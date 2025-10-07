Последним был Онищенко или Искусство вовремя уйти по-динамовски

Киевское «Динамо» снова в глубоком кризисе. Хотя правильнее будет говорить, что это проблески надежды на фоне системного многолетнего упадка случаются временно. В основном тогда, когда команда уже не играет в еврокубках и триумфальным шагом двигается по пути нашего многострадального чемпионата. Где большинство соперников обычно мучаются еще больше. Впрочем, вслед за эйфорией от завоевания чемпионства и нашивания звездочки на боевом фюзеляже наступает похмелье в виде таких грандов как «пафосы» и «маккаби». Во множественном числе и с маленькой буквы – поскольку названия ежегодно меняются. Не меняется только сущность.

И именно в этот период пресса и болельщики наиболее активно отправляют динамовских наставников в отставку. Подталкивают к принятию мужских решений. А они, несмотря на позорные поражения, как правило, держатся за кресло до последнего, пока ситуация не станет совсем критической и с работы банально не попросят.

Александра Шовковского еще не попросили. И он еще держится. Несмотря на четыре ничьих подряд в чемпионате Украины, несмотря на поражения упоминавшимся кипрским и израильским клубам в квалификации еврокубков. Несмотря на позорное выступление в групповом турнире Лиги Европы в прошлом году. Несмотря на конфликты тренера с футболистами, прежде всего – с лидером команды Андреем Ярмоленко. Более того, скептикам и недоброжелателям еще упрекнут, дескать, о каком кризисе речь, если беспроигрышная серия в чемпионате Украины достигла уже 40 матчей.

Сейчас уже ясно, что Шовковский сам не уйдет. Как ни шли самостоятельно, когда того не требовали собственные кожные интересы, а обстоятельства, большинство его предшественников. Чтобы убедиться, достаточно восстановить историческую память. Sport.ua напомнил, как и при каких обстоятельствах происходили все изменения на тренерском мостике киевлян во времена независимости. Более ранние времена не затрагиваем, поскольку совковый спорт имел немного другие особенности.

Там тоже, конечно, были внештатные истории. Как, скажем, осенью 1973-го, когда Александра Севидова, приведшего в 1971-м «Динамо» к чемпионству, сняли сразу после проигранного финального матча на Кубок СССР «Арарату». Да, наставник в конце основного времени тогда при счете 1:0 произвел две замены под значки «мастеров спорта», выпустив вместо Буряка и Блохина Зуева и Кондратова. «Арарат» успел сравнять счет, а в дополнительное время вырвал победу. После матча партийное руководство даже не пустило Севидова к команде в раздевалку стадиона имени Ленина в Лужниках.

Впрочем, вспомним именно времена независимости. Тем более что почти вся эта эпоха в «Динамо» связана с фигурами братьев Суркисов.

Анатолий Пузач

Подал в отставку вскоре после проигранного финала первого чемпионата Украины «Таврии» в 1992-м. Трудно поверить, но в течение следующих 33-х лет такой решительсти или порядочности и ответственности за результат не проявлял почти никто.

Михаил Фоменко, Олег Лужный и Вячеслав Хруслов с Кубком Украины

Михаил Фоменко

С Михаилом Ивановичем во главе «Динамо» сделало золотой дубль в чемпионате Украины-1992/93 и шокировало футбольную Европу, когда в 1/16 финала Кубка чемпионов в первом матче сенсационно победило 3:1 «Барселону» Йохана Кройффа. На «Камп Ноу» каталонцы, правда, взяли убедительный реванш (4:1), но, казалось, тренер заслужил индульгенцию как минимум поработать еще сезон. Впрочем, календарный 1993-й завершился для киевлян сенсационным поражением от «Вереса» в 1/8 финала Кубка Украины. Говорят, что Фоменко заподозрили в сдаче этого поединка. И не простили.

