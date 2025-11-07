Шовковский рассказал, что не понравилось в игре Динамо после победы в ЛК

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский признался, что не доволен полностью игрой собственной команды в Лиге конференций.

В четверг, 6 ноября, «бело-синие» на номинально домашней арене разгромили боснийский «Зриньски» со счетом 6:0. Эта победа стала первой для «Динамо» после трех туров основного этапа.

– Сегодня вы полностью удовлетворены тем, с каким настроением команда вышла на первый тайм? И какая установка была в перерыве, что во втором тайме «Динамо» не останавливалось и забивало гол за голом?

– Я не до конца доволен нашими действиями в первые минуты матча. В первые 15 минут мы должны были действовать спокойнее, не совершать тех ошибок, которые допустили.

Сегодня индивидуальное мастерство при исполнении было на высоком уровне, но мы не имеем права допускать ошибки, которые были в начале игры. И вообще я вижу много моментов, которые мы должны улучшать для того, чтобы делать нашу игру еще более совершенной, – рассказал Шовковский.

В ближайшем матче, который состоится 9 ноября, «Динамо» сыграет против черкасского ЛНЗ в поединке 12-го тура чемпионата Украины.