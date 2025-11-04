Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. 225-й четвертьфинал: Джокович стартовал на «домашнем» турнире в Афинах
ATP
04 ноября 2025, 21:31 | Обновлено 04 ноября 2025, 21:33
128
0

225-й четвертьфинал: Джокович стартовал на «домашнем» турнире в Афинах

В 1/8 финала соревнований АТР 250 Новак впервые за три матча одолел Алехандро Табило

225-й четвертьфинал: Джокович стартовал на «домашнем» турнире в Афинах
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Именитый сербский теннисист Новак Джокович (АТР 5) успешно стартовал на турнире АТР 250 в Афинах (Греция), лицензией на проведение которого владеет его семья.

Во втором раунде Новак, посеяный под первым номером, переиграл представителя Чили Алехандро Табило (АТР 89) за 1 час и 41 минуту.

ATP 250 Афины. Хард в помещении, 1/8 финала

Новак Джокович (Сербия) [1] – Алехандро Табило (Чили) – 7:6 (7:3), 6:1

Джокович провел третье очное противостояние против Табило и впервые одолел чилийца. В мае 2024 года Новак проиграл Алехандро в 1/16 финала Мастерса в Риме, а в апреле этого сезона уступил ему во втором круге Мастерса в Монте-Карло.

Этот турнир в Афинах ранее проводился в Белграде, но из-за конфликта Ноле с властями Сербии было принято решение перенести соревнования в Грецию, куда переехала и сама семья Джоковича.

38-летний Новак пробился в 225-й четвертьфинал в карьере на уровне Тура. Его следующим соперником будет либо квалифайер Элиот Спиззирри, либо шестой сеяный Нуну Боржеш.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Новак Джокович Алехандро Табило
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
