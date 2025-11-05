Киевское Динамо U-19 провело тренировку перед ответной игрой 2-го раунда Юношеской лиги УЕФА 2025/26.

Соперником является шведская команда Броммапойкарна U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ответная игра пройдет 5 ноября в 19:00 на арене соперника из Швеции – Grimsta IP в Бромме, районе в западной части Стокгольма

В первом матче 22 октября в Польше динамовцы одержали победу (1:0), хотя долго играли в меньшинстве.

ВИДЕО. Как Динамо U-19 готовилось к матчу Юношеской лиги УЕФА