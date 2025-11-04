В среду, 5 ноября, состоится ответный матч Юношеской лиги УЕФА, в котором встретятся шведская «Броммапойкарна» и киевское «Динамо». Поединок пройдет в Стокгольме на стадионе «Grimsta IP», игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

Первое противостояние завершилось минимальной победой киевской команды. При этом больше тайма «Динамо» играло в меньшинстве после удаления Редушко на 30-й минуте. А единственный гол в конце первого тайма забил Захарченко. После этой встречи с «Броммапойкарной» «бело-синие» провели два матча чемпионата Украины, разгромив «Кривбасс» (6:0) и обыграв «Шахтер» (3:2). Чемпионат Швеции U-19 завершился в минувший уик-энд, и «Броммапойкарна» стала чемпионом.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Броммапойкарна» – «Динамо», за которой можно следить в украинской версии сайта.