7 ноября в 15:30 начался матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором Эпицентр принимает киевскую Оболонь на «Тернопольском городском стадионе им. Р. Шухевича».

Главным арбитром встречи назначен Александр Соловьян из Киевской области.

Турнирное положение команд перед началом матча: у Оболони 13 очков и 12-е место, у Эпицентра – 9 баллов и 13-я позиция.

УПЛ. 12-й тур, 7 ноября

Эпицентр – Оболонь – 1:2 (обновляется)

Голи: Сидун, 74 – Устименко, 11, Слободян, 14

Эпицентр – Оболонь. Видео голов матча (обновляется)

Гол Устименка:

Гол Слободяна:

Гол Сидуна: