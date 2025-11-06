Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Изаки стал 12-м бразильцем Шахтера с результативным действием в евросезоне
Лига конференций
06 ноября 2025, 21:54 | Обновлено 06 ноября 2025, 22:33
Изаки стал 12-м бразильцем Шахтера с результативным действием в евросезоне

Бразильские легионеры горняков суммарно отличились уже 30-ю голевыми действиями в Лиге Европы и ЛК

06 ноября 2025, 21:54 | Обновлено 06 ноября 2025, 22:33
Изаки стал 12-м бразильцем Шахтера с результативным действием в евросезоне
ФК Шахтер. Изаки

Игрок Шахтера Изаки, отдав ассист в матче Лиги конференций против Брейдаблика, стал 12-м бразильцем, совершившим результативное действие за горняков в сезоне 2025/26 в еврокубках.

В матче 3-го тура Лиги конференций «Шахтер победил исландцев со счетом 2:0.

Второй гол горняков стал полностью бразильским. Кауан Элиас забил после результативной передачи Изаки.

Теперь у бразильцев Шахтера есть суммарно 30 результативных действий в 11 матчах еврокубков этого сезона.

Результативные действия бразильских игроков Шахтера в еврокубковом сезоне 2025/26 (30)

  • 5+0 – Кевин
  • 4+1 – Кауан Эллиас
  • 3+5 – Алиссон
  • 1+1 – Педриньо
  • 1+0 – Невертон
  • 1+0 – Эгиналду
  • 1+0 – Лукас Феррейра
  • 1+0 – Педро Энрике
  • 1+0 – Лука Мейреллиш
  • 0+3 – Марлон Гомес
  • 0+1 – Винисиус Тобиас
  • 0+1 – Изаки
Шахтер Донецк Лига конференций Брейдаблик Шахтер - Брейдаблик статистика Изаки Силва
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
