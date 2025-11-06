Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известны оценки Судакова и Трубина после поражения Бенфики в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
06 ноября 2025, 00:27 |
364
1

Известны оценки Судакова и Трубина после поражения Бенфики в Лиге чемпионов

Лиссабонский клуб уступил с минимальным счетом в поединке с немецким «Байером»

06 ноября 2025, 00:27 |
364
1 Comments
Известны оценки Судакова и Трубина после поражения Бенфики в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В среду, 5 ноября, состоялся матч четвертого тура Лиги чемпионов, в котором сыграли португальская «Бенфика» и немецкий «Байер». Гости одолели соперника со счетом 0:1.

В стартовом составе «орлов» вышло два игрока сборной Украины – голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков. Статистический портал Sofascore опубликовал оценки футболистов в этом противостоянии.

Трубин провел на поле весь матч, в ходе которого пропустил один гол и получил за свое выступление 6,9 балла. Судаков сыграл 69 минут, после чего отправился на скамейку запасных. Его оценка – 7,2.

Лучшим игроком матча стал защитник «Байера» Лоик Баде (8,7 балла).

В следующем матче Лиги чемпионов, который состоится 25 ноября, подопечные Жозе Моуриньо встретятся с нидерландским «Аяксом». После четырех туров «орлы» так и не набрали ни одного балла в турнирной таблице.

Оценки игроков в матче Лиги чемпионов между Бенфикой и Байером

По теме:
Интер – Кайрат – 2:1. Победный мяч Карлоса Аугусто. Видео голов и обзор
Энцо МАРЕСКА: «Мы его потеряли. Этот футболист не сможет еще долго играть»
Итоги 4-го тура. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на экваторе турнира
Лига чемпионов Бенфика Байер Георгий Судаков Анатолий Трубин оценки SofaScore
Николай Тытюк Источник: SofaScore
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон МАРКЕВИЧ: «Если они не победят, то здесь не о чем говорить»
Футбол | 06 ноября 2025, 00:27 1
Мирон МАРКЕВИЧ: «Если они не победят, то здесь не о чем говорить»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Если они не победят, то здесь не о чем говорить»

Тренер – о следующем матче «Динамо»

Миколенко выбрал клуб, за который хочет играть. Контракт заканчивается
Футбол | 05 ноября 2025, 06:42 1
Миколенко выбрал клуб, за который хочет играть. Контракт заканчивается
Миколенко выбрал клуб, за который хочет играть. Контракт заканчивается

Виталию нравится играть за «Эвертон»

Шахтер про судейство: «Гол Динамо – из офсайда, а Ярмоленко душит Бондаря»
Футбол | 05.11.2025, 05:01
Шахтер про судейство: «Гол Динамо – из офсайда, а Ярмоленко душит Бондаря»
Шахтер про судейство: «Гол Динамо – из офсайда, а Ярмоленко душит Бондаря»
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского
Футбол | 05.11.2025, 07:22
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского
Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира
Теннис | 05.11.2025, 20:33
Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира
Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
antt
Добрі оцінки в Судакова. Але Бенфіці не краще в ЛЧ. Взагалі трохи сенсація чути що він ключовий гравець Бенфіки. НІмецький коментатор сказав в огляді матчів ЛЧ на ZDF. Для чого ж так скоро замінили, шанси ж були в Бенфіки і епізоди в Судакова.
Ответить
+1
Популярные новости
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
04.11.2025, 08:12 53
Футбол
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
05.11.2025, 18:05 7
Теннис
Суркис выступил с официальным заявлением после матча Динамо с Шахтером
Суркис выступил с официальным заявлением после матча Динамо с Шахтером
04.11.2025, 11:40 100
Футбол
Ребров выбрал 25 игроков на матчи сборной Украины против Франции и Исландии
Ребров выбрал 25 игроков на матчи сборной Украины против Франции и Исландии
04.11.2025, 10:10 107
Футбол
У Усика готовы забрать титул. Известно, кто подерется за пояс украинца
У Усика готовы забрать титул. Известно, кто подерется за пояс украинца
05.11.2025, 05:55 1
Бокс
Суркис определился с будущим Шовковского во главе Динамо
Суркис определился с будущим Шовковского во главе Динамо
04.11.2025, 11:27 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный украинский баскетболист неожиданно завершил карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный украинский баскетболист неожиданно завершил карьеру
04.11.2025, 01:29 3
Баскетбол
ВИДЕО. Риццоли объяснил, почему Динамо должно было бить пенальти Шахтеру
ВИДЕО. Риццоли объяснил, почему Динамо должно было бить пенальти Шахтеру
05.11.2025, 17:40 94
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем