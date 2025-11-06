Изаки стал 12-м бразильцем Шахтера с результативным действием в евросезоне

Игрок Шахтера Изаки, отдав ассист в матче Лиги конференций против Брейдаблика, стал 12-м бразильцем, совершившим результативное действие за горняков в сезоне 2025/26 в еврокубках.

В матче 3-го тура Лиги конференций «Шахтер победил исландцев со счетом 2:0.

Второй гол горняков стал полностью бразильским. Кауан Элиас забил после результативной передачи Изаки.

Теперь у бразильцев Шахтера есть суммарно 30 результативных действий в 11 матчах еврокубков этого сезона.

Результативные действия бразильских игроков Шахтера в еврокубковом сезоне 2025/26 (30)