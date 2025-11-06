Джокович vs Алькарас. Жеребьевка Итогового турнира. Кто сыграет в Турине?

6 ноября состоялась жеребьевка Итогового турнира ATP 2025, который пройдет с 9 по 16 ноября в итальянском городе Турин.

Пока что известно семь участников: Карлос Алькарас, Янник Синнер, Новак Джокович, Александр Зверев, Тейлор Фритц, Бен Шелтон и Алекс де Минаур. Последним будет либо Феликс Оже-Альяссим, либо Лоренцо Музетти.

Джокович попал в одну группу к Алькарасу, а Зверев – в один квартет к Синнеру. В полуфинал ATP Finals выйдут по два лучших теннисиста каждой группы.

Группа Джимми Коннорса

Карлос Алькарас

Карлос Алькарас Новак Джокович

Новак Джокович Тейлор Фритц

Тейлор Фритц Алекс де Минаур

Группа Бьорна Борга

Янник Синнер

Янник Синнер Александр Зверев

Александр Зверев Бен Шелтон

Бен Шелтон Феликс Оже-Альяссим / Лоренцо Музетти

Музетти квалифицируется на Итоговый, если на этой неделе выиграет трофей ATP 250 в Афинах, где он уже добрался до четвертьфинала. В случае неудачи в Турине сыграет Оже.

Существует вероятность, что Джокович не сыграет на Итоговом – он примет решение после завершения соревнований в Афинах, где он также уже дошел до 1/4 финала. Если Ноле снимется, то и Феликс и Музетти сыграют на ATP Finals.

Также проблемы со здоровьем испытывает Александр Зверев и его поездка в Турин под вопросом. Если же будет два снятия с Итогового, то помимо Оже / Музетти в Турине выступит второй запасной – Александр Бублик.

Действующим чемпионом Итогового турнира является Янник Синнер.