  Челси – Вулверхэмптон – 3:0. Разгром волков. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Челси
08.11.2025 22:00 – FT 3 : 0
Вулверхэмптон
Англия
10 ноября 2025, 02:57 | Обновлено 10 ноября 2025, 03:11
Челси – Вулверхэмптон – 3:0. Разгром волков. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 11-го тура АПЛ

Челси – Вулверхэмптон – 3:0. Разгром волков. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В 11-м туре АПЛ Челси принимал Вулверхэмптон и одержал убедительную победу со счетом 3:0.

На 51-й минуте Мало Густо открыл счет для хозяев поля.

На 65-й минуте Жоао Педро удвоил преимущество, а окончательный счет установил Педру Нету на 73-й минуте.

Премьер-лига. 11-й тур, 8 ноября 2025

Челси – Вулверхэмптон – 3:0

Голы: Мало Густо, 51, Жоао Педро, 65, Педру Нету, 73

Видео голов и обзор матча

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Педру Нету (Челси), асcист Алехандро Гарначо.
65’
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Педро (Челси), асcист Эстевао Виллиан.
51’
ГОЛ ! Мяч забил Мало Гюсто (Челси), асcист Алехандро Гарначо.
Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Челси - Вулверхэмптон Жоао Педро Жункейра Мало Гюсто Педру Нету
