ATP07 ноября 2025, 16:09 |
83
0
Виталий Сачко – Лернер Тьен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира АТР 250 в Меце
07 ноября 2025, 16:09 |
83
0
7 ноября украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 222) продолжит выступления на турнире АТР 250 в Меце (Франция).
В полуфинале первая ракетка Украины сыграет против Лернера Тьена (США, ATP 38). Поединок начнется ориентировочно в 19:00 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет первая встреча соперников.
Победитель противостояния в финале поборется либо против Кэмерона Норри, либо против Лоренцо Сонего.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 07 ноября 2025, 16:44 0
Поединок состоится 7 ноября и начнется ориентировочно в 18:30 по Киеву
Футбол | 06 ноября 2025, 23:56 147
Команда Шовковского набросала соперникам полную торбу голов
Футбол | 07.11.2025, 06:23
Бокс | 07.11.2025, 06:02
Футбол | 07.11.2025, 13:44
Комментарии 0
Популярные новости
07.11.2025, 07:02 4
06.11.2025, 07:44 24
06.11.2025, 08:33
05.11.2025, 19:33 4
Футбол
05.11.2025, 20:33 28
07.11.2025, 08:33
05.11.2025, 17:58