Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
07 ноября 2025, 00:27
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины – в латексе. Горячий образ

Кристина Яремчук поделилась эффектным фотосетом

Instagram. Кристина Яремчук

Жена нападающего «Олимпиакоса» и сборной Украины Романа ЯремчукаКристина Яремчук – опубликовала серию эффектных кадров в черном латексном топе и прозрачной белой юбке.

Съемка произвела впечатление на подписчиков смелым стилем и футуристичной эстетикой – фотографии быстро собрали сотни лайков.

Среди реакций – шуточный комментарий самого Романа Яремчука. Форвард прикрепил к публикации гифку с Криштиану Роналду, который поднимает руки к болельщикам с известным жестом «Calma! Calma!» («Спокойно! Спокойно!»).

Кристина, судя по реакции фанатов, лишь подтвердила статус одной из самых эффектных футбольных жен Украины.

