиум оф Лайт».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Сандерленд – Арсенал
Сандерленд чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн Арсенал Лондон
