Назван стартовый состав киевского Динамо U-19 на ответный поединок 2-го раунда Юношеской лиги УЕФА 2025/26.

5 ноября в 19:00 в Швеции юниоры Динамо сыграют против шведской команды Броммапойкарна U-19.

В первом матче, который прошел 22 октября в Польше, динамовцы одержали победу в меньшинстве (1:0).

Победитель противостояния выйдет в Q3, где соперником будет шотландский Хиберниан, победивший косовский 2 Коррику (4:0, 0:1).

Игорь Костюк определил стартовый состав Динамо U-19 на матч ЮЛУ в Швеции

Динамо U-19: Суркис, Губенко, Огородник, Захарченко, Дехтяр, Озимай, Андрейко, Люсин, Осипенко, Бекерский, Гродзинский

Запас: Семка, Романюк, Буравцов, Федоренко, Панимаш, Чалый, Рыбак, Иваськив, Токар

Инфографика