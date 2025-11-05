Броммапойкарна U-19 – Динамо Киев U-19. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 5 ноября в 19:00 ответный матч 2-го раунда Юношеской лиги УЕФА
Киевское Динамо U-19 проводит ответный поединок 2-го раунда Юношеской лиги УЕФА 2025/26.
Соперником является шведская команда Броммапойкарна U-19.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Ответная игра пройдет 5 ноября в 19:00 на арене соперника из Швеции – Grimsta IP в Бромме, районе в западной части Стокгольма
В первом матче 22 октября в Польше динамовцы одержали победу (1:0), хотя долго играли в меньшинстве.
Победитель этой пары в 3-м раунде встретится с лучшим в противостоянии между шотландской командой Хиберниан и косовским клубом 2 Коррику (4:0 в первой игре).
Юношеская лига УЕФА 2025/26. Путь чемпионов. 2-й раунд
Броммапойкарна U-19 – Динамо Киев U-19. Смотреть онлайн LIVE
Видеотрансляция проводится на канале Dynamo TV, который доступен в MEGOGO
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Юрий не считает, что арбитр сыграл ключевую роль в классическом
Бывший наставник киевлян считает, что команда больше не добавит в игре