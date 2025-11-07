Эпицентр – Оболонь. Видео голов матча (обновляется)
Смотрите видео голов матча 12-го тура Украинской Премьер-лиги
7 ноября в 15:30 начался матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором Эпицентр принимает киевскую Оболонь на «Тернопольском городском стадионе им. Р. Шухевича».
Главным арбитром встречи назначен Александр Соловьян из Киевской области.
Турнирное положение команд перед началом матча: у Оболони 13 очков и 12-е место, у Эпицентра – 9 баллов и 13-я позиция.
УПЛ. 12-й тур, 7 ноября
Эпицентр – Оболонь – 1:2 (обновляется)
Голи: Сидун, 74 – Устименко, 11, Слободян, 14
Гол Устименка:
Гол Слободяна:
Гол Сидуна:
