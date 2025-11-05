Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Игорь Костюк определил стартовый состав Динамо U-19 на матч ЮЛУ в Швеции
Юношеская лига УЕФА
Броммапойкарна U19
05.11.2025 19:00 – 12 2-й матч. Результат первого матча 0:1 0 : 0
Динамо Киев U19
Молодежные турниры
05 ноября 2025, 18:23 | Обновлено 05 ноября 2025, 18:28
Игорь Костюк определил стартовый состав Динамо U-19 на матч ЮЛУ в Швеции

Киевская команда сыграет ответный поединок против Броммапойкарны U-19

Игорь Костюк определил стартовый состав Динамо U-19 на матч ЮЛУ в Швеции
Коллаж Sport.ua. Игорь Костюк

Назван стартовый состав киевского Динамо U-19 на ответный поединок 2-го раунда Юношеской лиги УЕФА 2025/26.

5 ноября в 19:00 в Швеции юниоры Динамо сыграют против шведской команды Броммапойкарна U-19.

В первом матче, который прошел 22 октября в Польше, динамовцы одержали победу в меньшинстве (1:0).

Победитель противостояния выйдет в Q3, где соперником будет шотландский Хиберниан, победивший косовский 2 Коррику (4:0, 0:1).

Игорь Костюк определил стартовый состав Динамо U-19 на матч ЮЛУ в Швеции

Динамо U-19: Суркис, Губенко, Огородник, Захарченко, Дехтяр, Озимай, Андрейко, Люсин, Осипенко, Бекерский, Гродзинский

Запас: Семка, Романюк, Буравцов, Федоренко, Панимаш, Чалый, Рыбак, Иваськив, Токар

Динамо Киев Динамо Киев U-19 Юношеская лига УЕФА Броммапойкарна Броммапойкарна U-19 Игорь Костюк
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
