Киевское Динамо U-19 проводит ответный поединок 2-го раунда Юношеской лиги УЕФА 2025/26.

Соперником является шведская команда Броммапойкарна U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ответная игра пройдет 5 ноября в 19:00 на арене соперника из Швеции – Grimsta IP в Бромме, районе в западной части Стокгольма

В первом матче 22 октября в Польше динамовцы одержали победу (1:0), хотя долго играли в меньшинстве.

Победитель этой пары в 3-м раунде встретится с лучшим в противостоянии между шотландской командой Хиберниан и косовским клубом 2 Коррику (4:0 в первой игре).

Юношеская лига УЕФА 2025/26. Путь чемпионов. 2-й раунд

Броммапойкарна U-19 – Динамо Киев U-19. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция проводится на канале Dynamo TV, который доступен в MEGOGO