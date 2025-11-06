Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. 199-й полуфинал и 200-я победа на индоре: Джокович в Афинах одолел Боржеша
ATP
06 ноября 2025, 20:47 | Обновлено 06 ноября 2025, 21:00
Новак продолжает выступления на турнире АТР 250 в Греции

Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

24-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович (Сербия, ATP 5) вышел в полуфинал соревнований АТР 250 в Афинах (Греция), которые проводятся на крытых хардовых кортах.

Во втором раунде серб в двух сетах переиграл шестого сеяного Нуну Боржеша (Португалия, ATP 47) за 1 час и 45 минут.

ATP 250 Афины. Хард в помещении, 1/4 финала

Новак Джокович (Сербия) [1] – Нуну Боржеш (Португалия) [6] – 7:6 (7:1), 6:4

Джокович впервые провел очное противостояние против Боржеша.

На старте турнира Новак в двух партиях разобрался с Алехандро Табило. Его следующим соперником будет либо Маркос Хирон (США, ATP 72), либо Янник Ханфманн (Германия, ATP 117).

Джокович вышел в 199-й полуфинал на уровне Тура в карьере. Для Новака победа над Боржешем стала 200-й на индоре.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Новак Джокович Нуну Боржеш
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
