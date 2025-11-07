Названа сумма, которую заработало Динамо после разгромной победы в ЛК
Победа в матче третьего тура пополнила бюджет киевской команды на 400 тысяч евро
Киевское «Динамо» одержало первую победу в основном этапе Лиги конференций, разгромив боснийский «Зриньски» со счетом 6:0. Поединок третьего тура состоялся в четверг, 6 ноября, на номинально домашней арене «бело-синих».
Кроме трех важных баллов, которые позволили подопечным Александра Шовковского подняться в турнирной таблице, украинская команда пополнила свой бюджет на 400 тысяч евро. Именно такой гонорар предусмотрен за каждую победу в основном этапе.
«Бело-синие» имеют шанс получить еще 400 тысяч евро, если по итогам шести туров удастся занять одно из первых восьми мест. Команды, которые разместятся на позициях с девятого по 24-е, смогут рассчитывать на 200 тысяч евро.
Суммы, которые может заработать «Динамо» после выхода в плей-офф:
- выход в 1/8 финала – 800 тысяч евро;
- выход в четвертьфинал – 1,4 млн евро;
- выход в полуфинал – 2,5 млн евро;
- финалисты получат 4 млн евро, а победитель еще 3 млн евро дополнительно.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виталий Косовский считает, что поединок против боснийского «Зриньски» была закрыт после часа игры
Тренер – о том, что команда включается в игру только после проблем