Изаки стал 12-м бразильцем Шахтера с результативным действием в евросезоне
Бразильские легионеры горняков суммарно отличились уже 30-ю голевыми действиями в Лиге Европы и ЛК
Игрок Шахтера Изаки, отдав ассист в матче Лиги конференций против Брейдаблика, стал 12-м бразильцем, совершившим результативное действие за горняков в сезоне 2025/26 в еврокубках.
В матче 3-го тура Лиги конференций «Шахтер победил исландцев со счетом 2:0.
Второй гол горняков стал полностью бразильским. Кауан Элиас забил после результативной передачи Изаки.
Теперь у бразильцев Шахтера есть суммарно 30 результативных действий в 11 матчах еврокубков этого сезона.
Результативные действия бразильских игроков Шахтера в еврокубковом сезоне 2025/26 (30)
- 5+0 – Кевин
- 4+1 – Кауан Эллиас
- 3+5 – Алиссон
- 1+1 – Педриньо
- 1+0 – Невертон
- 1+0 – Эгиналду
- 1+0 – Лукас Феррейра
- 1+0 – Педро Энрике
- 1+0 – Лука Мейреллиш
- 0+3 – Марлон Гомес
- 0+1 – Винисиус Тобиас
- 0+1 – Изаки
