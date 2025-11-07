Виталий Сачко – Лернер Тьен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

7 ноября украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 222) продолжит выступления на турнире АТР 250 в Меце (Франция).

В полуфинале первая ракетка Украины сыграет против Лернера Тьена (США, ATP 38). Поединок начнется ориентировочно в 19:00 по Киеву.

Это будет первая встреча соперников.

Победитель противостояния в финале поборется либо против Кэмерона Норри, либо против Лоренцо Сонего.

