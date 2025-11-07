В УАФ выступили с официальным обращением к Олегу Блохину
Легенду украинского футбола поздравили с днем рождения
Пресс-служба Украинской ассоциации футбола поздравила Олега Блохина, которому 5 ноября исполнилось 73 года.
«Олегу Блохину – 73! Легенда украинского футбола, воспитанник киевского «Динамо», обладатель Золотого мяча 1975 года, обладатель Суперкубка УЕФА 1975 года, дважды обладатель Кубка Кубков УЕФА, бронзовый призер Олимпийских игр 1972 и 1976 годов, четвертьфиналист Чемпионата мира-2006 со сборной Украины отмечает свое 73-летие.
Поздравляем выдающегося экс-футболиста с именинами! Желаем Олегу Владимировичу долгих лет», – говорится в обращении УАФ.
