В 11-м туре АПЛ Челси принимал Вулверхэмптон и одержал убедительную победу со счетом 3:0.

На 51-й минуте Мало Густо открыл счет для хозяев поля.

На 65-й минуте Жоао Педро удвоил преимущество, а окончательный счет установил Педру Нету на 73-й минуте.

Премьер-лига. 11-й тур, 8 ноября 2025

Челси – Вулверхэмптон – 3:0

Голы: Мало Густо, 51, Жоао Педро, 65, Педру Нету, 73

