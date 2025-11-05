Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Юношеская лига УЕФА
Броммапойкарна U19
05.11.2025 19:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 1 : 2
Динамо Киев U19 Проходит дальше
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
05 ноября 2025, 23:09 | Обновлено 05 ноября 2025, 23:18
Броммапойкарна U-19 – Динамо U-19 – 1:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеобзор ответного матча 2-го раунда Юношеской лиги УЕФА

Броммапойкарна U-19 – Динамо U-19 – 1:2. Видео голов и обзор матча
ФК Динамо U-19

Вечером 5 ноября киевское «Динамо» провело ответный матч 2-го раунда Юношеской лиги УЕФА 2025/26.

Соперником подопечных Игоря Костюка была команда «Броммапойкарна» из Швеции. Ранее в первом поединке динамовцы одержали минимальную победу со счетом 1:0.

В ответной игре в Стокгольме также зафиксирована победа «Динамо» U-19 (2:1). Голы забили Иван Андрейко и Назар Иваськив.

Столичная команда вышла в 3-й раунд по Пути чемпионов, где сыграет с шотландским «Хибернианом» (26 ноября дома и 10 декабря в Шотландии).

Юношеская лига УЕФА. Путь чемпионов. 2-й раунд

Ответный матч. 5 ноября 2025. Стокгольм. Стадион Гримста Идроттсплац

Броммапойкарна U-19 (Швеция) – Динамо U-19 (Украина) – 1:2

(первый матч – 0:1)

Голы: Нильден, 89 – Андрейко, 16, Иваськив, 82

Видео голов и обзор матча

Динамо Киев Динамо Киев U-19 Юношеская лига УЕФА Броммапойкарна Броммапойкарна U-19 видео голов и обзор Иван Андрейко Игорь Костюк
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
