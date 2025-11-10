08.11.2025 22:00 – FT 3 : 0
Челси – Вулверхэмптон – 3:0. Разгром волков. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 11-го тура АПЛ
В 11-м туре АПЛ Челси принимал Вулверхэмптон и одержал убедительную победу со счетом 3:0.
На 51-й минуте Мало Густо открыл счет для хозяев поля.
На 65-й минуте Жоао Педро удвоил преимущество, а окончательный счет установил Педру Нету на 73-й минуте.
Премьер-лига. 11-й тур, 8 ноября 2025
Челси – Вулверхэмптон – 3:0
Голы: Мало Густо, 51, Жоао Педро, 65, Педру Нету, 73
Видео голов и обзор матча
События матча
73’
ГОЛ ! Мяч забил Педру Нету (Челси), асcист Алехандро Гарначо.
65’
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Педро (Челси), асcист Эстевао Виллиан.
51’
ГОЛ ! Мяч забил Мало Гюсто (Челси), асcист Алехандро Гарначо.
