Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Названа сумма, которую заработало Динамо после разгромной победы в ЛК
Лига конференций
07 ноября 2025, 11:57 |
962
1

Названа сумма, которую заработало Динамо после разгромной победы в ЛК

Победа в матче третьего тура пополнила бюджет киевской команды на 400 тысяч евро

07 ноября 2025, 11:57 |
962
1 Comments
Названа сумма, которую заработало Динамо после разгромной победы в ЛК
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» одержало первую победу в основном этапе Лиги конференций, разгромив боснийский «Зриньски» со счетом 6:0. Поединок третьего тура состоялся в четверг, 6 ноября, на номинально домашней арене «бело-синих».

Кроме трех важных баллов, которые позволили подопечным Александра Шовковского подняться в турнирной таблице, украинская команда пополнила свой бюджет на 400 тысяч евро. Именно такой гонорар предусмотрен за каждую победу в основном этапе.

«Бело-синие» имеют шанс получить еще 400 тысяч евро, если по итогам шести туров удастся занять одно из первых восьми мест. Команды, которые разместятся на позициях с девятого по 24-е, смогут рассчитывать на 200 тысяч евро.

Суммы, которые может заработать «Динамо» после выхода в плей-офф:

  • выход в 1/8 финала – 800 тысяч евро;
  • выход в четвертьфинал – 1,4 млн евро;
  • выход в полуфинал – 2,5 млн евро;
  • финалисты получат 4 млн евро, а победитель еще 3 млн евро дополнительно.
По теме:
Известный тренер о победе Динамо: «Пусть немного отдохнут от давления»
В Италии оценили игру Довбика после результативной передачи в матче ЛЕ
Ризнык, отыграв на «ноль» с Брейдабликом, отметил «сухой» юбилей
Лига конференций Динамо Киев Динамо - Зриньски Зриньски Мостар финансы
Николай Тытюк Источник: УЕФА
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный полузащитник Динамо оценил разгром киевлян в Лиге конференций
Футбол | 07 ноября 2025, 10:40 0
Легендарный полузащитник Динамо оценил разгром киевлян в Лиге конференций
Легендарный полузащитник Динамо оценил разгром киевлян в Лиге конференций

Виталий Косовский считает, что поединок против боснийского «Зриньски» была закрыт после часа игры

ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»
Футбол | 07 ноября 2025, 08:06 2
ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»
ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»

Тренер – о том, что команда включается в игру только после проблем

«Динамо не допустит ошибок Шахтера». Бабич – о предстоящем туре УПЛ
Футбол | 07.11.2025, 09:22
«Динамо не допустит ошибок Шахтера». Бабич – о предстоящем туре УПЛ
«Динамо не допустит ошибок Шахтера». Бабич – о предстоящем туре УПЛ
Бывший футболист сборной после проблем с ТЦК покинул Украину
Футбол | 07.11.2025, 07:33
Бывший футболист сборной после проблем с ТЦК покинул Украину
Бывший футболист сборной после проблем с ТЦК покинул Украину
Забарному нашли новый клуб. Это гранд мирового футбола
Футбол | 06.11.2025, 23:46
Забарному нашли новый клуб. Это гранд мирового футбола
Забарному нашли новый клуб. Это гранд мирового футбола
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alexander Киев
На партію вистачить, якраз на рекламу і підуть в ОПЗЖ чи може все в Монако і залишиться? 😂
Ответить
-1
Популярные новости
Итоги 4-го тура. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на экваторе турнира
Итоги 4-го тура. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на экваторе турнира
06.11.2025, 06:23 8
Футбол
Определены полуфинальные пары Итогового турнира WTA 2025
Определены полуфинальные пары Итогового турнира WTA 2025
06.11.2025, 19:57
Теннис
Александр КРАСЮК: «Я понимал, что этот боксер может победить Усика»
Александр КРАСЮК: «Я понимал, что этот боксер может победить Усика»
06.11.2025, 08:33
Бокс
Усик узнал свое место в рейтинге самых богатых боксеров в истории
Усик узнал свое место в рейтинге самых богатых боксеров в истории
07.11.2025, 06:42
Бокс
Забросили 5 шайб. Сборная Украины разгромила соперника по ЧМ
Забросили 5 шайб. Сборная Украины разгромила соперника по ЧМ
05.11.2025, 19:33 4
Хоккей
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
07.11.2025, 06:47 9
Футбол
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
07.11.2025, 06:23 16
Футбол
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
05.11.2025, 08:44 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем