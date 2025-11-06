Джокович vs Алькарас. Жеребьевка Итогового турнира. Кто сыграет в Турине?
Последним участником ATP Finals будет либо Феликс Оже-Альяссим, либо Лоренцо Музетти
6 ноября состоялась жеребьевка Итогового турнира ATP 2025, который пройдет с 9 по 16 ноября в итальянском городе Турин.
Пока что известно семь участников: Карлос Алькарас, Янник Синнер, Новак Джокович, Александр Зверев, Тейлор Фритц, Бен Шелтон и Алекс де Минаур. Последним будет либо Феликс Оже-Альяссим, либо Лоренцо Музетти.
Джокович попал в одну группу к Алькарасу, а Зверев – в один квартет к Синнеру. В полуфинал ATP Finals выйдут по два лучших теннисиста каждой группы.
Группа Джимми Коннорса
- Карлос Алькарас
- Новак Джокович
- Тейлор Фритц
- Алекс де Минаур
Группа Бьорна Борга
- Янник Синнер
- Александр Зверев
- Бен Шелтон
- Феликс Оже-Альяссим / Лоренцо Музетти
Музетти квалифицируется на Итоговый, если на этой неделе выиграет трофей ATP 250 в Афинах, где он уже добрался до четвертьфинала. В случае неудачи в Турине сыграет Оже.
Существует вероятность, что Джокович не сыграет на Итоговом – он примет решение после завершения соревнований в Афинах, где он также уже дошел до 1/4 финала. Если Ноле снимется, то и Феликс и Музетти сыграют на ATP Finals.
Также проблемы со здоровьем испытывает Александр Зверев и его поездка в Турин под вопросом. Если же будет два снятия с Итогового, то помимо Оже / Музетти в Турине выступит второй запасной – Александр Бублик.
Действующим чемпионом Итогового турнира является Янник Синнер.
