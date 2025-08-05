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  4. Конфликт Джоковича и Сербии: турнир ATP 250 переехал из Белграда в Афины
ATP
05 августа 2025, 17:37 |
200
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Конфликт Джоковича и Сербии: турнир ATP 250 переехал из Белграда в Афины

В Греции соревнования подобного уровня пройдут впервые с 1994 года

05 августа 2025, 17:37 |
200
0
Конфликт Джоковича и Сербии: турнир ATP 250 переехал из Белграда в Афины
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Турнир ATP 250, который в предыдущие годы проводился в Белграде, в этом году пройдет в Афинах со 2 по 8 ноября, объявила ATP.

На выходных появилась информация о том, что соревнования в этом году в Белграде не состоятся, и теперь это подтвердилось. Сразу после того, как Открытый чемпионат Сербии объявил, что турнир не будет проводиться в Белграде, ATP объявила и подтвердила, что в этом году теннисные матчи пройдут в Афинах.

Афины уже получили лицензию на проведение турнира:

«Турнир ATP 250 в Греции организован опытной командой, которая ранее проводила девять международных турниров в Белграде. Новый проект продолжает эту традицию, и подготовка уже идет полным ходом, чтобы обеспечить проведение теннисного события мирового уровня в историческом городе Афины», – объявила ATP.

Лицензией на проведение турнира владеет семья именитого Новака Джоковича. Ноле уже встречался с премьер-министром Греции Кириакисом Мицотакисом 15 июня во время его визита в Афины.

ATP подтвердила, что турнир будет организован на столичной арене OAKA, где играют баскетболисты «Панатинаикоса». В Греции соревнования подобного уровня пройдут впервые с 1994 года.

Семья Джоковича решилась на переезд турнира из-за того, что не могут гарантировать безопасность в Блеграде. У Новака есть конфликт с властями Сербии.

Джокович публично поддержал студенческие протесты против коррупции и жестокости властей в Сербии. Он осудил применение насилия против студентов после обрушения крыши вокзала в Нови-Саде, при этом подчеркнув, что не может «притворяться, что ничего не происходит».

Это поддержка вызвала усиление напряженности с президентом Александром Вучичем и правительством Сербии. Политологи и медиа оценивают Джоковича как символ национальной гордости Сербии, но при этом отмечают риск его превращения в «марионетку националистических кругов».

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ATP Белград Новак Джокович
Даниил Агарков Источник
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