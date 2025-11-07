Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
Виталий Сачко – Лернер Тьен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира АТР 250 в Меце

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

7 ноября украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 222) продолжит выступления на турнире АТР 250 в Меце (Франция).

В полуфинале первая ракетка Украины сыграет против Лернера Тьена (США, ATP 38). Поединок начнется ориентировочно в 19:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча соперников.

Победитель противостояния в финале поборется либо против Кэмерона Норри, либо против Лоренцо Сонего.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

По теме:
Виталий САЧКО: «Украинцы борются там, я стараюсь бороться на корте»
Сачко вышел в полуфинал турнира ATP 250 в Меце и сказал «Слава Украине»
Рейтинг ATP. Синнер обошел Алькараса и стал первой ракеткой мира
Виталий Сачко Лернер Тьен смотреть онлайн ATP Мец
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
