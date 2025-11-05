Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как Динамо U-19 готовилось к матчу Юношеской лиги УЕФА
Молодежные турниры
05 ноября 2025, 13:23 | Обновлено 05 ноября 2025, 13:24
151
0

ВИДЕО. Как Динамо U-19 готовилось к матчу Юношеской лиги УЕФА

Столичная команда сыграет в Швеции против команды Броммапойкарна U-19

05 ноября 2025, 13:23 | Обновлено 05 ноября 2025, 13:24
151
0
ВИДЕО. Как Динамо U-19 готовилось к матчу Юношеской лиги УЕФА
ФК Динамо

Киевское Динамо U-19 провело тренировку перед ответной игрой 2-го раунда Юношеской лиги УЕФА 2025/26.

Соперником является шведская команда Броммапойкарна U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ответная игра пройдет 5 ноября в 19:00 на арене соперника из Швеции – Grimsta IP в Бромме, районе в западной части Стокгольма

В первом матче 22 октября в Польше динамовцы одержали победу (1:0), хотя долго играли в меньшинстве.

ВИДЕО. Как Динамо U-19 готовилось к матчу Юношеской лиги УЕФА

По теме:
Йожеф Сабо оценил шансы Динамо в матче Лиги конференций с Зриньски
ЛЮСИН: «Динамовцы за два дня уже привыкли к искусственному полю»
Тренер Зриньски: «Мы постараемся зацепиться хотя бы за одно очко»
Динамо Киев Динамо Киев U-19 Юношеская лига УЕФА Броммапойкарна Броммапойкарна U-19 видео тренировка
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Миколенко выбрал клуб, за который хочет играть. Контракт заканчивается
Футбол | 05 ноября 2025, 06:42 1
Миколенко выбрал клуб, за который хочет играть. Контракт заканчивается
Миколенко выбрал клуб, за который хочет играть. Контракт заканчивается

Виталию нравится играть за «Эвертон»

Лига чемпионов: Бенфика – Байер. Прогноз и анонс на матч
Футбол | 05 ноября 2025, 11:08 8
Лига чемпионов: Бенфика – Байер. Прогноз и анонс на матч
Лига чемпионов: Бенфика – Байер. Прогноз и анонс на матч

Поединок четвертого тура еврокубка начнется 5 ноября в 22:00 по Киеву

Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
Футбол | 05.11.2025, 08:44
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
Бавария и Арсенал – на вершине. Таблица ЛЧ после шоу в Париже и Ливерпуле
Футбол | 05.11.2025, 06:23
Бавария и Арсенал – на вершине. Таблица ЛЧ после шоу в Париже и Ливерпуле
Бавария и Арсенал – на вершине. Таблица ЛЧ после шоу в Париже и Ливерпуле
Умер тренер, одержавший самую сенсационную победу в истории ЛЧ
Футбол | 05.11.2025, 13:00
Умер тренер, одержавший самую сенсационную победу в истории ЛЧ
Умер тренер, одержавший самую сенсационную победу в истории ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
05.11.2025, 00:06 14
Футбол
Чудо-гол от Малиновского. Дженоа вырвал победу в матче-триллере
Чудо-гол от Малиновского. Дженоа вырвал победу в матче-триллере
03.11.2025, 21:31 2
Футбол
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
04.11.2025, 08:12 48
Футбол
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
03.11.2025, 19:50 219
Футбол
Динамо после поражения от Шахтера усилится игроком сборной Украины
Динамо после поражения от Шахтера усилится игроком сборной Украины
04.11.2025, 09:02 2
Футбол
Маркевич обратился к Попову после поражения Динамо от Шахтера
Маркевич обратился к Попову после поражения Динамо от Шахтера
04.11.2025, 08:33 5
Футбол
Ребров выбрал 25 игроков на матчи сборной Украины против Франции и Исландии
Ребров выбрал 25 игроков на матчи сборной Украины против Франции и Исландии
04.11.2025, 10:10 106
Футбол
В УЕФА отличились позорным поступком в отношении сборной Украины
В УЕФА отличились позорным поступком в отношении сборной Украины
04.11.2025, 06:45 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем