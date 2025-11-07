Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Соперник Динамо в Лиге конференций назначил тренера, который работал в рф
Италия
07 ноября 2025, 17:57 |
987
1

Соперник Динамо в Лиге конференций назначил тренера, который работал в рф

Паоло Ваноли – новый тренер «Фиорентины»

07 ноября 2025, 17:57 |
987
1 Comments
Соперник Динамо в Лиге конференций назначил тренера, который работал в рф
Фиорентина

«Фиорентина» сообщила о назначении новым главным тренером команды Паоло Ваноли.

Детали контракта с итальянским специалистом не раскрываются, но, по данным СМИ, он рассчитан до конца сезона с опцией продления на 1 год.

За свою карьеру Ваноли тренировал юношеские сборные Италии до U-16, U-18 и U-19 лет, возглавлял московский «спартак», а также «Венецию» и «Торино».

«Фиорентина» неудачно начала сезон в Серии А, где за 10 туров не выиграла ни одного матча и с четырьмя очками в активе занимает последнее место в таблице.

В Лиге конференций «фиалки» имеют шесть очков после трех туров и занимают восьмое место в турнирной таблице. В пятом туре их ожидает домашний матч с киевским «Динамо».

По теме:
ФЕДОРЧУК: «Шахтер играл с командой уровня низа УПЛ или вершины Первой лиги»
ВОРОБЕЙ: «Выиграл Шахтер, в результате, что называется, пешком»
Экс-нападающий Шахтера: «Брейдаблик? Что-то похожее на поединок на сборах»
Фиорентина Серия A Лига конференций Динамо Киев чемпионат Италии по футболу назначение тренера
Иван Чирко Источник: ФК Фиорентина
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
Футбол | 07 ноября 2025, 06:23 17
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо

Горняки забили 2 гола Брейдаблику, а Динамо отгрузило 6 мячей Зринськи

Ханс-Дитер ФЛИК: «Хватит этих вопросов. Барса не будет побеждать 1:0»
Футбол | 07 ноября 2025, 16:59 2
Ханс-Дитер ФЛИК: «Хватит этих вопросов. Барса не будет побеждать 1:0»
Ханс-Дитер ФЛИК: «Хватит этих вопросов. Барса не будет побеждать 1:0»

Тренеру важно, чтобы команда играла в атаку

Тренер Жироны: «Мы сражаемся за выживание в Ла Лиге. Пока все плохо»
Футбол | 07.11.2025, 17:29
Тренер Жироны: «Мы сражаемся за выживание в Ла Лиге. Пока все плохо»
Тренер Жироны: «Мы сражаемся за выживание в Ла Лиге. Пока все плохо»
Усик узнал свое место в рейтинге самых богатых боксеров в истории
Бокс | 07.11.2025, 06:42
Усик узнал свое место в рейтинге самых богатых боксеров в истории
Усик узнал свое место в рейтинге самых богатых боксеров в истории
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
Футбол | 07.11.2025, 06:47
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
batistuta
Не у, а на... Ну і що? Зельца теж працював на росії 
Ответить
0
Популярные новости
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
06.11.2025, 20:31 11
Теннис
ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»
ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»
07.11.2025, 08:06 2
Футбол
Ига вылетела. Кто вышел в полуфинал: итоговая таблица группы Серены Уильямс
Ига вылетела. Кто вышел в полуфинал: итоговая таблица группы Серены Уильямс
06.11.2025, 07:21
Теннис
Лидер Реала рассказал Алонсо печальные новости о Лунине
Лидер Реала рассказал Алонсо печальные новости о Лунине
06.11.2025, 08:59 7
Футбол
Забросили 5 шайб. Сборная Украины разгромила соперника по ЧМ
Забросили 5 шайб. Сборная Украины разгромила соперника по ЧМ
05.11.2025, 19:33 4
Хоккей
Энтони Джошуа заставляет легенду бокса вернуться на ринг
Энтони Джошуа заставляет легенду бокса вернуться на ринг
05.11.2025, 19:27 2
Бокс
Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»
Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»
07.11.2025, 01:32
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Из этого игрока Динамо может быть серьезный футболист»
МАРКЕВИЧ: «Из этого игрока Динамо может быть серьезный футболист»
07.11.2025, 08:33
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем