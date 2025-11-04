Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Броммапойкарна U-19 – Динамо U-19. Текстовая трансляция матча
Молодежные турниры
04 ноября 2025, 19:53 | Обновлено 04 ноября 2025, 19:54
Следите за текстовой трансляцией поединка Юношеской лиги УЕФА

Коллаж Sport.ua

В среду, 5 ноября, состоится ответный матч Юношеской лиги УЕФА, в котором встретятся шведская «Броммапойкарна» и киевское «Динамо». Поединок пройдет в Стокгольме на стадионе «Grimsta IP», игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

Первое противостояние завершилось минимальной победой киевской команды. При этом больше тайма «Динамо» играло в меньшинстве после удаления Редушко на 30-й минуте. А единственный гол в конце первого тайма забил Захарченко. После этой встречи с «Броммапойкарной» «бело-синие» провели два матча чемпионата Украины, разгромив «Кривбасс» (6:0) и обыграв «Шахтер» (3:2). Чемпионат Швеции U-19 завершился в минувший уик-энд, и «Броммапойкарна» стала чемпионом.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Броммапойкарна» – «Динамо», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
