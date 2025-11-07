Соперник Динамо в Лиге конференций назначил тренера, который работал в рф
Паоло Ваноли – новый тренер «Фиорентины»
«Фиорентина» сообщила о назначении новым главным тренером команды Паоло Ваноли.
Детали контракта с итальянским специалистом не раскрываются, но, по данным СМИ, он рассчитан до конца сезона с опцией продления на 1 год.
За свою карьеру Ваноли тренировал юношеские сборные Италии до U-16, U-18 и U-19 лет, возглавлял московский «спартак», а также «Венецию» и «Торино».
«Фиорентина» неудачно начала сезон в Серии А, где за 10 туров не выиграла ни одного матча и с четырьмя очками в активе занимает последнее место в таблице.
В Лиге конференций «фиалки» имеют шесть очков после трех туров и занимают восьмое место в турнирной таблице. В пятом туре их ожидает домашний матч с киевским «Динамо».
