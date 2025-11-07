ФОТО. Жена футболиста сборной Украины – в латексе. Горячий образ

Жена нападающего «Олимпиакоса» и сборной Украины Романа Яремчука – Кристина Яремчук – опубликовала серию эффектных кадров в черном латексном топе и прозрачной белой юбке.

Съемка произвела впечатление на подписчиков смелым стилем и футуристичной эстетикой – фотографии быстро собрали сотни лайков.

Среди реакций – шуточный комментарий самого Романа Яремчука. Форвард прикрепил к публикации гифку с Криштиану Роналду, который поднимает руки к болельщикам с известным жестом «Calma! Calma!» («Спокойно! Спокойно!»).

Кристина, судя по реакции фанатов, лишь подтвердила статус одной из самых эффектных футбольных жен Украины.