Йожеф Сабо (первый приход)

Сабо, бывший начальник команды еще при Пузаче, получил свой шанс после отставки Фоменко. И отметился тем, что начал смело вводить в состав молодежь из клубной академии – Шовковского, Ващука, Дмитрулина, Федорова, Шевченко. Таким молодым составом команда достойно выступила в групповом турнире Лиги чемпионов-1994/95. Да, в группе с «ПСЖ» и «Баварией» претендовать на выход в следующий раунд было тяжело, но с этими соперниками киевляне сражались достойно, а главный свой матч выиграли на старте у московского «Спартака». Тот, в котором дважды забил Леоненко, а победный мяч с передачи Ковальца – Ребров. Впрочем, как раз тогда у Сабо начались серьезные конфликты с лидером команды Леоненко и другими игроками, которые в дальнейшем обострялись и в итоге в начале 1995-го Сабо уступил место у руля команды тренеру «Динамо-2» Онищенко. Сам или его попросили – никто точно не знает.

Владимир Онищенко

Владимир Онищенко

Выдающемуся в прошлом нападающему пришлось поработать во главе новой команды совсем недолго, всего четыре матча. В первом из них «Динамо» победило 3:0 «Шахтер», а затем были ничьи с «Таврией» и «Днепром», поражение от «Черноморца». И все. «Фактически, за эти три с лишним месяца я не успел сделать в «Динамо» ничего ни плохого, ни хорошего. И понял, что ничего не сделаю, если мне будут рассказывать, что делать. Потому в отставку подал сам. Мне давали понять кого и что ставить. Поэтому решил не мучить ни себя, ни людей. И ушел», – говорил мне Владимир Иванович.

Демьяненко, Павлов, Сабо

Николай Павлов

Николай Петрович, начинавший деятельность в «Динамо» с должности начальника команды, принял киевлян в авральном порядке после отставки Онищенко. Говорит, что руководство клуба попросило, так как он хорошо знает многих игроков, скажем, Сергея Беженара, Дмитрия Михайленко, Евгения Похлебаева, Юрия Максимова и Сергея Коновалова, игравших у него в «Днепре». Павлов привел «Динамо» к третьему в его истории чемпионству в Украине и, как договаривался с Суркисом-старшим еще перед назначением, вернулся на роль начальника команды.

Йожеф Сабо (второй приход)

Второй приход Йожефа Йожефовича в «Динамо» оказался уже не столь успешным, каким выглядел первый. Возможно, все сложилось бы иначе, если бы не история с шубами осенью 1995-го. Команда тогда выглядела очень хорошо и группу с «Нантом», «Порту» и «Панатинаикосом» вполне могло проходить. Греков киевляне в матче стартового тура, накануне которого Игорь Михайлович соблазнял рефери Лопеса Ньето шубами, «Динамо» обыграло убедительно. А после этого была дисквалификация. Команда варилась в собственном соку, футболисты в условиях рутины разругались с тренером, можно сказать, перестали воспринимать его тренерские идеи. Как следствие – поражение австрийскому «Рапиду» в квалификации Лиги чемпионов следующего сезона и швейцарскому «Ксамаксу» в первом круге Кубка УЕФА. Тогда казалось, что вот оно, дно. Но что мы тогда знали о дне?

Сабо продолжил ссориться с игроками уже в Украине. Скажем, убрал из команды голкипера Игоря Кутепова, обвинив его в сдаче матча с «Ворсклой» (3:4). Впрочем, Йожеф Йожефович ушел бы так или иначе, ведь к тому времени Григорий Суркис уже достиг договоренности с Валерием Лобановским, который принимал команду с начала 1997-го.

Валерий Лобановский

Под руководством Валерия Васильевича «Динамо» провело пять лучших за время независимости лет: все, конечно, завершило чемпионствами в Украине, а также играло в четвертьфинале и полуфинале Лиги чемпионов. В 2002-м киевляне, очевидно, снова чемпионства не отдали бы. После победы над запорожским «Металлургом» в том злосчастном матче, после которого Лобановского госпитализировали, преимущество над «Шахтером» составило пять очков. Валерий Васильевич умер 13 мая 2002-го, а за день до этого команда под руководством Михайличенко сыграла 0:0 с «Таврией». Затем последовало поражение 0:2 в Донецке от «Шахтера» и утраченный титул.

Лобановський, Пузач, Демьяненко, Михайличенко

Алексей Михайличенко (первый приход)

Несмотря на провальную концовку сезона-2001/02, в ходе которой «Динамо» Михайличенко проиграло «Шахтеру» еще и финал Кубка, искать замену Алексею Александровичу Суркис не стал и время доказало правильность этого решения. На фундаменте, созданном еще Лобановским «Динамо» очень прилично отыграло в двух групповых турнирах Лиги чемпионов: в 2002-м в группе с «Ювентусом», «Ньюкаслом» и «Фейеноордом» стало с семью очками третьим, хотя и потерпело чувствительное поражение 0:5 в Турине, а в 2003-м с тем же колличеством в компании лондонского «Арсенала», «Интера» и руzzкого «Локомотива» замкнуло квартет. Бесспорно, киевляне во втором турнире были способны на большее, но подвела чрезмерная осторожность тренера во всех трех выездных матчах. Намерение удержать ничьи приводило к поражениям на последних минутах.

Впрочем, чемпионства в двух сезонах подряд киевляне под руководством Михайличенко «Шахтеру» не отдали. Холодным душем стал старт следующего сезона, а именно первый матч квалификации Лиги чемпионов против «Трабзонспора» в Киеве. Этот матч «Динамо» проиграло 1:2, хотя по моментам турки могли побеждать разгромно и снимать вопрос о победителе дуэли. Решительсти подать в отставку самостоятельно Михайличенко не хватило. Или времени не хватило, ведь уже на следующий день в принадлежавшей братьям Суркисам газете «Команда» Игорь Михайлович сообщил, что тренер отправлен в отставку. При этом даже журналист подконтрольного издания в одном из вопросов констатировал, что за два года ни один игрок не появился в «Динамо» по инициативе главного тренера. Исполняющим обязанности наставника стал…

Михайличенко, Суркис-младший и Шматоваленко не налюбуются найденным Сабо аргентинским бомбардиром Роберто Нанни

Йожеф Сабо (третий приход)

Третий и очевидно самый успешный. Сабо удалось мгновенно реанимировать команду, которая при Михайличенко выглядела деморализованной. В Трабзоне «Динамо» одержало эффектную победу 2:0 и вышло в групповой турнир Лиги чемпионов, где одержало три победы (дважды над «Ромой» и однажды над «Байером»), сыграло в Киеве, ведя 2:0, вничью 2:2 с «Реалом» с Зиданом, Роналдо, Касильясом, Фигу, Роберто Карлосом, Оуэном в составе и с десятью очками заняло третье место в группе, само участие в которой для нынешней команды является чем-то заоблачным.

Впрочем, завершились еврокубки и снова начались интриги. Йожеф Йожефович снова начал конфликтовать с футболистами, в том числе с опытным Андреем Гусиным. Были у Суркиса вопросы и по качеству трансферов, инициированных тренером. В итоге, безнадежно проиграв с отставанием в семь очков чемпионат «Шахтеру», киевляне сменили тренера. На следующий день после заключительного матча в Донецке Игорь Суркис собрал пресс-конференцию на базе в Конча-Заспе и представил нового наставника.

Леонид Буряк

От этой презентации и фактического провала Леонида Иосифовича разделяло полтора месяца. 3 августа 2005-го «Динамо» проиграло на выезде 0:1 в квалификации Лиги чемпионов швейцарскому «Туну» и бесславно выбыло из турнира. После такого позора Леонид Иосифович в отставку не подал. Более того, не стал идти Буряк даже после невыигранного следующего матча чемпионата Украины против «Ильичевца». В отставку тренера отправило руководство клуба.

Анатолий Демьяненко

После очередного провала руководство «Динамо» наконец-то начало задумываться о смене вектора. По крайней мере, декларировало такое намерение. В то время Суркис-младший вел переговоры с французом Полем Ле Гуэном, немцами Отмаром Хитцфельдом и Кристофом Даумом. Но ни к чему те договоренности не привели и в итоге начинавший работу в статусе исполняющего обязанности Анатолий Демьяненко стал полноценно главным. Пост Анатолий Васильевич сохранил даже после проигранного в «золотом матче» в Кривом Роге золота «Шахтеру». Своеобразным реваншем стала победа в Суперкубке Украины, который «Динамо» проводило молодежным составом, но умудрилось в серии послематчевых пенальти победить основу «горняков».

Впрочем, счастье было недолгим. Затем была Лига чемпионов, в которой «Динамо» потерпело два позорных домашних поражения от «Стяуа» (1:4) и «Лиона» (0:3). Два очка после четырех стартовых поражений в группе, где был также «Реал», киевляне завоевали в заключительных двух матчах, которые не имели турнирного значения. «Вишенкой на торте» во время проигранного на «Олимпийском» матча «Стяуа» стало появление двух забавных колумбийцев, которые как ниоткуда появились, так и исчезли. С трансферами в «Динамо» тогда творился хаос. Показательно, что в ходе завершившегося чемпионством бело-синих чемпионата-2006/07 был задействован сразу 41 футболист, 22 из которых – легионеры (и это без учета заигранных в Лиге чемпионов колумбийцев)! Это абсолютный рекорд наших чемпионатов.

Впрочем, причина отставки Демьяненко до сих пор не до конца ясна. Да, «Динамо» неудачно начало сезон-2007/08 (три очка в четырех стартовых матчах), но после этого было семь побед подряд включительно с двумя победами над «Сараево» в квалификации Лиги чемпионов и… поражение 0:2 в стартовом туре группового турнира на «Стадио Олимпико» «Роме». Сразу после матча Игорь Михайлович решил тренера уволить. И назначил уже по прилету в Киев исполняющим обязанности…

Йожеф Сабо (четвертый приход)

Ничего путного из новой каденции Йожефа Йожефовича не вышло. Уже через десять дней команда сенсационно уступила дома ахтырскому «Нефтянику» и тренер первым делом набросился на опытного Реброва, вернувшегося в «Динамо» после заграничных странствий. Дескать, сознательно не забил пенальти. «Плавит тренера!»

В итоге после домашнего поражения 0:1 от «Металлиста» только в восьмом с момента назначения матче Сабо ушел. Точнее, официально он и не ушел, а попал на больничное.

Getty Images/Global Images Ukraine. Олег Романович и Сер Алекс

Олег Лужный (попытка первая)

Исполняющим обязанности наставника впервые стал Олег Лужный. Правда, никто с Олегом Романовичем особо не церемонился. В чемпионате Украины «Динамо» при Лужном выиграло все три матча, в том числе победило в знаменитом снежном Классическом с дублем Бангуры «Шахтер». В Лиге чемпионов «Манчестер Юнайтед», «Роме» и «Бенфике» киевляне уступили в трех матчах с общим счетом 1:11 и впервые завершили групповой турнир с шестью поражениями. Несмотря на то, что это был плод совместного творчества, а команду к сезону готовил Демьяненко, после заключительного матча осенней части Олегу Романовичу сказали «до свидания».

Getty Images/Global Images Ukraine

Юрий Семин (первый приход)

С января 2008-го с командой уже работал кацапский «железнодорожник», у которого Лужный был одним из ассистентов. Первая каденция Семина получилась успешной. Несмотря на то, что отыграть у «Шахтера» сформировавшееся осенью отставание не удалось, «Динамо» начало демонстрировать игру хорошего качества, а осенью 2008-го снова стало конкурентным на евроарене. Разгромив в квалификации дважды по 4:1 московский «Спартак», в групповом турнире Лиги чемпионов «Динамо» в компании с «Порту», «Арсеналом» и «Фенербахче», проиграв всего два поединка, стало с восемью очками третьим.

Перейдя в Кубок УЕФА, киевляне в весенней части победили там «Валенсию», «Металлист» и «ПСЖ», но вот в полуфинале потерпели обидное поражение, пропустив решающий мяч на заключительных минутах ответного матча, «Шахтеру». Так была упущена уникальная возможность завоевать четвертый в клубной истории еврокубок. Чемпионат «Динамо» выиграло с 15-очковым преимуществом над «Шахтером». А потом – как гром среди ясного неба, известие об отставке Семина: «Шпалыч» решил вернуться в свой «Локомотив» и разорвал контракт самостоятельно.

Баннер динамовских фанатов во время того самого матча в Тирасполе

Валерий Газзаев

Тем не менее, кацапский вектор очень понравился Игорю Суркису. Нет Семина – есть Газаев. С «Усатым псом» у «Динамо» все было уже не так гладко. В Лигу чемпионов команда попала напрямую и набрала там пять очков в группе с «Барселоной», «Интером» и руzzким «Рубином». Это – последнее место. Чемпионат «Шахтеру» киевляне тоже проиграли безнадежно. Но вершиной стала новая еврокампания. Начинавшаяся вроде бы неплохо: в квалификации Лиги чемпионов «Динамо» сначала победило «Гент», затем проиграло (1:1, 1:2) «Аяксу». В Лиге Европы киевляне попали в откровенно слабую группу. Однако умудрились стартовать с домашней ничьей 2:2 с белорусским БАТЭ и поражения 0:2 от молдавского «Шерифа». Несмотря на этот позор Пес пытался удержаться на должности. Но был уволен.

Олег Лужный (попытка вторая)

Исполняющим обязанности наставника во второй раз стал Олег Лужный. С которым из группы Лиги Европы, дважды победив единственного приличного соперника АЗ «Алкмар», «Динамо» вышло досрочно. В чемпионате дела пошли не лучшим образом: из восьми матчей под руководством Лужного бело-синие не выиграли в четырех – проиграли «Шахтеру» и «Оболони», сыграли вничью с «Таврией» и «Металлистом». Самолюбие Лужного было сильно поражено, когда Игорь Суркис решил не утверждать его в статусе главного во второй раз. Поскольку второй раз, несмотря на фактический побег летом 2009-го, команду опять принял…

Getty Images/Global Images Ukraine

Юрий Семин (второй приход)

На этот раз работалось «Шпалычу» уже не так комфортно, как во время первой каденции. Если поражение в чемпионате было запрограммировано немалыми очковыми потерями осенью, то в Лиге Европы «Динамо» навело шороху, сначала победив в 1/16-й «Бешикташ» (4:1, 4:0), а затем выбив «Ман Сити» (2:0, 0:1). И вот в тот момент, когда перспективы борьбы за трофей стали реальными, было поражение в 1/4- от «Браги».

На старте же следующего сезона «Динамо» проиграло в квалификации Лиги чемпионов руzzкому «Рубину», после чего не смогло выйти из группы Лиги Европы, уступив «Бешикташу» и «Сток Сити». Тем не менее, в чемпионате Украины команда шла хорошо вплоть до злополучного матча имени Юрия Вакса. Именно после той игры «Динамо» упустило шансы на чемпионство. Что, возможно, где-то предопределило судьбу Семина. При условии, что на старте следующего сезона команда уверенно пробилась в Лигу чемпионов, обыграв в квалификации «Фейеноорд» и гладбахскую «Боруссию». Однако в чемпионате динамовцы уступили «Ворскле» и в который раз за последнее время «Шахтеру» (впервые разгромно – 1:4). В итоге после поражения 1:4 от «ПСЖ» на старте группового турнира Лиги чемпионов нервы у Игоря Суркиса не выдержали.

Олег Блохин

Блохин не скрывал, что возглавить команду, в которой он – одна из самых выдающихся фигур в истории, было его мечтой. Чтобы ее воплотить, Олег Владимирович даже бросил на полпути национальную сборную. Со стороны все организовавших Суркисов это выглядел как мелкий (на самом деле – не очень и мелкий) вред новому руководителю ФФУ Анатолию Конькову, который после Евро-2012 заменил в должности Григория Михайловича.

В «Динамо» Блохин имел состав, которого не было ни у одного из его предшественников, кроме Лобановского. Состав, очевидно, сильнее и «Шахтера», и «Металлиста», и «Днепра». Однако такой командой Олег Владимирович умудрился сначала впервые в истории финишировать третьим, а затем вообще оставить «Динамо» без медалей чемпионата Украины, в Лиге Европы с трудом выйти из группы, соперниками в которой были «Генк», венский «Рапид» и «Тун».

Оснований для отставки у Олега Владимировича было много. Но он решился уйти только в конце сезона-2013/14, после безнадежного поражения в Киеве 0:2 от «Шахтера». Да и это не сам. Послематчевая пресс-конференция тренера получилась короткой: «У меня всего два слова. Я ухожу в отставку. Это мне сейчас передали. Все, спасибо. Все остальные вопросы – к президенту клуба».

Getty Images/Global Images Ukraine

Сергей Ребров

Сергей Станиславович, работавший в тренерском штабе Блохина, принял команду накануне финального матча Кубка Украины против «Шахтера» и сразу сумел этот трофей выиграть. А в сезоне-2014/15 «Динамо» уверенно, пройдя сезон без поражений, отобрало у «горняков» чемпионский титул и снова завоевало Кубок. Достойно бело-синие отыграли и в Лиге Европы-2014/15, где дошли до четвертьфинала, эффектно (1:2, 5:2) победив в 1/8-й «Эвертон». Лишь в четвертьфинале киевлян остановила «Фиорентина». В Лиге чемпионов через год после того «Динамо» впервые с 2004-го вышло в плей-офф, заняв второе место в соперничестве с «Челси», «Порту» и «Маккаби» из Тель-Авива. В 1/8-й было поражение от «МанСити» (1:3, 0:0), за которое команде и тренерскому штабу упрекнуть сложно.

В то время Реброва нередко упрекали, дескать, его успехи запрограммированы в первую очередь испанским помощником Раулем Рианчо. И когда Рауль перед стартом сезона-2016/17 ушел, «Динамо» действительно начало медленно сдавать. С персоной испанца это связано или с другими факторами, но безнадежно проиграв «Шахтеру» чемпионат, а в группе Лиги чемпионов с «Наполи», «Бенфикой» и «Бешикташем» заняв последнее место, Ребров в конце сезона решил уйти. Ибо не видел перспектив для развития и видел деньги арабских шейхов.

Лужный, Шацких, Хацкевич

Александр Хацкевич

Будущее Хацкевича во главе «Динамо» во многом сформировало не очень логичное поражение в квалификации Лиги чемпионов-2017/18 от «Янг Бойз». «Динамо» имело огромное преимущество в первом матче, но выиграло всего 3:1, после чего проиграло 0:2 на выезде. После непопадания в групповой турнир Лиги чемпионов команду постепенно стали покидать ведущие игроки. Хацкевич не мог покупать игроков того уровня, которые были у его предшественников. Тренер начал активно вводить в состав молодых футболистов. О реальной конкуренции «Шахтеру» не могло быть и речи. В еврокубках «Динамо» при Хацкевиче дважды доходило до 1/8 финала Лиги Европы, но уступало там «Лацио» и «Челси».

Роковой для Хацкевича стало поражение в квалификации Лиги чемпионов-2019/20 от «Брюгге». Сам Александр Николаевич тоже не ушел, дождавшись решения руководства клуба.

Алексей Михайличенко (второй приход)

Вторая каденция Алексея Александровича оказалась полностью провальной. В Лиге Европы «Динамо» умудрилось не выйти из группы с «Копенгагеном», «Мальме» и «Лугано». В чемпионате Украины отставание от «Шахтера» на финише было катастрофическим – 14 очков. Уходить сам Михайличенко снова не стал. Его уволило руководство клуба.

Мирча Луческу

Приглашение на должность персоны, которая долгое время была символом побед главного оппонента «Динамо» и сеяла своими высказываниями вражду между игроками и поклонниками киевлян и «горняков» была воспринята фанатами как плевок. Постоянной обструкции Луческу удалось избежать, поскольку сначала трибуны пустовали из-за пандемии коронавируса, а затем началась полномасштабная война.

Впрочем, с чисто футбольной точки зрения, деятельность румына поначалу была эффективной. Луческу ввел в состав много молодых игроков, которые с его появлением заметно прибавили в мастерстве. И результат был: после пяти лет без титулов киевляне завоевали чемпионство, Кубок и Суперкубок Украины. Также впервые со времен Реброва бело-синие сыграли в групповом турнире Лиги чемпионов, где уступили «Ювентусу» и «Барселоне» и с пятью очками опередили «Ференцварош»… Реброва. В Лиге Европы «Динамо» дошло до 1/8-й, где уступило «Вильярреалу».

Но развить успех Луческу не удалось. Начало полномасштабной войны усилило состояние общей стагнации в клубных структурах. Луческу, который пришел в «Динамо» 75-летним, среди прочего начал сдавать по состоянию здоровья. Если в незавершенном чемпионате-2021/22 «Динамо» еще боролось с «Шахтером» на равных, то выступление в Лиге чемпионов стало катастрофой. В группе с «Барселоной», «Баварией» и «Бенфикой» «Динамо» забило только один мяч и набрало только очко.

Но это были цветочки. В сезоне-2022/23 «Динамо» в чемпионате Украины стало лишь четвертым, в Лигу чемпионов не вышло, безнадежно уступив в квалификации «Бенфике», а в группе Лиги Европы набрало лишь очко в соперничестве с «Фенербахче» АЕКом и «Ренном». Такие беспрецедентные провалы не побуждали румынского мистера уйти. В отставку он был отправлен лишь осенью 2023-го, когда команда уступила в квалификации Лиги конференций «Бешикташу» и провально стартовала в чемпионате.

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Шовковский

Приход на должность главного легендарного в прошлом голкипера, входившего в тренерский штаб Луческу, тоже поначалу немного команду взбодрил. В итоге чемпионат-2023/24 «Шахтеру» «Динамо» таки проиграло, но радовало большое количество украинских игроков в составе. К тому же на старте нового сезона киевляне порадовали яркими выступлениями в квалификации Лиги чемпионов, где разгромили «Партизан» (6:2, 3:0) и прошли «Рейнджерс».

Но потом, в финале квалификации последовало поражение от «Зальцбурга», после которого команду словно подмелили: первые четыре матча группового турнира Лиги Европы «Динамо» проиграло в сухую, в частности – 0:4 «Ференцварошу». Шовковский проявил недюжинную стойкость, оставшись в должности после такого позора. А не остался бы, так не видеть бы «Динамо» беспрецедентной беспроигрышной серии длиной в 40 матчей!

Вместо послесловия

Подводя итог, надо оговориться, что разделяю мнение, что неудачи команды киевского «Динамо» запрограммированы не тренерами, а системными сбоями целой структуры динамовского организма. Не случайно, что всем тренерам «Динамо» после Лобановского что-то получается только в первый год. Затем, когда наступает время следующего шага и возникает потребность в качественных изменениях, начинаются трудности. Проблема не в том, что Шовковский, Хацкевич или Демьяненко не достаточно профессиональны. Проблема в том, что они принимают эти условия игры, понимая ее бесперспективность. А после этого держатся за должности, оставляя пятна на репутации.