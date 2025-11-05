Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
05 ноября 2025, 13:54 | Обновлено 05 ноября 2025, 14:04
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину

Легенда «Динамо» сегодня празднует день рождения

ФК Динамо. Олег Блохин

5 ноября свой день рождения празднует бывший нападающий и тренер киевского «Динамо», легенда советского и украинского футбола, обладатель многих рекордов, которые не превзойдены до сих пор – Олег Блохин.

С днем рождения именинника поздравил президент ФК «Динамо» (Киев) Игорь Суркис.

«Уважаемый Олег Владимирович! От всего сердца поздравляю Вас с 73-м днем рождения!

Вы – настоящая легенда киевского «Динамо» и всего украинского футбола. Ваше имя навсегда вписано золотыми буквами в историю нашего клуба и спорта Украины. Как футболист и тренер, Вы стали символом мужества, профессионализма и безграничной преданности любимому делу.Ваш талант, воля к победе и невероятная работоспособность стали образцом для многих поколений футболистов. Вы не только прославили «Динамо» и Украину на футбольных аренах мира, но и остаетесь символом преданности любимому делу.

Ваши достижения, в частности звание обладателя «Золотого мяча», яркие победы с «Динамо» и национальной сборной, – это гордость всей страны. Своей игрой Вы дарили миллионам болельщиков незабываемые эмоции, вдохновляли и продолжаете вдохновлять новые поколения футболистов.

Искренне желаю Вам крепкого здоровья, семейного уюта, неиссякаемой энергии и гармонии. Пусть каждый день приносит радость, тепло близких и благодарность болельщиков, для которых Вы навсегда остаетесь живой легендой «Динамо» и украинского футбола», – передает слова Суркиса пресс-служба «Динамо».

Олег Блохин Игорь Суркис Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу день рождения
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
