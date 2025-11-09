Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Сандерленд – Арсенал – 2:2. Триллер с голом на 90+4. Видеообзор
Чемпионат Англии
Сандерленд
08.11.2025 19:30 – FT 2 : 2
Арсенал
Англия
Сандерленд – Арсенал – 2:2. Триллер с голом на 90+4. Видеообзор

Команды выдали результативный матч в 11 туре АПЛ

Сандерленд – Арсенал – 2:2. Триллер с голом на 90+4. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine.

Лондонский Арсенал неожиданно потерял очки в матче 11 тура Английской Премьер-лиги, сыграв в результативную ничью с Сандерлендом (2:2).

Подопечные Микеля Артеты активно начали поединок, но забить лондонцам никак не удавалось.«Черные коты» выдержали нажим именитого соперника, а затем и вообще шокировали гостей. На 36-й минуте игры голом отличился Даниэл Беллард.

Во второй половине игры Арсенал быстро ответил, сравняв счет усилиями Букайо Сака, отличившегося на 54 минуте игры. Под занавес второго тайма ребята Артеты вышли вперед – голом на 74 минуте отличился Леонардо Троссард. Буквально последняя атака в матче все же спасла сенсационных хозяев от поражения – форвард «котов» Брайан Бробби отличился на 90+4.

АПЛ. 11-й тур, 8 ноября.

Сандерленд – Арсенал – 2:2

Голы: Баллард, 36, Бробби, 90+4 – Сака, 54, Троссард, 74.

Сандерленд – Арсенал – 2:2. Триллер с голом на 90+4. Видеообзор

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Броббей (Сандерленд), асcист Дэниел Баллард.
74’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Арсенал), асcист Мартин Субименди.
54’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал), асcист Микель Мерино.
36’
ГОЛ ! Мяч забил Дэниел Баллард (Сандерленд), асcист Норди Мукиеле.
