В субботу, 8 ноября состоится поединок 11-го тура чемпионата Англии между «Сандерлендом» и «Арсеналом». По киевскому времени игра начнется в 19.30.

Сандерленд

Черные коты стали настоящим открытием сезона. От новичка, который летом потратил более 200 миллионов на трансферы, ожидали провала, но пока «Сандерленд» демонстрирует впечатляющие результаты. За 10 игр Премьер-лиги клубу удалось набрать 18 баллов, благодаря которым он занимает 4-е место турнирной таблицы. Однако от 2-го места расстояние совсем небольшое – всего 1 зачетный пункт.

Кубок английской лиги команда покинула еще на стадии 1/32 финала после поражения в серии пенальти против «Хаддерсфилда».

Арсенал

Канониры также поражают стабильностью в этом сезоне. После 10 туров Премьер-лиги команда имеет на счету 25 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице. Расстояние от ближайшего преследователя, Манчестер Сити, составляет уже 6 зачетных пунктов. В Кубке английской лиги канониры прошли «Порт Уэйл» и «Брайтон» и квалифицировались в 1/4 финала турнира.

В Лиге чемпионов коллектив тоже не замечает соперников. Англичане уже победили «Атлетик», «Олимпиакос», «Атлетико» и «Славию» с общим счетом 11:0. Команда есть только 1/3 участников текущего сезона ЛЧ, который не терял очки.

Личные встречи

Последний раз клубы играли между собой в 2021 году в рамках четвертьфинала Кубка английской лиги. Тогда победу со счетом 5:1 одержал «Арсенал».

Интересные факты

«Арсенал» не пропустил ни одного гола в 8 последних играх во всех турнирах.

«Сандерленд» до сих пор не проигрывал в домашних поединках текущего розыгрыша АПЛ. На счету команды 3 победы и 2 ничьи.

«Арсенал» в свою очередь победил в 7/8 выездных играх этого сезона. Единственное поражение произошло в матче против «Ливерпуля» в 3-м туре АПЛ.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.53.