Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо U-19 вышло в 3-й раунд Юношеской лиги УЕФА. Кто следующий соперник?
Молодежные турниры
05 ноября 2025, 21:29 | Обновлено 05 ноября 2025, 21:38
1077
1

Динамо U-19 вышло в 3-й раунд Юношеской лиги УЕФА. Кто следующий соперник?

Киевская команда обыграла Броммапойкарну и встретится с Хибернианом

ФК Динамо

Ввечері 5 листопада київське «Динамо» провело матч-відповідь 2-го раунду Юнацької ліги УЄФА сезону 2025/26.

Суперником підопічних Ігоря Костюка була команда «Броммапойкарна» зі Швеції.

У першому поєдинку, що пройшов у польському місті Стальова Воля, динамівці перемогли з мінімальним рахунком 1:0.

У грі-відповіді теж зафіксована перемога «Динамо» U-19 над шведською командою (2:1).

Столична команда вийшла до наступної стадії змагань – 3-го раунду за Шляхом чемпіонів, де зіграє з шотландським «Хіберніаном», який переміг команду 2 Корріку (Косово) за сумою двох матчів (4:0 вдома та 0:1 на виїзді).

Юнацька ліга УЄФА. Шлях чемпіонів. 2-й раунд

Матч-відповідь. 5 листопада 2025. Стокгольм. Стадіон Грімста Ідроттсплац

Броммапойкарна U-19 (Швеція) – Динамо U-19 (Україна) – 1:2 (перший матч – 0:1)

Голи: Нілден, 89 – Андрейко, 16, Іваськів, 82

Броммапойкарна: 1. Лакайо, 2. Бергквалл (18. Аль-Касс, 80), 3. Естергрен (12. Бактеман, 63), 4. Ельфстрьом, 5. Апіїга (14. Ліндгрен, 80), 6. Вахлунд, 8. Ярде, 7. Патхансалі (13. Нілден, 74), 10. Краснічі, 9. Наріманов, 11. Отоквефор (17. Мааче, 74).

Динамо: 71. Суркіс (к), 11. Губенко, 34. Захарченко, 4. Огороднік, 3. Дехтяр, 18. Озимай, 22. Осипенко (5. Буравцов, 90+3), 8. Люсін, 7. Андрейко, 21. Бекерський (6. Іваськів, 60), 17. Гродзінський (23. Чалий, 84).

Попередження: Краснічі, 54, Ярде, 56, Наріманов, 90+4 – Люсін, 73, Іваськів, 90+4

Результати Q2 ЮЛУ за Шляхом чемпіонів

Турнірна таблиця основного шляху ЮЛУ

