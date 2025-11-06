Известны оценки Судакова и Трубина после поражения Бенфики в Лиге чемпионов

В среду, 5 ноября, состоялся матч четвертого тура Лиги чемпионов, в котором сыграли португальская «Бенфика» и немецкий «Байер». Гости одолели соперника со счетом 0:1.

В стартовом составе «орлов» вышло два игрока сборной Украины – голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков. Статистический портал Sofascore опубликовал оценки футболистов в этом противостоянии.

Трубин провел на поле весь матч, в ходе которого пропустил один гол и получил за свое выступление 6,9 балла. Судаков сыграл 69 минут, после чего отправился на скамейку запасных. Его оценка – 7,2.

Лучшим игроком матча стал защитник «Байера» Лоик Баде (8,7 балла).

В следующем матче Лиги чемпионов, который состоится 25 ноября, подопечные Жозе Моуриньо встретятся с нидерландским «Аяксом». После четырех туров «орлы» так и не набрали ни одного балла в турнирной таблице.

Оценки игроков в матче Лиги чемпионов между Бенфикой и Байером