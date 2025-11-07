Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В УАФ выступили с официальным обращением к Олегу Блохину
Украина. Премьер лига
07 ноября 2025, 00:32 |
900
0

В УАФ выступили с официальным обращением к Олегу Блохину

Легенду украинского футбола поздравили с днем рождения

07 ноября 2025, 00:32 |
900
0
В УАФ выступили с официальным обращением к Олегу Блохину
УАФ. Олег Блохин

Пресс-служба Украинской ассоциации футбола поздравила Олега Блохина, которому 5 ноября исполнилось 73 года.

«Олегу Блохину – 73! Легенда украинского футбола, воспитанник киевского «Динамо», обладатель Золотого мяча 1975 года, обладатель Суперкубка УЕФА 1975 года, дважды обладатель Кубка Кубков УЕФА, бронзовый призер Олимпийских игр 1972 и 1976 годов, четвертьфиналист Чемпионата мира-2006 со сборной Украины отмечает свое 73-летие.

Поздравляем выдающегося экс-футболиста с именинами! Желаем Олегу Владимировичу долгих лет», – говорится в обращении УАФ.

По теме:
Александр ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, я был вынужден его заменить»
НЕЩЕРЕТ: «Неудачные результаты – то случайность. А теперь счет на табло»
ШОВКОВСКИЙ – о разгромной победе в Лиге конференций и ошибках Динамо
Динамо Киев Игорь Суркис день рождения Олег Блохин чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Украинская ассоциация футбола
Дмитрий Олийченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Риццоли объяснил, почему Динамо должно было бить пенальти Шахтеру
Футбол | 06 ноября 2025, 01:55 103
ВИДЕО. Риццоли объяснил, почему Динамо должно было бить пенальти Шахтеру
ВИДЕО. Риццоли объяснил, почему Динамо должно было бить пенальти Шахтеру

Риццоли оценил работу арбитра

Бывший чемпион: «Это самый тупой боксер в мире. Слил в унитаз 40 миллионов»
Бокс | 06 ноября 2025, 03:25 0
Бывший чемпион: «Это самый тупой боксер в мире. Слил в унитаз 40 миллионов»
Бывший чемпион: «Это самый тупой боксер в мире. Слил в унитаз 40 миллионов»

Брэдли удивлен поведением Джервонты

Итоги 4-го тура. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на экваторе турнира
Футбол | 06.11.2025, 06:23
Итоги 4-го тура. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на экваторе турнира
Итоги 4-го тура. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на экваторе турнира
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
Футбол | 06.11.2025, 23:56
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
Динамо – Зриньски – 6:0. Разгром в Люблине. Видео голов и обзор матча
Футбол | 07.11.2025, 00:40
Динамо – Зриньски – 6:0. Разгром в Люблине. Видео голов и обзор матча
Динамо – Зриньски – 6:0. Разгром в Люблине. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Один из лучших боксеров в мире выступил с заявлением по поводу Ломаченко
Один из лучших боксеров в мире выступил с заявлением по поводу Ломаченко
05.11.2025, 07:02 1
Бокс
Бавария и Арсенал – на вершине. Таблица ЛЧ после шоу в Париже и Ливерпуле
Бавария и Арсенал – на вершине. Таблица ЛЧ после шоу в Париже и Ливерпуле
05.11.2025, 06:23 8
Футбол
Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира
Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира
05.11.2025, 20:33 28
Теннис
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
06.11.2025, 20:31 9
Теннис
Умер тренер, одержавший самую сенсационную победу в истории ЛЧ
Умер тренер, одержавший самую сенсационную победу в истории ЛЧ
05.11.2025, 13:00 15
Футбол
Шахтер про судейство: «Гол Динамо – из офсайда, а Ярмоленко душит Бондаря»
Шахтер про судейство: «Гол Динамо – из офсайда, а Ярмоленко душит Бондаря»
05.11.2025, 05:01 64
Футбол
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского
05.11.2025, 07:22 11
Футбол
Кроуфорд готов провести безумный бой за 200 миллионов долларов
Кроуфорд готов провести безумный бой за 200 миллионов долларов
05.11.2025, 02:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем