199-й полуфинал и 200-я победа на индоре: Джокович в Афинах одолел Боржеша

24-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович (Сербия, ATP 5) вышел в полуфинал соревнований АТР 250 в Афинах (Греция), которые проводятся на крытых хардовых кортах.

Во втором раунде серб в двух сетах переиграл шестого сеяного Нуну Боржеша (Португалия, ATP 47) за 1 час и 45 минут.

ATP 250 Афины. Хард в помещении, 1/4 финала

Новак Джокович (Сербия) [1] – Нуну Боржеш (Португалия) [6] – 7:6 (7:1), 6:4

Джокович впервые провел очное противостояние против Боржеша.

На старте турнира Новак в двух партиях разобрался с Алехандро Табило. Его следующим соперником будет либо Маркос Хирон (США, ATP 72), либо Янник Ханфманн (Германия, ATP 117).

Джокович вышел в 199-й полуфинал на уровне Тура в карьере. Для Новака победа над Боржешем стала 200-й на индоре.

Getty Images/Global Images Ukraine

