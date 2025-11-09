Лондонский Арсенал неожиданно потерял очки в матче 11 тура Английской Премьер-лиги, сыграв в результативную ничью с Сандерлендом (2:2).

Подопечные Микеля Артеты активно начали поединок, но забить лондонцам никак не удавалось.«Черные коты» выдержали нажим именитого соперника, а затем и вообще шокировали гостей. На 36-й минуте игры голом отличился Даниэл Беллард.

Во второй половине игры Арсенал быстро ответил, сравняв счет усилиями Букайо Сака, отличившегося на 54 минуте игры. Под занавес второго тайма ребята Артеты вышли вперед – голом на 74 минуте отличился Леонардо Троссард. Буквально последняя атака в матче все же спасла сенсационных хозяев от поражения – форвард «котов» Брайан Бробби отличился на 90+4.

АПЛ. 11-й тур, 8 ноября.

Сандерленд – Арсенал – 2:2

Голы: Баллард, 36, Бробби, 90+4 – Сака, 54, Троссард, 74.

Сандерленд – Арсенал – 2:2. Триллер с голом на 90+4. Видеообзор