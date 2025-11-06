В субботу, 8 ноября, состоится матч 11-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Сандерленд» и «Арсенал».

Игра пройдет в Сандерленде на стадионе «Стедиум оф Лайт».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Сандерленд – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE трансляция