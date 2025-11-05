Броммапойкарна U19

Вечером 5 ноября киевское «Динамо» провело ответный матч 2-го раунда Юношеской лиги УЕФА 2025/26.

Соперником подопечных Игоря Костюка была команда «Броммапойкарна» из Швеции. Ранее в первом поединке динамовцы одержали минимальную победу со счетом 1:0.

В ответной игре в Стокгольме также зафиксирована победа «Динамо» U-19 (2:1). Голы забили Иван Андрейко и Назар Иваськив.

Столичная команда вышла в 3-й раунд по Пути чемпионов, где сыграет с шотландским «Хибернианом» (26 ноября дома и 10 декабря в Шотландии).

Юношеская лига УЕФА. Путь чемпионов. 2-й раунд

Ответный матч. 5 ноября 2025. Стокгольм. Стадион Гримста Идроттсплац

Броммапойкарна U-19 (Швеция) – Динамо U-19 (Украина) – 1:2

(первый матч – 0:1)

Голы: Нильден, 89 – Андрейко, 16, Иваськив, 82

