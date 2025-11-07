Названа сумма, которую заработало Динамо после разгромной победы в ЛК

Киевское «Динамо» одержало первую победу в основном этапе Лиги конференций, разгромив боснийский «Зриньски» со счетом 6:0. Поединок третьего тура состоялся в четверг, 6 ноября, на номинально домашней арене «бело-синих».

Кроме трех важных баллов, которые позволили подопечным Александра Шовковского подняться в турнирной таблице, украинская команда пополнила свой бюджет на 400 тысяч евро. Именно такой гонорар предусмотрен за каждую победу в основном этапе.

«Бело-синие» имеют шанс получить еще 400 тысяч евро, если по итогам шести туров удастся занять одно из первых восьми мест. Команды, которые разместятся на позициях с девятого по 24-е, смогут рассчитывать на 200 тысяч евро.

Суммы, которые может заработать «Динамо» после выхода в плей-офф: