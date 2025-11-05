Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Броммапойкарна U-19 – Динамо Киев U-19. Смотреть онлайн LIVE
Юношеская лига УЕФА
Броммапойкарна U19
05.11.2025 19:00 - : -
Динамо Киев U19
Лига чемпионов
05 ноября 2025, 12:23 | Обновлено 05 ноября 2025, 12:34
Смотрите 5 ноября в 19:00 ответный матч 2-го раунда Юношеской лиги УЕФА

Sport.ua

Киевское Динамо U-19 проводит ответный поединок 2-го раунда Юношеской лиги УЕФА 2025/26.

Соперником является шведская команда Броммапойкарна U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ответная игра пройдет 5 ноября в 19:00 на арене соперника из Швеции – Grimsta IP в Бромме, районе в западной части Стокгольма

В первом матче 22 октября в Польше динамовцы одержали победу (1:0), хотя долго играли в меньшинстве.

Победитель этой пары в 3-м раунде встретится с лучшим в противостоянии между шотландской командой Хиберниан и косовским клубом 2 Коррику (4:0 в первой игре).

Юношеская лига УЕФА 2025/26. Путь чемпионов. 2-й раунд

Видеотрансляция проводится на канале Dynamo TV, который доступен в MEGOGO

Динамо Киев Динамо Киев U-19 Юношеская лига УЕФА Броммапойкарна Броммапойкарна U-19
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
