Украина. Премьер лига
07 ноября 2025, 17:10 |
284
0

Эпицентр – Оболонь. Видео голов матча (обновляется)

Смотрите видео голов матча 12-го тура Украинской Премьер-лиги

07 ноября 2025, 17:10 |
284
0
Эпицентр – Оболонь. Видео голов матча (обновляется)
ФК Эпицентр

7 ноября в 15:30 начался матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором Эпицентр принимает киевскую Оболонь на «Тернопольском городском стадионе им. Р. Шухевича».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром встречи назначен Александр Соловьян из Киевской области.

Турнирное положение команд перед началом матча: у Оболони 13 очков и 12-е место, у Эпицентра – 9 баллов и 13-я позиция.

УПЛ. 12-й тур, 7 ноября

Эпицентр – Оболонь – 1:2 (обновляется)

Голи: Сидун, 74 – Устименко, 11, Слободян, 14

Эпицентр – Оболонь. Видео голов матча (обновляется)

Гол Устименка:

Гол Слободяна:

Гол Сидуна:

Эпицентр Каменец-Подольский Оболонь Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Денис Устименко Олег Слободян
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
