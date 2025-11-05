ВИДЕО. Как Динамо U-19 готовилось к матчу Юношеской лиги УЕФА
Столичная команда сыграет в Швеции против команды Броммапойкарна U-19
Киевское Динамо U-19 провело тренировку перед ответной игрой 2-го раунда Юношеской лиги УЕФА 2025/26.
Соперником является шведская команда Броммапойкарна U-19.
Ответная игра пройдет 5 ноября в 19:00 на арене соперника из Швеции – Grimsta IP в Бромме, районе в западной части Стокгольма
В первом матче 22 октября в Польше динамовцы одержали победу (1:0), хотя долго играли в меньшинстве.
Поединок четвертого тура еврокубка начнется 5 ноября в 22:00 по Киеву