Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сандерленд – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Сандерленд
08.11.2025 19:30 - : -
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
07 ноября 2025, 15:11 | Обновлено 07 ноября 2025, 20:15
46
0

Сандерленд – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 8 ноября в 19:30 по Киеву

07 ноября 2025, 15:11 | Обновлено 07 ноября 2025, 20:15
46
0
Сандерленд – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Сандерленд

В субботу, 8 ноября состоится поединок 11-го тура чемпионата Англии между «Сандерлендом» и «Арсеналом». По киевскому времени игра начнется в 19.30.

Сандерленд

Черные коты стали настоящим открытием сезона. От новичка, который летом потратил более 200 миллионов на трансферы, ожидали провала, но пока «Сандерленд» демонстрирует впечатляющие результаты. За 10 игр Премьер-лиги клубу удалось набрать 18 баллов, благодаря которым он занимает 4-е место турнирной таблицы. Однако от 2-го места расстояние совсем небольшое – всего 1 зачетный пункт.

Кубок английской лиги команда покинула еще на стадии 1/32 финала после поражения в серии пенальти против «Хаддерсфилда».

Арсенал

Канониры также поражают стабильностью в этом сезоне. После 10 туров Премьер-лиги команда имеет на счету 25 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице. Расстояние от ближайшего преследователя, Манчестер Сити, составляет уже 6 зачетных пунктов. В Кубке английской лиги канониры прошли «Порт Уэйл» и «Брайтон» и квалифицировались в 1/4 финала турнира.

В Лиге чемпионов коллектив тоже не замечает соперников. Англичане уже победили «Атлетик», «Олимпиакос», «Атлетико» и «Славию» с общим счетом 11:0. Команда есть только 1/3 участников текущего сезона ЛЧ, который не терял очки.

Личные встречи

Последний раз клубы играли между собой в 2021 году в рамках четвертьфинала Кубка английской лиги. Тогда победу со счетом 5:1 одержал «Арсенал».

Интересные факты

  • «Арсенал» не пропустил ни одного гола в 8 последних играх во всех турнирах.
  • «Сандерленд» до сих пор не проигрывал в домашних поединках текущего розыгрыша АПЛ. На счету команды 3 победы и 2 ничьи.
  • «Арсенал» в свою очередь победил в 7/8 выездных играх этого сезона. Единственное поражение произошло в матче против «Ливерпуля» в 3-м туре АПЛ.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.53.

Прогноз Sport.ua
Сандерленд
8 ноября 2025 -
19:30
Арсенал
Тотал больше 2 1.53 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Эльче – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Меня называют лучшим в мире? Они совершенно правы!»
Легендарный африканский футболист стал амбассадором букмекерского бренда
Сандерленд Арсенал Лондон прогнозы прогнозы на футбол Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Военнослужащий ВСУ выразил соболезнования Анатолию Тимощуку
Футбол | 07 ноября 2025, 07:02 5
Военнослужащий ВСУ выразил соболезнования Анатолию Тимощуку
Военнослужащий ВСУ выразил соболезнования Анатолию Тимощуку

Сергей Василюк – о предателе

Забарному нашли новый клуб. Это гранд мирового футбола
Футбол | 06 ноября 2025, 23:46 2
Забарному нашли новый клуб. Это гранд мирового футбола
Забарному нашли новый клуб. Это гранд мирового футбола

Андрей Лунин считает, что Илья заиграл бы в Реале

ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес два изменения в состав сборной Украины
Футбол | 07.11.2025, 13:21
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес два изменения в состав сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес два изменения в состав сборной Украины
Эпицентр – Оболонь – 1:2. Ударная 15-минутка. Видео голов и обзор матча
Футбол | 07.11.2025, 18:53
Эпицентр – Оболонь – 1:2. Ударная 15-минутка. Видео голов и обзор матча
Эпицентр – Оболонь – 1:2. Ударная 15-минутка. Видео голов и обзор матча
Александр Усик отказался выходить на ринг против звездного боксера
Бокс | 07.11.2025, 06:02
Александр Усик отказался выходить на ринг против звездного боксера
Александр Усик отказался выходить на ринг против звездного боксера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЛЕОНЕНКО: «Он популярнее, чем весь состав Динамо, поэтому Суркис неправ»
ЛЕОНЕНКО: «Он популярнее, чем весь состав Динамо, поэтому Суркис неправ»
06.11.2025, 07:44 22
Футбол
Определены полуфинальные пары Итогового турнира WTA 2025
Определены полуфинальные пары Итогового турнира WTA 2025
06.11.2025, 19:57
Теннис
Лидер Реала рассказал Алонсо печальные новости о Лунине
Лидер Реала рассказал Алонсо печальные новости о Лунине
06.11.2025, 08:59 7
Футбол
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
07.11.2025, 06:23 18
Футбол
Ига вылетела. Кто вышел в полуфинал: итоговая таблица группы Серены Уильямс
Ига вылетела. Кто вышел в полуфинал: итоговая таблица группы Серены Уильямс
06.11.2025, 07:21
Теннис
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
07.11.2025, 06:47 11
Футбол
Забросили 5 шайб. Сборная Украины разгромила соперника по ЧМ
Забросили 5 шайб. Сборная Украины разгромила соперника по ЧМ
05.11.2025, 19:33 4
Хоккей
Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира
Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира
05.11.2025, 20:33 28
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем