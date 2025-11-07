Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
07 ноября 2025, 10:05
Шовковский рассказал, что не понравилось в игре Динамо после победы в ЛК

Киевский клуб уверенно одолел боснийский «Зриньски» в матче третьего тура

ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский признался, что не доволен полностью игрой собственной команды в Лиге конференций.

В четверг, 6 ноября, «бело-синие» на номинально домашней арене разгромили боснийский «Зриньски» со счетом 6:0. Эта победа стала первой для «Динамо» после трех туров основного этапа.

– Сегодня вы полностью удовлетворены тем, с каким настроением команда вышла на первый тайм? И какая установка была в перерыве, что во втором тайме «Динамо» не останавливалось и забивало гол за голом?

– Я не до конца доволен нашими действиями в первые минуты матча. В первые 15 минут мы должны были действовать спокойнее, не совершать тех ошибок, которые допустили.

Сегодня индивидуальное мастерство при исполнении было на высоком уровне, но мы не имеем права допускать ошибки, которые были в начале игры. И вообще я вижу много моментов, которые мы должны улучшать для того, чтобы делать нашу игру еще более совершенной, – рассказал Шовковский.

В ближайшем матче, который состоится 9 ноября, «Динамо» сыграет против черкасского ЛНЗ в поединке 12-го тура чемпионата Украины.

По теме:
«Ждал очень долго». Бленуце прокомментировал первый гол в футболке Динамо
Легендарный полузащитник Динамо оценил разгром киевлян в Лиге конференций
История. 5 украинцев попали в символическую сборную еврокубка
Лига конференций Динамо Киев Зриньски Мостар Динамо - Зриньски Александр Шовковский
Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
Gargantua
как и ожидалось, замена Вивчаренко на Михавко оживила левый фланг, и Шола тоже заработал на много лучше. А вот справа Тымчик как всегда тупил и фланг работал слабо. 
Очень нужен правый защитник с хорошими оборонительными функциями для ротации Караваеву.
