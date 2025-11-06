199-й полуфинал и 200-я победа на индоре: Джокович в Афинах одолел Боржеша
Новак продолжает выступления на турнире АТР 250 в Греции
24-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович (Сербия, ATP 5) вышел в полуфинал соревнований АТР 250 в Афинах (Греция), которые проводятся на крытых хардовых кортах.
Во втором раунде серб в двух сетах переиграл шестого сеяного Нуну Боржеша (Португалия, ATP 47) за 1 час и 45 минут.
ATP 250 Афины. Хард в помещении, 1/4 финала
Новак Джокович (Сербия) [1] – Нуну Боржеш (Португалия) [6] – 7:6 (7:1), 6:4
Джокович впервые провел очное противостояние против Боржеша.
На старте турнира Новак в двух партиях разобрался с Алехандро Табило. Его следующим соперником будет либо Маркос Хирон (США, ATP 72), либо Янник Ханфманн (Германия, ATP 117).
Джокович вышел в 199-й полуфинал на уровне Тура в карьере. Для Новака победа над Боржешем стала 200-й на индоре.
