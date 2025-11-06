Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Джокович vs Алькарас. Жеребьевка Итогового турнира. Кто сыграет в Турине?
ATP
06 ноября 2025, 14:12 | Обновлено 06 ноября 2025, 14:19
Джокович vs Алькарас. Жеребьевка Итогового турнира. Кто сыграет в Турине?

Последним участником ATP Finals будет либо Феликс Оже-Альяссим, либо Лоренцо Музетти

Джокович vs Алькарас. Жеребьевка Итогового турнира. Кто сыграет в Турине?
Getty Images/Global Images Ukraine

6 ноября состоялась жеребьевка Итогового турнира ATP 2025, который пройдет с 9 по 16 ноября в итальянском городе Турин.

Пока что известно семь участников: Карлос Алькарас, Янник Синнер, Новак Джокович, Александр Зверев, Тейлор Фритц, Бен Шелтон и Алекс де Минаур. Последним будет либо Феликс Оже-Альяссим, либо Лоренцо Музетти.

Джокович попал в одну группу к Алькарасу, а Зверев – в один квартет к Синнеру. В полуфинал ATP Finals выйдут по два лучших теннисиста каждой группы.

Группа Джимми Коннорса

  • Карлос Алькарас
  • Новак Джокович
  • Тейлор Фритц
  • Алекс де Минаур

Группа Бьорна Борга

  • Янник Синнер
  • Александр Зверев
  • Бен Шелтон
  • Феликс Оже-Альяссим / Лоренцо Музетти

Музетти квалифицируется на Итоговый, если на этой неделе выиграет трофей ATP 250 в Афинах, где он уже добрался до четвертьфинала. В случае неудачи в Турине сыграет Оже.

Существует вероятность, что Джокович не сыграет на Итоговом – он примет решение после завершения соревнований в Афинах, где он также уже дошел до 1/4 финала. Если Ноле снимется, то и Феликс и Музетти сыграют на ATP Finals.

Также проблемы со здоровьем испытывает Александр Зверев и его поездка в Турин под вопросом. Если же будет два снятия с Итогового, то помимо Оже / Музетти в Турине выступит второй запасной – Александр Бублик.

Действующим чемпионом Итогового турнира является Янник Синнер.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
