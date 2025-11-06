08.11.2025 19:30 - : -
Сандерленд – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Смотрите 8 ноября в 17:00 матч чемпионата Англии
В субботу, 8 ноября, состоится матч 11-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Сандерленд» и «Арсенал».
Игра пройдет в Сандерленде на стадионе «Стедиум оф Лайт».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Сандерленд – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Сандерленд – АрсеналСмотреть трансляцию
